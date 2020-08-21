佳兆業美好（2168）上半年收併購速度大減，集團執董兼主席廖傳強及計劃財務部總經理易學忠表示料下半年將有一至兩單收購出台。集團於年初提出的收購指引是併購1000-1500萬平方米的面積，主要受到疫情延緩，但併購已在五月起提速並在6月完成了收購寧波朗通的股權，會維持上述的收購目標，但一切以公告為準。

廖傳強指出，目前集團收併購目標以非住宅項目為主，接洽的一些主要是大灣區項目，長三角及中部的也會考慮。而朗通股權與賣方有業績約定，已在七月開始併表，今年將有六個月業績貢獻，料約500-700萬元，公司的毛利率與目標業績亦一致。

至於毛利率方面，集團物業管理服務中期毛利率按年跌3個百分點至31.1%，主要由於按包幹制收取物業管理服務費的比例上升，而其毛利率較酬金制項目的毛利率為低；以及由毛利率較低的第三方新收購項目比例上升。易學忠認為，集團將提升營收、規模為第一目標，故隨著第三方收購提升，其毛利率較低，為毛利率帶來的波動及調整可以接受及理解，未來毛利率雖然有下行情況，但下行趨勢可接受。

記者：方楚茵

其他報道

內地三大指數回升 深市半日收漲1.5%

1個月HIBOR連升三日 突破0.23厘

中國第三批國家藥品集中採購開標 擬中選產品均價降53%

7月破產呈請按月跌18% 較今年高位回落65%

美國不會對無人機生產商大疆發禁令

螞蟻集團最快10月上市 目標估值2250億美元

美國防部批准美製無人機 取代中國製產品採購選項

美團績前漲4.2%破頂 市值曾超1.43萬億元

庫德洛稱仍會與中方接觸 未有就與中國會談置評

證監凍結多個證券戶口 涉操縱某上市公司股價 涉款及證券近1500萬

Estee Lauder全球裁員1500至2000人