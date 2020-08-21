中美寬鬆貨幣的預期降溫，港股下跌，整體沽壓不算大，但部分熱炒或焦點股持續受壓，部分更反彈乏力，連同成交低迷，投資氣氛明顯冷卻，短線料有反彈無升勢，低撈不宜太進取。

恒指昨低開123點後反覆向下，午後最多跌557點，低見24,621點反彈，收報24,791點，跌387點或1.54%；國指跌1.53%。恒生綜合中型股、小型股指數跌0.78%、0.90%，中小型股表現硬淨。大市成交1182億元，低於60天平均超過一成半，成交持續淡靜。

大市方面，據《明報》港股數據庫，升跌比率24比76，跌逾3%佔下跌股份一成多；陽燭對陰燭為29比71，大市普遍下跌，沽盤積極但動力不大。本報數據庫追蹤的30個行業，有超過八成下跌，農業及水務跌1.90%表現最差，其次醫藥保健、食物飲品、基建及建材跌近2%。相反，本地零售服務、金屬及礦石、環保及新能源上升，僅靠穩為主，升幅不足0.5%。

農業及水務跌1.9%表現最差

恒指經過上周反彈後，本周初衝高回落，若單看恒指或行業表現，難以發現市場變化，惟若集中於一些焦點主題，則可見回吐壓力較大。無疑個別焦點股保持強勢，如小米（1810）、九毛九（9922）、美東（1268）、美團（3690）繼續尋頂，移卡（9923）、聯通（0762）急回後有承接。

不過，更大規模的調整或轉弱。濠賭強勢的銀娛（0027）、澳博（0880）急升高位拉鋸；內銀內險強勢的招行（3968）、中壽（2628）連日回吐，炒經濟復蘇股中遠海控（1919）及獲私有化股海爾電器（1169）高位整固；炒農業糧食概念如卜蜂（0043）、中化化肥（0297）高位回落，後者昨天中午公布業績。此外，醫療醫藥股如威高（1066）、中生製藥（1177）反彈後下試低位，啤酒乳業股如華潤啤（0291）、蒙牛（2319）受制高位向下；建材股如海螺（0914）、聯塑（2128）受壓，重型機械濰柴（2338）、重汽（3808）持續偏軟。績優IGG（0799）、創科（0669）大漲後調整。整體而言，熾熱炒風涼了一大截。

京東回調料265元有承接

然而，具基本因素的績優股，趁調整依然可吸納。京東（9618）剛公布第二季非通用會計準純利按年大升超過六成半，遠超市場預期；期內收入及活躍用戶數持續上升，營運效率提升及規模效應，利潤率改善，業績看好。此外，京東旗下京東健康日前引入高瓴資本投資，並有報道指該公司已委任投行安排上市；集團旗下京東物流亦有機會分拆上市，成為中線催化劑。股價方面，京東破頂後向上無蟹貨阻力，上望有機會挑戰300元心理關口，回調料於265元有良好承接。

[劉思明 數據尋寶]