正榮地產（6158）公布，截至今年6月30日，股東應佔溢利錄得8.76億元人民幣（下同），按年跌6.2%。核心純利錄得12.4億元，按年增8.3%。每股基本及攤薄盈利0.2元人民幣，去年同期為0.23元人民幣。不派中期息。

上半年集團收益錄得145.4億元人民幣，按年增6.5%。上半年確認收益總額中，物業銷售收益錄得143億元，較去年同期升5.7%；管理諮詢服務錄得1.45億元收益，按年飈7.3倍；物業租賃服務錄得5590萬元收益，按年微跌0.1%；物業管理服務錄得4150萬元，按年微升0.2%。

期內合約銷售金額為559.93億元，較去年同期跌4.5%，完成全年合約銷售目標的40%。平均合約售價約為每平方米15321元，較去年同期微跌71元。上半年集團收購19幅地塊，總預計建築面積302萬平方米，新增土地儲備權益佔比為73%。截至今年6月30日，集團擁有土儲建築面積2740萬平方米。

管理層討論分析指出，上半年合約銷售減少，主要因為新冠疫情於今年首季造成短期衝擊。正榮地產集團董事長黃仙枝於報告中則指出，銷售氣氛自3月份起持續回暖，而央行三度降準、貸款市場報價利率兩度下調，流動性相對充裕，房貸利率的下降趨勢亦有利樓市，支持整體銷售攀升。