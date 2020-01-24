本港疫情有緩和之勢，港股開市已收復25000點大關，半日升幅擴大，最多升387點或1.56%，高見25178點，收報25100點，升309點或1.25%，成交金額656億元，較上日減少44.47%；國指升81點或0.8%，報10237點。

騰訊（0700）半日拉升2.56%，收報521元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，推高大市72點；其次為友邦（1299），半日升2.63%，收報74.05元，貢獻大市66點。螞蟻集團最快10月上市，阿里巴巴（9988）反彈，收報257.2元，升0.86%；美團（3690）今日放榜，創上市新高，見244.6元，收報242元，升3.15%；小米（1810）先升後跌，曾創兩年高位，高見18.62元，收報17.92元，跌1.43%。京東（9618）分拆京東健康上市，今日創上市新高，見290元，收報288元，升2.93%。

美國9月出口至中國石油量或創新高，三桶油個別走，中海油（0883）無升跌，收報9元；中石油（0857）升1.12%，收報2.71元；中石化（0386）升1.43%，收報3.54元。

藍籌方面，銀娛（0027）半日升4.69%，收報61.4元，是表現最好藍籌；瑞聲（2018）表現最弱，半日跌1.45%，收報54.25元。

其餘個股方面，經營HKTVmall的香港電視（1137）股價向上，曾升逾半成，高見8.85元，收報8.79元，升4.64%。另經營759阿信屋的CEC國際（0759）收報0.81元，跌3.57%。

昨日平安好醫生（1833）公布中績，上半年虧損按年減少21.6%，未確認2021年收支平衡目標，半日收報108.6元，跌6.38%。

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