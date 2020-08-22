彭博引述消息指，美國政府擬縮小對中國科技企業限制範圍，容許蘋果和Goolgle可繼續在美國以外微信下載和更新，刺激蘋果股價上升5.15%，至497.48美元，再創歷史新高，市值升至2.13萬億美元。騰訊（0700）ADR同亦做好，折合港元收報539.03元，比港股高收4.06%。

蘋果做好亦推升標普500指數和納指，周五均創紀錄高位收市，標普500指數上升0.34%，收報3397點，納指上升0.42%，收報11311點。道指上升0.69%，收報27930點。全周計算道指沒有升跌，標普500指數上升0.7%，納指上升2.7%。

美國經濟數據理想亦帶動股市表現，數據公司IHS Markit公布，美國企業活動在8月份回升至2019年初以來的最高水平，製造業和服務業新訂單反彈。另外，7月份美國成屋銷售連續第二個月錄得創紀錄增幅，房價觸及紀錄高位。

恒指夜期收報25136點，上升1.3%，比港股周五收市高水22點。ADR港股比例指數報25291點，比本港收市高0.7%。除騰訊ADR外，港股ADR多比港股收低，中聯通（0762）ADR折合報6.32港元，比港股收低1.31%，建行（0939）ADR折合報5.73港元，比港股收低1.08%。