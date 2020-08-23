中銀保監發聲，指普惠型小微企業貸款的不良率，已達2.99%，接近原來設定的容忍限度。圖為一內地銀行網站顯示提供小微企業貸款

人行旗下媒體《金融時報》引述中銀保監發言人指，截至今年6月30日，普惠型小微企業不良貸款餘額錄得4000億元人民幣（下同），較年初增長9.25%，不良率2.99%，目前不良水平已接近原來設定的容忍限度。但發言人續指，考慮到新冠疫情為「世紀性災難」，經濟要完全恢復，金融行業要作出更大貢獻，所以近期金融風險成本上升屬正常且必要；信用風險總體上完全可控。

內地大力推行普惠型小微企業貸款，指由銀行放出，單戶額度不多於1000萬元的小微企業貸款、個體工商戶及小微企業主經營性貸款。中銀保監會發言人指出，截至6月底，全國銀行業普惠小微貸款餘額為13.7萬億元，按年增28.4%，上半年新做普惠小微貸款平均利率5.94厘。

此外，中銀保監會新聞發言人亦提及內地商業銀行盈利情況。發言人指出，今年上半年，商業銀行累計錄得淨利潤1萬億元，按年跌9.4%，淨利潤下降主要是因為銀行業以減少息率、收費等方式向實體經濟「讓利」，以及對不良貸款的處置力度加大。發言人指出，上半年銀行業累計處理不良貸款1.1萬億元，按年增1689億元；減值撥備1.3萬億元，按年升33.4%。

對外開放方面，中銀保監會新聞發言人指出，上半年有多家外資銀行保險機構獲准在內地設立，包括貝萊德（BlackRock）、建信理財、淡馬錫旗下富登合資成立的貝萊德建信理財；美國安達保險（Chubb Limited）增持成為華泰保險最大股東；大韓再保險於內地設立分公司等。發言人指出，預計未來會有更多外資參與中國市場。