倫敦交易所旗下的指數商富時羅素（FTSE Russell）今日宣布，與新交所簽署長期戰略合作伙伴關係。根據公告，二者將開發以亞洲和新興市場為主的多資產指數衍生產品，此外協議亦會關注交易所指數基金（ETF）的發展，及其他指數、數據分析行業的機遇。

根據公告，現時富時羅素和新交所已有一定合作，現有產品包括富時中國A50指數及富時新加坡海峽時報指數的指數期貨。今年7月，新交所又推出了富時台灣指數期貨，並加入兩個新合作計畫，包括FTSE EPRA Nareit亞洲（日本以外）REITs指數，以及基於富時羅素計算的系列亞洲（日本意外事件）和新興市場亞洲地區及單個國家指數期貨。

新交所首席執行官羅文才表示，新交所與富時羅素共同創造了亞洲市場最大、流動性最高的富時股票指數衍生品系列之一，相信富時羅素在多資產產品及ESG領域的領導地位，加上新交所在亞洲衍生品領域的領先地位，將為客戶帶來更大價值。

新交所、港交所（0388）兩亞洲交易所互為競爭，本次伙拍新交所的富時羅素，正是港交所曾收購失敗的倫交所所擁有。此前曾與新交所廣泛合作的指數商MSCI，於今年5月宣布將授權轉交港交所，在香港推出37隻追蹤MSCI亞洲及新興市場指數的期貨及期權產品。

根據MSCI近日發布的公告，明年2月起，除新加坡相關指數外，旗下指數衍生產品在亞洲將僅會於港交所推出。另外，今日港交所又加碼推出兩隻新台灣產品，即MSCI台灣25/50指數相關期貨。

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