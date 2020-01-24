載通（0062）公布中期業績，轉盈為虧，蝕5180萬元，去年同期賺3.02億元。其中，九巴由去年同期賺1.67億元，轉為今年虧損2490萬元，主因疫情爆發引致車費收入減少，而政府補貼和國際燃料價格下跌令燃油成本下降抵消部分不利因素。不派息。

九巴方面，上半年的車費收入為26.27億元，較2019年同期的34.54億元減少8.26億元或23.9%。減少的主要原因是疫情爆發和政府實施的防疫抗疫措施，包括學校停課、嚴格的邊境管制措施和在家辦公安排，導致乘客量大大減少。2020年上半年的非車費收入為1.11億元，較2019年上半年的1.18億元減少770萬元。上半年，九巴在防疫抗疫基金下各項支援計劃中獲得的政府補貼為2.79億元。

載通內地運輸業務方面，上半年錄得除稅後虧損9750萬元，去年同期為賺230萬元。虧損主要由於集團擁有35%權益的聯營公司深圳巴士於2020年上半年因疫情爆發而錄得虧損。深圳巴士集團正向深圳政府尋求額外補貼以克服營運挑戰。

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