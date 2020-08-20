環時：蒙牛購澳洲乳企倘受阻 是「政治化」兼「乏法理基礎」
文章日期：2020年8月20日 22:05
有澳洲媒體指，蒙牛（2319）收購當地乳製品牌Lion Dairy & Drinks（LDD）的交易，或會被澳洲財長弗呂登貝格（Josh Frydenberg）以「外交因素」否決。中國官媒《環球時報》英文版，今晚引述評論，指此舉會損害澳洲的利益與聲譽。
文章指，澳洲如果否決交易，是「將普通商業活動政治化」，「缺乏法理基礎」，而澳洲政府亦會嚴重損害其國際聲譽，並破壞與中國的經貿關係。
文章又指，澳洲早前修改外商投資法，雖然沒明言針對中國，但很明顯是衝著中國而來。報道引述數據，指2017年至2019年間，有47間日本企業在澳洲作出了54項收購交易，涵蓋出口、乳業及能源，但沒有一項交易被政府干預及否決。所以，修改外商投資法是針對中國企業，「企圖提升其對中國的外交話語權」。
澳洲早前修改外商投資的規定，包括財政部長有最終否決權，如果認為外商投資引起國家安全方面風險，有權強制其退出投資；每宗交易的審批限期由30日延長至6個月；以及收購審查門檻下調至0元，即所有交易均需通過澳洲外國投資審查委員會（FIRB）審批。
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