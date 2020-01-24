新冠肺炎確診個案近日有回落趨勢，港股午後走勢平穩，日中最多升387點，高見25178點，收市升322點或1.3%，報25113點，成交金額1181億元，較上日減少0.05%；國指升56點或0.56%，報10212點；恒生科技指數收報7168點，升0.02%。

過去一周，恒指累跌0.27%或69點，表現最好的是聯通（0762），全周升8.11%；表現最差的是舜宇（2382），周內累跌14.65%。

友邦（1299）今日領升大市，全日累升4.02%，收報75.05元，貢獻恒指101點；其次為騰訊（0700）升1.97%，收報518元，推高大市55點。阿里巴巴（9988）回軟，收報252.8元，跌0.86%；美團（3690）創上市新高，見247.4元，收報245.2元，升4.52%；小米（1810）曾見兩周高，見18.62元，收報18.16元，跌0.11%。

政府正商討首階段放寬防疫措施，料會先恢復食肆晚市堂食，餐飲股個別走。兩大快餐股向好，大快活（0052）收報18.4元，升2.34%；大家樂（0341）收報17.38元，升2.12%；翠華（1314）收報0.31元，升1.64%；味千（中國）（0538）收報1.22元，無升跌；叙福樓（1978）收報0.44元，跌1.12%；稻香（0573）收報0.88元，跌1.12%；譽宴（1483）收報1.3元，跌2.26%。

澳門7月旅客數字急升，利好濠賭股。金沙中國（1928）埋單升6.54%，收報34.2元，是升幅最大的藍籌；銀河娛樂（0027）收報62.3元，升6.22%；永利澳門（1128）收報14.84元，升4.65%；新濠國際發展（0200）收報17.44元，升3.32%；美高梅中國（2282）收報10.58元，升2.92%；澳博控股（0880）收報10.46元，升7.28%。

香港電視（1137）午後續升，突破9元水平，高見9.06元，升7.86%，收報9.04元，升7.62%，市值一度超越電視廣播（0511，TVB）逾倍。電視廣播收報9.01元，跌1.64%。

早前公布業績的恒安（1044）偏軟，收跌2.42%，收報64.4元，是表現最差的藍籌。

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