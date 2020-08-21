雅居樂中期核心多賺33% 中期息減16.7%
文章日期：2020年8月21日 12:30
內房雅居樂（3383）中期核心純利按年升32.9%至53.06億元人民幣（下同），純利按年微升1%至51.27億元，每股基本盈利按年升1%至1.321元，中期派息減16.7%至0.5港元。股份早市微升0.59%至10.22元。
集團中期營業額按年升23.7%至335.27億元，期內整體毛利率為34.4%，按年升4.1 個百分點。中期淨利潤率及核心淨利潤率分別為 19.4%及 15.8%，按年分別升1.7 個百分點及 1.1 個百分點。期內財務費用淨額按年升45%至13.42 億元，主要受期內人民幣兑美元及港元的匯率下降，故以外幣計值之債務產生7.5億元的匯兌虧損所致。集團中期負債比率按年跌9.5個百分點至73.3%。
受疫情影響，集團上半年累積預售金額達551億元，按年跌5.3%，集團指下半年將加大銷售力度，有信心完成全年銷售目標1,200億元，預計2020年全年可售資源貨值逾2,200億元，可售項目逾200個。
截至六月底，集團擁有預計總建築面積為5,303萬平方米的土地儲備，粵港澳大灣區佔1,311萬平方米或24.7%總土儲，長三角為708萬平方米或13.3%。上半年增添20個新項目，新地塊預計總建築面積達375萬平方米，新地塊總土價139億元。
集團除計劃分拆雅城上市外，亦成立了城市更新集團，並於6月已簽訂 13 個合作協議，截至6 月底，城市更新集團已鎖定預計建築面積逾 700 萬平方米，鎖定貨值近2,400億元。
記者：方楚茵
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