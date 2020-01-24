港股ADR升127點 美團、康希諾等公布業績
文章日期：2020年8月21日 08:50
美股向上，港股ADR升127點或0.51%，報241918點。個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升1.1%，折合報513.59元；匯控（0005）升0.06%，折合報33.67元；建行（0939）升.02%，折合報5.75元。
美期現升0.23%至0.26%，日股現升0.66%，澳股現升0.65%。
今日焦點股份可留意：
多間公司公布業績，包括美團（3690）、康希諾生物（6185）、雅居樂（3383）、中國建築（3311）、海螺水泥（0914）、太保（2601）、綠城服務（2869）、人保（1339）、財險（2328）等。
金蝶國際（0268）折讓約7.6%配股，籌23億元。
神州租車（0699）指，公司無與MBK就私有化進行商討。
阿里巴巴（9988）次季賺476億，升1.24倍。
新奧（2688）降今年全年零售氣量增長目標。
平醫（1833）上半年虧損按年減少21.6%，未確認2021年收支平衡目標。
冠君（2778）中期可分派收入跌7.5%，預警下半年分派或持續下行。
恒地（0012）上半年核心盈利跌23%，中期息維持0.5元。
中海物業（2669）純利升12%，中期息0.022元。
中銀航空租賃（2588）上半年多賺0.6%，中期息0.1398美元。
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