【有片：選股王】四環醫藥具炒作概念 不妨小注買入
文章日期：2020年8月21日 12:07
恒指升309點，收報25100點，成交金額656億元。納指升1%再創新高，港股科技股指數跟隨，京東（9618）、美團（3690）續創新高，依然是科技股中的強勢核心股。騰訊（0700）在微信被宣布制裁後股價偏弱，但在跌市中卻穩守500元關口，今早大幅反彈2.6%，阿里（9988）業績勝預期，美股股價偏軟，港股這邊則先跌後升。此外，金蝶（0268）配股也穩守配股價，整體上，科技股仍是偏強，大勢向上。
另一條主線是內需消費股。餐飲股海底撈（6862）和九毛九（9922）股價反覆向上，颐海（1579）亦升4.2%。啤酒股轉強，青島啤（0168）升4.5%重回70元之上，潤啤（0291）升超1%。周黑鴨（1458）升4%，更一度高見8.2元的歷史新高。
四環醫藥（0460）近年長跌長有，由2015年停牌前的高位6元以上，到今年第2季低見0.58元，跌幅超過90%。但集團第2季股價成功築底後持續上升，至今累升逾50%。一方面，大股東斥資增持，同時集團旗下的新銳醫藥引入兩名新投資者，據報道，新銳於輸液行業中屬於龍頭，技術領先同業達3年，而該產品已在海外普及，國內滲透率僅20%，有巨大成長空間，有炒作概念，可小注投機性買入。
張兆聰