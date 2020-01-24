傳蘋果首款5G手機 iPhone 12 十月開售 入場費約5452元
文章日期：2020年8月24日 09:50
綜合外媒報道，受今年新冠肺炎疫情影響，蘋果iPhone 12系列將推遲到10月正式發布。報道指，iPhone 12涉4款型號，分別是iPhone 12（5.4吋）、iPhone 12 Plus（6.1吋）、iPhone 12 Pro（6.1吋）和iPhone 12 Pro Max（6.7吋）。
據報，iPhone 12將分兩批發售，入門型號率先於10月登場，包括是包括5.4吋及6.1吋版本；11月將開售iPhone 12高級版本，包括6.1和6.7吋，市傳iPhone 12售價介乎699美元（約5452港元）起至1499美元（約11692港元）。
作為蘋果首款支持5G的手機，有「最強蘋果分析師」的天風證券分析師郭明錤發表報告指，iPhone 12系列僅5G元器件一項就可能讓蘋果單項成本增加125美元。4款iPhone 12系列在內的所有機型都將支持5G 網絡，將增加蘋果的組件成本。郭明錤估計，蘋果可能會在電池、印刷電路板上降低規格，同時嚴控供應商成本。
另有傳聞指，蘋果iPhone 12系列將取消充電器和附贈的EarPods 耳機，有望進一步降低成本。
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