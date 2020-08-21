美國首次申領失業金人數意外回升，重回100萬以上，差過預期；中國證實中美將於近日就貿易協議舉行通話，白宮顧問稱兩國仍致力於履行該協議。道指低開70點，低位曾跌166點，高位曾升88點。科技股上升，抵消能源和銀行股下跌的影響。納指創歷史和收市新高。Tesla 升逾6%，股價再創新高，並歷來首度升穿2000美元。

道瓊斯工業平均指數收市升46點，或升0.17%。標準普爾500指數收市升10點，或升0.32%。納斯達克綜合指數收市升118點，或升1.06%。

微軟升2.33%，報214.58美元(下同)，是道指升幅最大的藍籌，而陶氏，跌2.13%，報43.69元，是道指跌幅最大的藍籌。

科技股方面，蘋果收市報468.71元，升1.27%，谷歌母公司Alphabet收市報1558.48元，升0.9%，亞馬遜收市報3297.37元，升1.13%，Facebook收市報269.01元，升2.44%。

德國DAX指數收市跌1.14%，報12830點；法國CAC 40指數收市跌1.33%，報4911.24點；英國富時100指數收市跌1.61%，報6013.34點。