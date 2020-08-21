新創建（0659）公布，以現金代價32億元向Bravo Transport出售城巴及新巴業務，買方是張堃及Investec Bank(天達銀行)旗下Templewater Bravo牽頭、伙漢思能源（0554）及Ascendal Group Limited的財團，當中Templewater Bravo佔逾九成。今次出售後，新創建不再持有新巴及城巴任何股權，所得款項淨額將撥作集團一般營運資金。

今次出售以分期付款方式進行，於完成時買方先要向新創建支付代價當中24.9億元，在完成後視乎專營巴士業務達成若干中期業務發展目標而定，買方將以分期付款方式分三期支付代價餘下部份的7.1億元，即於完成日期的第3、第5及第6周年分別支付3.55億元、1.6億元及1.95億元。

新創建指，出售的決策過程中已考慮買方的背景、經驗及業務意圖。買方承諾將與新巴、城巴的管理層及員工携手合作以保持其出色服務，並會利用買方及其股東在國際市場上的經驗以進一步發展新巴、城巴業務。

集團指，因預計將訂立買賣協議，約7億元的減值虧損已於集團上財年的綜合財務報表中確認。假設完成將於今年8月底發生，該項減值乃主要參考集團就目標集團於2020年8月底的預期賬面值與代價淨額的公平值之差額釐定，此影響已進一步減少集團上財年的股東應佔溢利。集團又預計於完成後不會需確認重大收益或虧損。

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