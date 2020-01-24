羅兵咸永道日前就中國科技媒體通信行業（TMT）新股發布報告。報告顯示，上半年TMT行業於科創板進行的首次公開發行（IPO）數量達21宗，較海外及香港合計的20宗為多；但後者共集資640億元人民幣（下同），較科創板的半年集資額252億元人民幣為多。

報告指出，若不計上半年來港作第二上市的京東（9618）、網易（9999）兩間巨無霸，科創板上市的TMT企業平均收入較A股主板、創業板及香港海外上市企業均為高。盈利方面，若剔除京東、網易後，技術硬件及設備行業的平均盈利最高，主要涉及電腦硬件、通信設備、半導體等行業。

科創板開板已逾1年。羅兵咸統計，截至今年6月30日，科創板共有116家企業掛牌，其中TMT企業有49家，平均融資額為12.3億元人民幣。按上市首日計，全部TMT企業的平均市盈率高達106倍。

羅兵咸指出，上半年赴美上市的內地TMT企業並未受到中美摩擦的顯著影響，但鑑於美國系列圍繞PCAOB審查的行動，下半年TMT企業的估值水平及發行規模或將面對不明朗因素。

早前美國參議院通過法案，若美國公眾公司會計監督委員會（PCAOB）連續三年無法檢查審計底稿，公司將被強制退市。此外，美國總統金融市場工作組則發布報告，建議在美上市公司最遲2022年1月1日前，須滿足PCAOB的檢查要求。

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