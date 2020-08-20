鷹君（0041）旗下持有花園道3號及朗豪坊的冠君產業信託（2778）中期可分派收入按年跌7.5%至8.04億元，分派總額跌7.5%至7.24億元，每基金單位分派按年跌7.7%至0.1229元，主要受疫情下疲弱的市場氣氛影響。集團預警，各類物業均面對不利前景，預料下半年的零售收益和每基金單位分派將持續面對下行風險。

冠君中期租金收益按年跌4.1%至13.42億元，集團指，雖然寫字樓物業組合的租金收入仍錄得穩健增長，但不足以彌補低迷的零售表現。新冠病毒疫情嚴重影響朗豪坊商場的人流和銷售。零售分成租金萎縮導致零售租金收益大幅下 跌，拖累信託的整體表現，而物業收益淨額按年跌5.4%至11.94億元。

期內，信託旗下的朗豪坊商場在上半年仍然滿租，但商場首六個月人流減少 35.1%，租戶銷售額大幅下滑，遠遜於同期香港整體零售銷售總額的33.3%跌幅，故不少租戶要求寬減租金及重組租約，租戶獲寬減的租金將於餘下的租賃期內攤銷。上半年租金收益總額下跌20.6%至3.78億元，基本租金收入減少2.7%至3.47億元，分成租金收入大跌90.2%至900 萬元。商場基本現收呎租由去年底每平方尺190.5元跌至今年6月底的178.9元，跌幅6.5%。

期內花園道3號的租金收益升4.3%至7.7億元，物業收益淨額按年升3.2%至6.87億元。花園道3號的出租率由去年底93%跌至今年中的90.2%，集團指需求疲弱令尋找替代租戶面臨更大挑戰，單位空置時間因此延長。而項目現收租金由去年底的每平方尺107.8 元 ，升至2020年6月底每平方尺109.5 元。

朗豪坊辦公樓在期內，與主要租戶醫思醫療集團（ 2138）訂立新的租金支付方案，以收取該集團股份抵消三至七月的租金，藉此減輕該集團的短期資金壓力。但項目租金收益總額仍增長4.8%至 1.94億元，主要因為部分租約於疫情爆發前簽訂，令續租租金得以上調。現收租金於6月底為每平方呎47.1元，略高於去年底的46.5 港元，出租率繼續處於 97.8%的高水平，物業收益淨額上升 4.2%至1.77億元。

記者：方楚茵

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