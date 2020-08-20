有澳洲媒體指，蒙牛（2319）收購當地乳製品牌Lion Dairy & Drinks（LDD）的交易，或會被澳洲財長弗呂登貝格（Josh Frydenberg）以「外交因素」否決。中國官媒《環球時報》英文版，今晚引述評論，指此舉會損害澳洲的利益與聲譽。

文章指，澳洲如果否決交易，是「將普通商業活動政治化」，「缺乏法理基礎」，而澳洲政府亦會嚴重損害其國際聲譽，並破壞與中國的經貿關係。

文章又指，澳洲早前修改外商投資法，雖然沒明言針對中國，但很明顯是衝著中國而來。報道引述數據，指2017年至2019年間，有47間日本企業在澳洲作出了54項收購交易，涵蓋出口、乳業及能源，但沒有一項交易被政府干預及否決。所以，修改外商投資法是針對中國企業，「企圖提升其對中國的外交話語權」。

澳洲早前修改外商投資的規定，包括財政部長有最終否決權，如果認為外商投資引起國家安全方面風險，有權強制其退出投資；每宗交易的審批限期由30日延長至6個月；以及收購審查門檻下調至0元，即所有交易均需通過澳洲外國投資審查委員會（FIRB）審批。

其他報道

蒙牛收購澳洲Lion Dairy交易 傳澳洲政府將否決

美首領失業救濟人數重上百萬大關

港交所伙MSCI後 新交所與富時羅素建立合作

阿里巴巴：密切關注美國政府對中國企業的政策變化

阿里巴巴次季賺476億 升1.24倍

新奧降今年全年零售氣量增長目標

平醫未確認2021年收支平衡目標

冠君中期可分派收入跌7.5% 預警下半年分派或持續下行

港交所9月推MSCI台灣25/50指數期貨

證監會就妨礙搜查提刑檢

安博凱財團擬磋商將神州租車私有化

恒地上半年核心盈利跌23% 中期息維持0.5元

載通：中期轉蝕5180萬元不派息 九巴車費減少24% 轉蝕2490萬元

【專欄】禁食背後，真的是止浪費？