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港股ADR升127點 美團、康希諾等公布業績

文章日期：2020年8月21日 08:50

美股向上，港股ADR升127點或0.51%，報241918點。個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升1.1%，折合報513.59元；匯控（0005）升0.06%，折合報33.67元；建行（0939）升.02%，折合報5.75元。

美期現升0.23%至0.26%，日股現升0.66%，澳股現升0.65%。

今日焦點股份可留意：

多間公司公布業績，包括美團（3690）、康希諾生物（6185）、雅居樂（3383）、中國建築（3311）、海螺水泥（0914）、太保（2601）、綠城服務（2869）、人保（1339）、財險（2328）等。

金蝶國際（0268）折讓約7.6%配股，籌23億元。

神州租車（0699）指，公司無與MBK就私有化進行商討。

阿里巴巴（9988）次季賺476億，升1.24倍。

新奧（2688）降今年全年零售氣量增長目標。

平醫（1833）上半年虧損按年減少21.6%，未確認2021年收支平衡目標。

冠君（2778）中期可分派收入跌7.5%，預警下半年分派或持續下行。

恒地（0012）上半年核心盈利跌23%，中期息維持0.5元。

中海物業（2669）純利升12%，中期息0.022元。

中銀航空租賃（2588）上半年多賺0.6%，中期息0.1398美元。

 

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