港股ADR升181點 瑞聲、中海外業績 留意美團、新創建
文章日期：2020年8月24日 09:00
美股上周五向上，港股ADR升181點。個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR升4%，折合報539.11元；匯控（0005）跌0.3%，折合報33.55元；建行（0939）跌1%，折合報5.73元。
美股期貨向上，升0.15%至0.19%。日股現跌0.14%，韓股現升0.26%，澳股現跌0.19%。
今日焦點股份可留意：
多間公司公布業績，包括瑞聲（2018）、現代牧業（1117）、中海外（0688）、中信証券（6030）、恒騰網絡（0136）、鴻福堂（1446）、有線寬頻（1097）、九毛九（9922）、富力地產（2777）、康師傅（0322）等。
四環（0460）獲國開投資集團投資者8億入股旗下公司。
信利 （0732）發盈喜，預期中期純利將大增1.1倍至2.9億元。
東風（0489）發盈警，預期中期純利按年減少約60%。
國藥控股（1099）公布，截至6月底止中期，純利減少2.6%。
中石化煉化（2386）公布上半年業績，純利12.6億元人民幣。
紫金礦業（2899）公布2020年中期業績，純利24.21億元人民幣。
台媒報道，華為暫停開發新手機。另一方面，美國擬放寬蘋果在美以外安裝微信 蘋果急升5%。留意手機設備股。
中國太保（2601）上半年少賺12%。
新創建（0659）32億售新巴城巴業務。
華晨中國（1114）半年多賺25%，不派息。
美團（3690）第二季溢利升1.5倍，中期由虧轉盈，不派息。
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