根據新奧能源（2688）最新指引，全年零售氣量增長目標不低於10%，比較去年底給予今年全年的指引增長目標12%至15%為低，但是集團執行董事王冬至強調，集團會依市場情況進行優化增長目標水平。他又指出，隨著將來加大多種能源供應，因此10年或以後，泛能業務有望增加至攤佔集團總收入50%。他又指出，增值服務會面對民用市場為主，並且部分涉足商業領域，期望3至5年來，攤佔集團的毛利20%份額。

新奧在今年上半年的資本開支約28.6億元人民幣(下同)，集團首席財務官劉建鋒稱，全年的資本開支目標最80億至90億元，最終會視乎下半年的資本開支而定。儘管集團的淨負債比率略為提高2.1個百分點至40%，但是他說，下半年會維持在相若水平。期內集團因為參與商品衍生合同等原因，影響整體股東應佔利潤下跌，但是他指出，這是為了對沖LNG業務成本而進行，當中其實亦有產生收益，藉此降低及對銷經營上的風險，而非用此圖利。集團在採購來自澳洲及東南天然氣方面，則有利降低採購成本，改善所賺價差水平。

在派息方面，劉建鋒指出，新奧現時會維持派息比率在32%水平，隨著將來業務更趨成熟，會進一步提升。總裁張宇迎進一步稱，根據最新的指引，今年的泛能業務及增值業務收入不會少於60億元及20億元，全年則會購併20至30個項目。另集團會著手進行用戶賬單優化，搞好智能電力交易服務。

記者：陳偉燊

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