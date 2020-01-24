中海物業（2669）中期純利按年升12%至2.8億港元（下同），每股基本及攤薄盈利按年升12%至0.0852元，派每股中期息0.022元。

集團中期收入按年升18%至28.5億元，主要因核心傳統物業管理板塊的在管面積上升；非住戶及住戶增值服務的穩定增長，惟升幅被人民幣兌港元於過往十二個月平均貶值及肺炎疫情初期爆發的影響而有所抵銷。中期經營溢利按年升10.4%至3.921億元，截至今年6月底所管理的建築面積按年升10.2%至1.575億平方米。

集團提到，為應對肺炎疫情的預防和控制措施無可避免帶來了額外成本，惟相關成本在政府社保減免政策下而有所減輕，涉及金額為6900萬元。集團指，期內直接經營成本升幅達21.2%至23.383億元，高於收益增長速度，故期內毛利率下跌2.1個百分點至至18%。

按分部計，期內物業管理服務分部毛利率下跌0.8個百分點至16.2%，分部利潤上升24.4%至3.11億元﹔增值服務分部利潤按年跌5.7%至1.277億元，分部毛利率下跌9.5個百分點至24.4%，當中非住戶增值服務的毛利率跌4.9個百分點至20.1%，住戶增值服務子分部毛利率下跌19.4個百分點至 33.8%。

記者：方楚茵

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