雅居樂（3383）今年正式成立了城市更新集團，集團管理層指出，雖然一般城市更新項目周期較長，周期達五年，但集團早在2017年已開展業務，故料今年已有四個項目可轉化成土儲，當中三個來自廣東，一個陝西西安，涉及貨值102億元人民幣（下同）及88萬平方米。

管理層指，目前達200人的城市更新隊伍已深入中原、大灣區等區域，洽談中的項目多達100個，並已鎖定13個項目，涉及建築面積逾700 萬平方米，鎖定貨值近2,400億元，未來數年希望加碼貨值至5000億元水平。

至於集團今年食正海南島國策發展的勢頭，雅居樂主席陳卓林指出，海南島一直獲國家重視，目前開發用地少，政策也沒太放鬆，只是正常吸引人才。而之前受到加碼調控要求兩年社保，曾令公司「比較痛苦」，但現時已正常化，集團在海南島土儲達500萬平方米，貨值超過1000多億，形容「海南無論毛利率、利潤、營業額都是金蛋，直白說未來好幾年，至少五至六年都是我們的糧倉」。

但他強調，即使海南發展非常不錯，但不會只依靠一個地方，近年亦在長三角、大灣區拿了許多地塊。集團上半年新增土儲涉資僅139億元，集團副總裁潘智勇指出，今年上半年受疫情影響供地減少，加上市場太熱，集團採積極審慎態度，理性拿地，相信未來上半年洽談的項目將逐步落地，並通過招拍掛、產業小鎮、城市更新等方式獲取更多土儲。陳卓林亦表示，已為之後的併購「留了錢」，但若無好地就順延至明年，因「拿錯地很痛苦」及希望將負債控制在70%水平，故不會亂拿地。

集團近年先分拆雅生活（3319）上市，未來陳卓林認為房管業務近兩年已打下穩固基礎，項目分布全國各地，在全國也排名很前，但會先集中在發展品牌、質量等，分拆時間表等暫不作預測。至於雅城分拆則按進度推進。

股份今日升3.74%，收報10.54元。

記者：方楚茵

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