中國商務部發言人高峰昨日表示,中美近日將舉行會談,但沒有透露細節。《路透》報道,白宮經濟顧問庫德洛(Larry Kudlow)對協議進展滿意,但未有就與中國舉行貿談的可能,作出任何評論(did not have any specific comment)。

庫德洛指,目前美國仍與中國就第一階段貿易協議進行接觸,並對該協議迄今取得的進展感到滿意,特別是北京購買美國商品。

