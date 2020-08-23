勝利管道（1080）公布，今年上半年錄得虧損7521.6萬元人民幣（下同），按年多蝕35.9%。計入出售附屬公司、換算海外財報的匯兌影響，公司錄得綜合虧損7204.2萬元，按年多蝕錢約一成。每股基本虧損為2.3分人民幣。去年同期為1.69分人民幣。不派中期息。

公司上半年收入錄得2.29億元，按年跌46.7%，期內收入全部來自公司核心業務，即焊管業務收入。各分部中，SAWH焊管銷售收入按年跌14.8%至1.25億元，SAWL焊管銷售收入按年跌64.8%至8203萬元，防腐處理業務收入按年跌56.5%至2195.4萬元。毛利錄得796萬元，按年大跌89%。毛利率為3.5%，較去年同期跌13.3個百分點。

管理層分析指出，今年上半年，由於中石油、中石化及中海油的項目建設延後，國際市場難有進展，訂單主要依靠社會市場，而值國家管網集團成立初期，上半年大型國家管道工程數量較少。因疫情影響，公司部分項目的產品延遲發運，拖累焊管業務銷量及防腐處理業務銷量較去年同期均大幅減少。

管理層指出，今年7月，國家管網集團吸納中石油、中石化的油氣管道資產，取得重要進展，相信未來隨著管網集團建設加快，國企、民企將在更公平市場環境下合作，集團將抓住中國大型管道市場長遠發展的機遇，提前謀劃布局。