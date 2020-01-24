港交所宣布，再推出新MSCI期貨合約。期交所計劃於今年9月28日推出以美元計價的MSCI台灣25/50指數期貨，及MSCI台灣25/5淨總收益指數期貨。產品仍有待監管機構批准。

根據公告，全球投資者將可透過新產品涉足台灣股市，投資於佔台灣股票市場約85%流通市值的上市公司。港交所預期，MSCI台灣25/50指數期貨符合美國商品期貨交易委員會（CFTC）認證資格，可在推出後不久向美國投資者發售。

港交所市場主管姚嘉仁表示，該所推出的MSCI台股指數期貨是在地理上最接近台灣市場的離岸期貨，可為投資者提供最短的時延及更高效的價格發現。他表示，新產品將完善現階段的MSCI期貨組合，亦能積極協助投資者將未平倉合約轉往港交所買賣。

現時港交所已提供美元計價的MSCI台灣指數期貨及MSCI台灣淨總收益指數期貨。期交所公布，將微調兩期貨交易時間，引入上午8時30分開始的開市前交易時段，正常交易時段則提早至香港時間上午8時45分開始。變動計劃於9月28日生效，仍有待監管機構批准。屆時MSCI台灣25/50指數期貨將同樣應用此交易時間。

此外，期交所表示，正與證監會合作，計劃於8月底提高按資本額釐定的持倉限額（CBPL），希望可確保結算參與者的風險承受能力與資本實力相符，同時方便參與者將MSCI指數衍生品的倉轉移到港交所。

期交所於今年5月與MSCI簽訂授權協議，可在香港推出系列MSCI亞洲及新興市場指數、合共涉及37隻期貨及期權合約，港交所至今已推出其中33隻合約。

記者：馬迪帆

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