恒指今早高開238點或0.96%，報25352點，成交金額29億元；國指今早高開92點或0.91%，報10304點。恒生科技指數收報7247點，升1.1%。

傳華府私下向美企保證，可使用微信從事中國市場活動，騰訊（0700）升3.76%，報537.5元，是升幅最大的藍籌，亦是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻108點；中移動（0941）跌0.51%，報58.1元，是跌幅最大的藍籌。匯控（0005）跌0.3%，報33.55元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低6點。

創科實業（0669）開市報97元，升1.25%；創上市新高， 見97元。

多間公司公布業績，包括瑞聲（2018）開市報54元，升0.09%；中海外（0688）開市報23.4元，升0.65%；中信証券（6030）開市報18.84元，升0.75%；有線寬頻（1097）開市報0.074元，跌1.33%；九毛九（9922）開市報17.02元，升0.35%；富力（2777）開市報9.63元，升0.84%。

四環（0460）獲國開投資集團投資者8億入股旗下公司。開市報1.08元，升4.8%。

信利 （0732）發盈喜，預期中期純利將大增1.1倍至2.9億元。開市報1.05元，升16.67%。

東風（0489）發盈警，預期中期純利按年減少約60%。開市報5.42元，跌1.28%。

國藥控股（1099）公布，截至6月底止中期，純利減少2.6%。開市報19.2元，跌1.64%。

中石化煉化（2386）公布上半年業績，純利12.6億元人民幣。開市報3.55元，升1.7%。

紫金礦業（2899）公布2020年中期業績，純利24.21億元人民幣。開市報5.03元，升0.8%。

台媒報道，華為暫停開發新手機。另一方面，美國擬放寬蘋果在美以外安裝微信 蘋果急升5%。手機設備股方面，鴻騰（6088）開市報2.92元，升0.69%；丘鈦（1478）開市報10.68元，升0.75%；舜宇（2382）開市報124.5元，升0.32%；通達（0698）開市報0.46元，升1.1%；瑞聲（2018）開市報54元，升0.09%；比亞迪電子（0285）開市報29.5元，跌0.84%；信利國際（0732）開市報1.05元，升16.67%；富智康（2038）開市報0.9元，升1.12%；小米（1810）開市報18.34元，升0.99%。

中國太保（2601）上半年少賺12%。開市報23.9元，升0.84%。

新創建（0659）32億售新巴城巴業務。開市報6.84元，升3.6%。

華晨中國（1114）半年多賺25%，不派息。開市報7.43元，升1.5%。

美團（3690）第二季溢利升1.5倍，中期由虧轉盈，不派息。開市報244.2元，跌0.41%。

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