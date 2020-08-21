中國人保（1339）公布上半年業績，純利按年下跌18.55%，至126.06億元（人民幣，下同），主要因為去年受惠一次性手續費稅務新規出現稅務抵免影響。人保稅前利潤按年上升10.88%，至214.1億元。中期息派3.6分，為上市以來首次。

包括子公司中國財險（2328）的產險業務，上半年總保費收入為2463.04億元，按年上升4.4%，承保利潤為53.39億元，按年上升23%。反映產險企業賠付和經營費用的綜合成本率為97.3%，按年減少0.3個百分點，其中賠付率為65.3%，按年上升0.6個百分點，費用率為32%，按年下降0.9個百分點。

主要業務機動車輛險上半年總保費為1310.19億元，按年上升2.8%，另外意外及健康險按年上升21.4%，至496.91億元，該行表示，互聯網銷售的「百萬醫療保險」和「復工保」等法定傳染病系列新產品均呈現快速發展態勢。 相對而言，信用保證險下跌58.6%，至43.18億元。

壽險業務方面，新業務價值40.76億元，同比增長19.3%，期交首年原保險保費收入149.51億元，同比增長2.1%。健康險業務半年新業務價值4.83億元，同比增長41.6%。

記者：歐陽偉昉

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