美股向上，港股跟隨，開市收復25000點大關，恒指高開215點或0.88%，報25007點，成交金額21億元；國指今早高開80點或0.8%，報10236點；恒生科技指數收報7205點，升0.53%。

友邦（1299）反彈領升，高開2.08%，報73.65元，貢獻恒指52點。ATMX中僅阿里巴巴（9988）向下，報251.8元，跌1.25%；騰訊（0700）報516.5元，升1.67%；美團（3690）報239.8元，升2.22%；小米（1810）報18.4元，升1.21%。

內需股做好，旺旺（0151）升3.15%，報5.56元，是升幅最大的藍籌；蒙牛（2319）升1.02%，報34.6元。聯通（0762）走低，跌0.32%，報6.19元，是表現最差藍籌。

地產股向好，恒地（0012）上半年核心盈利跌23%，開市升1.68%，報30.3元；新世界發展（0017）升0.62%，報40.3元；長實集團（1113）升0.24%，報42.15元；新地（0016）升0.86%，報99.55元；信置（0083）升0.55%，報9.09元；中海物業（2669）昨日放榜，上半年純利升12%，開報7.29元，跌6.18%。

其餘個股方面，神州租車（0699）指，公司無與MBK就私有化進行商討，開市報2.67元，升2.69%。

金蝶國際（0268）折讓約7.6%配股，籌23億元，開市報18.28元，跌5.19%。

新奧（2688）降今年全年零售氣量增長目標，開報90.7元，跌0.55%。

平安好醫生（1833）上半年虧損按年減少21.6%，未確認2021年收支平衡目標，開報115元，跌0.86%。