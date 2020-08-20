政府「保就業計劃」公布第一期第八輪領取工資補貼名單，以下為所有本輪獲補貼公司。以所獲資金作排序，括號內第一項為所獲得的工資補貼金額，第二項為承諾受薪僱員人數。

補貼名單：

佳定物業管理(5714.03萬元，2542人)；

東華三院(5082.35萬元，2035人)；

世紀服務(4618.18萬元，2855人)；

置邦物業管理(4559.67萬元，2114人)；

香港寛頻網絡(3287.76萬元，1262人)；

環球全域電訊(3273.33萬元，1192人)；

香港寬頻科技(2969.12萬元，1112人)；

有利建築(2921.31萬元，1172人)；

中國飛機服務(2769.42萬元，1092人)；

科進顧問(亞洲)(2444.24萬元，926人)；

莊臣(2427.06萬元，1350人)；

KELLY SERVICES HONG KONG LIMITED(2287.29萬元，980人)；

自動系統(香港)(2176.72萬元，849人)；

柯尼卡美能達商業系統(香港)(1992.48萬元，839人)；

威信停車場管理(控股)(1973.58萬元，1304人)；

國際永勝護衛管理(1949.2萬元，907人)；

大昌貿易行汽車服務中心(1851.15萬元，679人)；

翡翠餐飲集團(大中華)(1703.03萬元，667人)；

香港寬頻企業方案香港(1651.35萬元，600人)；

CONSOLIDATED HOTELS LTD(1564.57萬元，569人)；

香港基督教女青年會(1396.12萬元，506人)；

香港基督教青年會(1388.88萬元，838人)；

耀中教育機構(1384.23萬元，575人)；

基督教靈實協會(1370.69萬元，570人)；

仁愛堂(1354.57萬元，600人)；

中英船舶管理(1252.63萬元，449人)；

阿特金斯顧問(1166.8萬元，439人)；

香港警衛(1165.08萬元，516人)；

龍衛保安(1141.41萬元，522人)；

香港哥爾夫球會(1107.31萬元，978人)；

友邦護衛(1070.78萬元，627人)；

科進香港(1019.31萬元，385人)；

香港土力混凝土工程(1006.45萬元，390人)；

GOLD COAST HOTEL LIMITED(973.27萬元，352人)；

GLOBAL EXECUTIVE CONSULTANTS LIMITED(967.29萬元，384人)；

鴻福堂特許經營管理(949.87萬元，426人)；

凱迪思香港(943.36萬元，348人)；

合天集團香港天際萬豪酒店(925.26萬元，342人)；

UL VS HONG KONG LIMITED(850.53萬元，346人)；

香港紅十字會(819.04萬元，336人)；

CANADIAN INTERNATIONAL SCHOOL(797.93萬元，295人)；

GIORGIO ARMANI HONG KONG LIMITED(755.97萬元，283人)；

CL HOLDINGS LIMITED(738.66萬元，242人)；

香港青年協會(670.14萬元，334人)；

黃志明建築工程師(669.87萬元，257人)；

劉榮廣伍振民建築師(651.69萬元，232人)；

嘉道理農場暨植物園(649.78萬元，254人)；

澧信工程顧問(641.94萬元，243人)；

G4S GURKHA SERVICES LIMITED(631.93萬元，240人)；

藝康化工(629.44萬元，337人)；

京瓷辦公信息系統香港(621.43萬元，238人)；

高得商標(616.36萬元，233人)；

UL INTERNATIONAL LIMITED(607.69萬元，227人)；

慧滌環衛(590.3萬元，402人)；

基督教家庭服務中心(584.36萬元，236人)；

GLOBAL CHEER LIMITED(569.68萬元，240人)；

仁濟醫院(569.43萬元，261人)；

利安顧問(548.39萬元，212人)；

志蓮淨苑(545.49萬元，270人)；

澳昱冠(香港)(521.62萬元，200人)；

中國海外保安(518.11萬元，306人)；

香港保護兒童會(505.43萬元，195人)；

日本電氣香港(502.37萬元，217人)；

思科系統(497.63萬元，188人)；

安成(遠東)防盜系統(487.96萬元，177人)；

東創系統(486.75萬元，187人)；

區兆堅建築及工程設計顧問(474.01萬元，186人)；

偉歷信(中國)(472.21萬元，175人)；

仁濟醫院社會服務部(466.47萬元，278人)；

環球勘探(亞洲)(461.15萬元，174人)；

建業建築(455.51萬元，179人)；

博威工程顧問(436.61萬元，165人)；

"HONG KONG GOLF & TENNIS ACADEMY MANAGEMENT COMPANY

LIMITED(421.3萬元，153人)；"

香港聖公會福利協會(418.29萬元，156人)；

DONNELLEY FINANCIAL SOLUTIONS HONG KONG LIMITED(418.05萬元，151人)；

羅氏清潔服務(411.27萬元，242人)；

丘南記建築(408.96萬元，178人)；

聯合金輝建築工程(406.07萬元，172人)；

香港工商清潔服務(404.66萬元，236人)；

優特埃國際物流(香港)(396.12萬元，143人)；

CONSUMER TESTING LABORATORIES (FAR EAST) LTD(391.5萬元，145人)；

LOEDIGE ASIA LIMITED(374.59萬元，139人)；

威高冷氣工程(369.24萬元，259人)；

DOLCE & GABBANA HONG KONG LIMITED(347.35萬元，123人)；

倫敦大酒樓由好運國際實業經營(341.18萬元，151人)；

EY MTEL SOLUTIONS LIMITED(340.72萬元，130人)；

威信集團(香港)(337.42萬元，127人)；

鐵山香港(323.47萬元，130人)；

FINE WINNER HOLDINGS LIMITED(316.2萬元，107人)；

CINDA (BVI) LIMITED(315.16萬元，115人)；

九龍塘會(313.24萬元，114人)；

ASIA PACIFIC SECURITY SERVICES LIMITED(312.21萬元，228人)；

特納唐遜(309.27萬元，117人)；

京衛保安(308萬元，189人)；

香港盲人輔導會(307.49萬元，170人)；

何顯毅建築工程師樓地產發展顧問(303.73萬元，114人)；

盈透證券香港(303.52萬元，116人)；

B1 SERVICES HK LIMITED(301.65萬元，115人)；

碧瑤園藝工程(301.44萬元，113人)；

粵海廣南行(295.58萬元，124人)；

嘉華建材(香港)(292.65萬元，109人)；

TTI HONG KONG LTD(277.05萬元，116人)；

景聯(大中華)(273.5萬元，119人)；

A-TEX ASIA LIMITED(272.51萬元，104人)；

王歐陽(機電工程)(272.14萬元，100人)；

HARMONIC TECHNOLOGIES (HK) LIMITED(270萬元，100人)；

群升(256.97萬元，96人)；

嘉科工程顧問(255.21萬元，99人)；

雄偉(252.98萬元，103人)；

飛龍貨運(252.45萬元，93人)；

GERSON LEHRMAN GROUP (ASIA) LIMITED(251.15萬元，96人)；

TANGSPAC CONSULTING (HK) LIMITED(248.81萬元，97人)；

交通基建管理(244.98萬元，103人)；

FURRION LIMITED(240.74萬元，91人)；

基督教香港信義會(238.82萬元，172人)；

柯尼卡美能達商用科技製造(香港)(238.17萬元，87人)；

冠和電工發展(236.94萬元，81人)；

范紀羅江律師行(236.77萬元，90人)；

心光盲人院暨學校(235.06萬元，94人)；

佛羅倫資產管理(234.9萬元，87人)；

合樂中國(232.14萬元，98人)；

循道衛理楊震社會服務處(231.43萬元，104人)；

德泰園景工程(230.56萬元，108人)；

VSC CONSTRUCTION STEEL SOLUTIONS LIMITED(229.67萬元，88人)；

怡安電腦(229.5萬元，84人)；

倢冠科技(227.75萬元，88人)；

招商局倉碼運輸(227.25萬元，84人)；

CHARLES MONAT ASSOCIATES LIMITED(224.1萬元，83人)；

恆寶旅運(223.72萬元，90人)；

雲建(223.38萬元，84人)；

國際文具製造廠(217.27萬元，81人)；

鴻福堂集團(215.92萬元，63人)；

AVX ASIA LIMITED(213.13萬元，79人)；

立高服務(211.07萬元，97人)；

睿創時裝(香港)(206.8萬元，79人)；

KONG FUNG COMMERCIAL LIMITED(206.72萬元，90人)；

DG3 ASIA LIMITED(202.25萬元，76人)；

譯傳(200.92萬元，75人)；

ASB生物柴油(香港)(197.03萬元，69人)；

香港女童軍總會(195.16萬元，78人)；

ANGLO-EASTERN TANKER MANAGEMENT (HONG KONG) LIMITED(194.31萬元，72人)；

三角洲速遞(194萬元，138人)；

廖創興企業(193.92萬元，70人)；

維諦(香港)(191.7萬元，71人)；

ADVANCE RESOURCES PERSONNEL CONSULTANTS LIMITED(190.51萬元，93人)；

亞洲清潔服務(189.04萬元，111人)；

九龍禮賢學校(188.4萬元，73人)；

香港小童群益會(186.62萬元，71人)；

雋悅(香港)(186.57萬元，85人)；

永達吊機操作(185.99萬元，79人)；

城市清潔(184.99萬元，199人)；

ARCH ACADEMY LIMITED(184.84萬元，81人)；

好好飲食(182.45萬元，71人)；

精確市場研究中心(181.78萬元，82人)；

巴賽爾亞太(178.2萬元，66人)；

偉通建築工程(171.83萬元，72人)；

香港仔街坊福利會(169.3萬元，82人)；

浩寧工程(167.74萬元，318人)；

香港互聯立方(167.41萬元，69人)；

世健系統(香港)(167.31萬元，66人)；

越秀物業管理(166.61萬元，75人)；

GURKHAS EKTA SECURITY SERVICES LIMITED(166.21萬元，71人)；

康傑教育機構(166.13萬元，66人)；

明星海鮮酒家由豪發國際經營(165.73萬元，75人)；

嘉里配送服務(香港)(163.51萬元，59人)；

EVENT MARKETING SERVICES LIMITED(163.05萬元，57人)；

艾奕康顧問(162.81萬元，52人)；

宏滙國際(162.34萬元，66人)；

港卓貿易(161.26萬元，60人)；

英國航空(159.74萬元，60人)；

CONCEPT 4 LIMITED(158.61萬元，56人)；

鷄記分店(156.12萬元，60人)；

香港明愛(155.89萬元，58人)；

艾奕康造價咨詢(香港)(151.92萬元，60人)；

HKSJ HOLDINGS LIMITED(150.2萬元，55人)；

華訊電子(149.57萬元，57人)；

利寶來(遠東)(149.25萬元，56人)；

傲林國際設計(147.77萬元，60人)；

維盈投資經營松悅園耆融護養院(145.6萬元，71人)；

FORIDA LIMITED(145.02萬元，55人)；

香港洗衣廠(144.09萬元，62人)；

榮達電訊工程(143.74萬元，73人)；

大財利(143.13萬元，54人)；

DR. VIO & PARTNERS LIMITED(142.75萬元，54人)；

鈞盛工程(142.12萬元，50人)；

海德堡香港(141.84萬元，53人)；

思科服務(香港)(140.4萬元，52人)；

天然食品(140.19萬元，70人)；

志成吊車運輸(139.82萬元，56人)；

招商局物業管理(香港)(138.5萬元，56人)；

李生記建築(138.27萬元，78人)；

大埔浸信會社會服務處(135.44萬元，56人)；

維盈投資經營松悅園耆逸護養院暨日間護理中心(134.37萬元，54人)；

國松汽車(133.78萬元，152人)；

金樑企業(132.29萬元，60人)；

誌好(131.12萬元，62人)；

"KAKEN HONG KONG O/B KAKEN TEST CENTER GENERAL

INCORPORATED FOUNDATION(131.03萬元，52人)；"

ALVANON HK, LTD(130.76萬元，52人)；

俊和巴士服務(130.75萬元，66人)；

FOKKA LIMITED(130.24萬元，74人)；

羲和(香港)國際投資控股(129.21萬元，49人)；

匯駿財務(127.54萬元，46人)；

滙隆棚業(127.2萬元，50人)；

越秀亞通停車場(127.03萬元，64人)；

醫科達(126.9萬元，47人)；

世紀國際聯運(126.23萬元，46人)；

興業連氏(125.85萬元，51人)；

威信(香港)停車場管理(124.49萬元，59人)；

NEAT CORPORATION LIMITED(124.39萬元，54人)；

TAYLOR COULTER LIMITED(124.05萬元，67人)；

佳信管理服務(123.58萬元，55人)；

安滿停車場(121.85萬元，66人)；

鎧俠亞洲(120.99萬元，42人)；

金綸服裝(120.78萬元，56人)；

震歐線衫廠(119.39萬元，64人)；

東麗(華南)(118.17萬元，44人)；

LE CREUSET HONG KONG LIMITED(117.64萬元，44人)；

浙江軒(117.63萬元，48人)；

佳信管理(117.3萬元，83人)；

THE HARBOUR SCHOOL LIMITED(116.55萬元，44人)；

安樂科技工程(116.15萬元，45人)；

標華豐企業(116.1萬元，43人)；

DELIA SCHOOL OF CANADA(116.1萬元，43人)；

IPC INFORMATION SYSTEMS (HONG KONG) LIMITED(116.1萬元，42人)；

香港網球總會(116.1萬元，43人)；

王氏利豐園藝(115.57萬元，69人)；

CHANTECAILLE BEAUTE HONG KONG LIMITED(115.56萬元，39人)；

怡生花園(113.65萬元，49人)；

強雄發展(113.64萬元，51人)；

鎰得(113.4萬元，48人)；

韋莫廸國際(112.5萬元，42人)；

GREG WONG & ASSOCIATES LTD(112.44萬元，41人)；

伯特利神學院(112.42萬元，44人)；

永昌金屬製品廠(111.26萬元，46人)；

盈高製衣(110.7萬元，41人)；

榮利(港深)運輸(110.7萬元，41人)；

HOPEWELL PROJECT DEVELOPMENT LIMITED(110.7萬元，40人)；

佳運發展T/A百匯酒家(110.67萬元，42人)；

富裕船務代理(110.33萬元，45人)；

TOUCHPOINT LOYALTY LIMITED(109.33萬元，51人)；

衛亞會計師事務所(109.26萬元，48人)；

BRUNELLO CUCINELLI HONG KONG LIMITED(108萬元，41人)；

CEDAR HONG KONG(108萬元，41人)；

奔達速遞服務(107.94萬元，73人)；

德發鹽業食品(106.11萬元，44人)；

EL AL ISRAEL AIRLINES LIMITED(105.3萬元，41人)；

香港快利(104.28萬元，41人)；

亞洲婦女協進會(104.07萬元，39人)；

J. CHOO (ASIA) LIMITED(103.42萬元，36人)；

雅谷餐廳(103.38萬元，42人)；

佳衛保安服務(103.22萬元，50人)；

景緻貿易(103.19萬元，39人)；

宇宙警衛(102.84萬元，57人)；

招商路凱(亞太)(102.6萬元，37人)；

聯衛防盜系統(102.59萬元，43人)；

自強工程(102.09萬元，68人)；

萬泰國際物流(102.03萬元，34人)；

興利達建築(102.01萬元，34人)；

中興電業(101.95萬元，38人)；

動力網絡聯盟(101.9萬元，39人)；

威世香港(100.65萬元，39人)；

伊潔維香港(100.06萬元，39人)；

怡安寶石首飾廠(99.9萬元，42人)；

盈豐物流企業(99.9萬元，37人)；

WIN WIND CORPORATE SERVICES LIMITED(99.75萬元，38人)；

霞日襯布(香港)(99.51萬元，41人)；

朗軒實業(99.49萬元，41人)；

金力企業(香港)(98.91萬元，38人)；

黃柏林建築工程師(98.91萬元，38人)；

均輝船務(98.59萬元，35人)；

穎圖船務(97.84萬元，38人)；

迪斯度牙科診所(97.43萬元，39人)；

BRAND LOYALTY SOURCING ASIA LIMITED(97.2萬元，36人)；

VARMEEGO SOLUTIONS LIMITED(96.12萬元，37人)；

凱都環保服務(94.52萬元，98人)；

齊合天地(香港)(94.5萬元，25人)；

聯合證券(94.5萬元，36人)；

昌泰國際集團(94.47萬元，35人)；

安碧印刷(94.44萬元，37人)；

素茂教育服務T/A嘉德麗中英文幼稚園(93.86萬元，38人)；

香港民主民生協進會(93.83萬元，36人)；

HILL & ASSOCIATES LIMITED(93.79萬元，35人)；

致達資訊科技(92.46萬元，36人)；

東航國際金融(香港)(91.8萬元，35人)；

剛興船務代理(91.8萬元，34人)；

香港青年獎勵計劃(91.78萬元，34人)；

全榮(91.35萬元，41人)；

現代科技系統(91.04萬元，35人)；

高皆(91.02萬元，34人)；

先達保安及管理服務(90.77萬元，53人)；

CLUB LUSITANO(88.63萬元，34人)；

香港榮華跨境電商(88.54萬元，40人)；

優益(88.25萬元，128人)；

萬順昌建築材料(86.1萬元，34人)；

HANNOVER RUCK SE(85.73萬元，34人)；

基督教香港崇真會社會服務部(85.41萬元，32人)；

越秀冷藏倉庫(85.2萬元，33人)；

富士電(香港)(84.89萬元，32人)；

國際四方福音會香港教區(84.17萬元，33人)；

松記電器工程(83.79萬元，40人)；

DELIA SCHOOL OF CANADA (KOWLOON EAST)(83.7萬元，30人)；

新志利洋行(83.7萬元，32人)；

東興業置業(83.7萬元，30人)；

溢華針織製衣廠(83.7萬元，34人)；

GLOBAL DEVELOPMENT PERSONNEL CO LIMITED(83.46萬元，22人)；

港威(香港)國際(83.42萬元，31人)；

香港傷健協會(83.23萬元，36人)；

興亞電子(香港)(83.03萬元，31人)；

利佳資產(82.2萬元，33人)；

藍田靈糧幼稚園(81.9萬元，31人)；

立基工程(81.28萬元，37人)；

源訊高科 (香港) (81萬元，30人)；

"HOPU (HONGKONG) INVESTMENT CONSULTANCY COMPANY

LIMITED(81萬元，30人)；"

香港家庭福利會(80.44萬元，32人)；

基立工程(78.55萬元，31人)；

香港聯大食品(77.85萬元，39人)；

萬順昌鋼鐵(77.83萬元，30人)；

浚鎰經營頤和園護老中心(紅磡)(77.2萬元，29人)；

科勒亞洲(77.19萬元，29人)；

宏樂投資(香港)(77.13萬元，32人)；

德安物流管理(香港)(76.93萬元，39人)；

香港公教婚姻輔導會(76.47萬元，29人)；

KASPER GLOBAL LIMITED(76.42萬元，29人)；

漢昇清潔集團(76.31萬元，29人)；

酷柏光學(香港)(75.73萬元，26人)；

星暉材料(75.03萬元，28人)；

寶通第㇐國際(74.97萬元，35人)；

香港艾維特國際(74.25萬元，28人)；

永信(包裝文具)(74.09萬元，29人)；

扶康會(73.58萬元，31人)；

佳富物業服務(73.3萬元，27人)；

香港牙醫學會(73.05萬元，29人)；

COOP FAR EAST LIMITED(72.9萬元，27人)；

富方投資平台(72.9萬元，27人)；

逸東軒住寓管理(72.75萬元，26人)；

生物梅里埃中國(72.69萬元，27人)；

駿慧建築工程(72.67萬元，27人)；

傑丰店務保安(71.31萬元，32人)；

鑑豐工程(71.23萬元，29人)；

德加拉香港(70.42萬元，28人)；

嘉榮行工程(70.21萬元，33人)；

愛克發印藝亞洲(70.18萬元，26人)；

卓鵬貿易(70.11萬元，29人)；

基督教尖沙咀潮人生命堂(70.08萬元，34人)；

振雄方案(69.75萬元，26人)；

VESTIAIRE COLLECTIVE HK LIMITED(69.72萬元，24人)；

DG CO. LIMITED(69.63萬元，26人)；

永傑物業管理(69.56萬元，30人)；

香港裝飾材料(69.28萬元，26人)；

BUTLER (HK) LIMITED(69.27萬元，24人)；

永傑管理顧問(68.72萬元，31人)；

高達集團國際(香港)工程顧問(68.57萬元，28人)；

英皇財務(68.54萬元，25人)；

富榮秘書服務(68.25萬元，27人)；

天天護老中心(68.21萬元，31人)；

FRENCH CONNECTION (HONG KONG) LIMITED(67.5萬元，25人)；

裕誠供應鏈管理(67.22萬元，30人)；

JUKI (HONG KONG) LIMITED(67.12萬元，24人)；

安信資訊安全(東亞)(67.07萬元，25人)；

雅比駿工程顧問(67.05萬元，25人)；

永興電機(66.95萬元，27人)；

天宸康合證券(66.94萬元，27人)；

CARAT GROUP LIMITED(66.84萬元，29人)；

再創醫藥(香港)(66.65萬元，26人)；

羚羊國際(66.57萬元，27人)；

鄺來興律師行(66.47萬元，32人)；

何柏生馬華潤律師行(66.45萬元，25人)；

百晉資產管理(66.35萬元，26人)；

衛保工程(66.15萬元，30人)；

美麗都大廈業主立案法團(66.07萬元，30人)；

同憶(65.84萬元，25人)；

偉恆昌新邨偉景閣業主立案法團(65.48萬元，26人)；

其士保險(65.21萬元，24人)；

芝加哥大學香港基金(64.8萬元，25人)；

GARTNER HONG KONG LIMITED(64.8萬元，24人)；

東方護老院(64.72萬元，32人)；

何謝韋律師事務所(64.72萬元，26人)；

黃金大廈業主立案法團(64.25萬元，33人)；

達輝工程(64.2萬元，24人)；

張淑姬趙之威律師行(64.1萬元，26人)；

金英人民幣找換行(64.04萬元，21人)；

標誌測量（1980）香港(64.01萬元，24人)；

港傑教育(63.62萬元，46人)；

寶環(63.51萬元，29人)；

BACCARAT FAR EAST LIMITED(63.5萬元，24人)；

怡泰清潔(63.18萬元，33人)；

益耀工程(63.1萬元，22人)；

嘉年華美食到會(62.98萬元，27人)；

LNE ASIA LIMITED(62.43萬元，22人)；

何田顧問工程師(62.37萬元，24人)；

利時顧問(62.17萬元，30人)；

東亞科技(香港)(62.1萬元，46人)；

VIKUDHA OVERSEAS CORPORATION LIMITED(61.51萬元，24人)；

翔江精密光學科技(61.45萬元，26人)；

達隆藥房(60.54萬元，26人)；

威達清潔服務(60.47萬元，31人)；

天行系統(60.14萬元，21人)；

香港利工民織造廠(59.58萬元，36人)；

趙維漢會計師事務所(59.57萬元，27人)；

德晟工程(59.51萬元，24人)；

凱吉凱珠寶(香港)(59.4萬元，21人)；

INTERFACE VIDEO PRODUCTION LIMITED(58.86萬元，27人)；

格瑞得汽車科技服務(58.72萬元，22人)；

鍾慶銓牙科醫生醫務所(58.52萬元，22人)；

永順塑膠廠(57.69萬元，21人)；

香港海事承建(57.39萬元，22人)；

恆進科技(57.22萬元，22人)；

THE KASE SOURCING LIMITED(57.01萬元，21人)；

華博工程(56.89萬元，23人)；

偉豪工程(56.77萬元，29人)；

DELIA MEMORIAL SCHOOL (TAIKOO SHING)(56.7萬元，22人)；

滴滴(香港)科技(56.7萬元，38人)；

威龍優化生活集團(56.7萬元，21人)；

中國投資信息(56.54萬元，21人)；

香港信貸財務(56.53萬元，21人)；

金豐國際船務(56.46萬元，24人)；

塔思琦香港(56.16萬元，23人)；

可恩股份(56.05萬元，22人)；

恒怡創富(55.96萬元，25人)；

INCAVO COMPANY LIMITED(55.92萬元，21人)；

威裕控股(55.86萬元，21人)；

金塔粉麵廠(55.78萬元，24人)；

香港復康力量(55.58萬元，33人)；

何明記麵家餐廳(55.03萬元，30人)；

香港業餘田徑總會(54.93萬元，21人)；

牙齒矯正中心(54.79萬元，23人)；

旗力海港集團(54.75萬元，21人)；

莊誠國際企業(54.17萬元，115人)；

凱亞銳恆(54萬元，20人)；

嘉華石礦(54萬元，20人)；

LINKS BUSINESS SERVICES LIMITED(54萬元，20人)；

HOLLIGOLD COMPANY LIMITED(54萬元，21人)；

日新(53.94萬元，29人)；

高格行(53.36萬元，21人)；

CARCCELLO LIMITED(53.36萬元，21人)；

易利達國際船務(53.27萬元，22人)；

合隆建築材料(53.11萬元，20人)；

致遠文化服務(53.1萬元，23人)；

贊尼士辦公傢具(52.85萬元，21人)；

DATASITE HONG KONG LIMITED(52.41萬元，19人)；

胡合利電器工程(52.15萬元，21人)；

香港網易互動娛樂(51.9萬元，21人)；

許氏兄弟外幣(人民幣)找換(51.68萬元，23人)；

天勤(香港)(51.66萬元，20人)；

京士工程(51.61萬元，28人)；

堅穩工程(51.45萬元，20人)；

中國中車(香港)(51.3萬元，20人)；

拓展道路安全工程(51.3萬元，19人)；

泰豪工程(51.28萬元，20人)；

孩之寶玩具百貨香港(51.12萬元，16人)；

方大智創科技(香港)(51萬元，25人)；

鉅晶國際股份(50.79萬元，21人)；

香港布廠商會教育中心(50.64萬元，24人)；

百度(香港)(50.41萬元，19人)；

承美(49.81萬元，20人)；

L&P ARCHITECTS LIMITED(49.8萬元，20人)；

至捷(香港)(49.17萬元，20人)；

嘉蘭麵飽食品(49.08萬元，24人)；

HOBBS (HONG KONG) LIMITED(48.97萬元，22人)；

愛高遠東(48.97萬元，19人)；

LINGMA CONSTRUCTION & ENGINEERING LIMITED(48.95萬元，24人)；

東方會(48.95萬元，17人)；

普暉科技(48.79萬元，19人)；

嘉華建築材料(48.6萬元，20人)；

中華方大 (國際) 投資發展(48.6萬元，18人)；

達夫室內設計工程(48.33萬元，19人)；

2010眼專科及白內障中心(48.27萬元，18人)；

悅童顏集團(47.85萬元，18人)；

東億生命科技(47.78萬元，27人)；

DOUBLE V LIMITED(47.62萬元，18人)；

捷力(47.55萬元，55人)；

㇐七媒體(香港)(47.5萬元，18人)；

獅子國際證券集團(47.43萬元，19人)；

香港導盲犬協會(47.39萬元，20人)；

鴻福堂(中國)發展(47.25萬元，18人)；

嘉力(亞洲)(47.08萬元，18人)；

阿里山集團(46.92萬元，19人)；

BAKER & BLOOM LIMITED(46.75萬元，24人)；

VIGERS ASIA PACIFIC LIMITED(46.69萬元，18人)；

盛志工程(46.51萬元，24人)；

藍圖管理顧問(46.45萬元，22人)；

陳,陳律師行(46.39萬元，19人)；

弘誠(46.2萬元，16人)；

廣利紙品(46.14萬元，19人)；

英瑞貿易(香港)(46.12萬元，21人)；

素茂教育服務T/A嘉德麗幼稚園(黃埔)(45.93萬元，21人)；

ADVANCED MICRO DEVICES FAR EAST LTD(45.9萬元，17人)；

CASA TECHNOLOGIES LIMITED(45.9萬元，17人)；

EONCONNECT SOLUTIONS LIMITED(45.9萬元，26人)；

瑭明金融集團(45.45萬元，17人)；

城昌管理(45.11萬元，17人)；

COMMA LIMITED(45.02萬元，19人)；

鄧琪祥顧問(45萬元，17人)；

華豐燒臘(44.69萬元，20人)；

創意科(亞太)(44.63萬元，17人)；

通宏護衛(44.62萬元，22人)；

百草堂(44.56萬元，17人)；

南豐餐廳(44.39萬元，20人)；

協同國際學校(44.26萬元，18人)；

DB PRODUCTS LTD(44.13萬元，17人)；

得利龍百貨(44.03萬元，20人)；

AIR LOGISTICS LIMITED(43.86萬元，16人)；

KAYSER LIMITED(43.65萬元，16人)；

利鏗實業(43.47萬元，18人)；

雅琪塑膠機器製造廠(43.23萬元，18人)；

康世醫療香港(43.2萬元，16人)；

核聚證券(43.2萬元，16人)；

世界愛犬聯盟(43.2萬元，16人)；

豐祐(43.2萬元，15人)；

HMLET LIMITED(43.2萬元，16人)；

香港祥興記飲食管理(42.97萬元，16人)；

永聯工程(42.95萬元，60人)；

嘉樂手套製造(42.74萬元，20人)；

HEALTH LEAD DEVELOPMENT LIMITED(42.73萬元，17人)；

捷成保安及物業管理顧問(42.59萬元，20人)；

羅杰(42.51萬元，18人)；

金活藥業健康發展(42.49萬元，15人)；

朱祥興(42.45萬元，18人)；

東榮汽車(42.39萬元，17人)；

嘉榮電器貿易(42.37萬元，17人)；

TIMEX NEDERLAND B.V.(42.33萬元，16人)；

VARNER FAR EAST LIMITED(42.3萬元，16人)；

安達順(集團)(42.09萬元，20人)；

亞倫光學儀器(42.08萬元，14人)；

城市電腦(42.02萬元，18人)；

多瑪凱拔(42萬元，18人)；

澳揚餐飲(41.77萬元，17人)；

如意之家O/B宇建(41.73萬元，21人)；

潤富食品(香港)(41.66萬元，18人)；

KGK DIAMONDS (HK) LIMITED(41.58萬元，16人)；

置恒服務(41.55萬元，24人)；

香港花式跳繩會(41.55萬元，22人)；

GARAGE HOLDINGS LTD(41.36萬元，16人)；

DEUTSCHE LUFTHANSA AG (LUFTHANSA GERMAN AIRLINES)(41.26萬元，16人)；

創富船務(國際)(41.17萬元，16人)；

威凱發展(41.1萬元，26人)；

佳利電訊工程(41.08萬元，16人)；

TAS SERVICES LIMITED(41.07萬元，15人)；

DUTTON BRAY DESIGN LIMITED(40.87萬元，16人)；

永年飲食發展(香港)(40.82萬元，29人)；

思滙顧問(40.72萬元，17人)；

BELMONT LIMITED(40.64萬元，18人)；

豐鑫(香港)(40.54萬元，17人)；

ASIAN INTEGRATED MEDIA LIMITED(40.5萬元，14人)；

BERKLEY INSURANCE COMPANY(40.5萬元，15人)；

伯明翰管理(40.5萬元，16人)；

中國國際期貨(香港)(40.5萬元，14人)；

景匯資本(40.5萬元，15人)；

WOBBLEWORKS (HK) LIMITED(40.5萬元，15人)；

香港世業發展(40.5萬元，15人)；

中毅資本(40.5萬元，15人)；

子親傳訊社(40.46萬元，17人)；

怡德通訊工程(40.26萬元，16人)；

生態遊蹤(40.23萬元，47人)；

⾧發海產貿易(40.2萬元，14人)；

手作烘焙發展(40.05萬元，16人)；

香港朗萬集團(39.82萬元，16人)；

合㇐堂陳伯宏紀念幼稚園(39.81萬元，17人)；

練松柏律師行(39.66萬元，16人)；

莫玄熾律師行(39.57萬元，15人)；

中南股份管理(39.54萬元，17人)；

駿業－中興聯營(38.69萬元，15人)；

路向四肢傷殘人士協會(38.56萬元，21人)；

淖研(家診所)(38.55萬元，15人)；

李熊記(38.5萬元，23人)；

E & T DEVELOPMENT LIMITED(38.47萬元，16人)；

永泰信息技術服務(38.34萬元，15人)；

滿好證券(38.19萬元，16人)；

中海海事工程(38.16萬元，17人)；

林添茂(38.12萬元，17人)；

帝理律師行(37.9萬元，11人)；

金龍皇針織製衣廠(37.8萬元，17人)；

毅高商務航空(37.8萬元，13人)；

ALLIED TELESIS (HONG KONG) LIMITED(37.8萬元，14人)；

張達成葉祺智律師事務所(37.8萬元，14人)；

COSMO CREW LIMITED(37.8萬元，14人)；

KC MARITIME HONG KONG LIMITED(37.8萬元，15人)；

泰來家紡(37.8萬元，14人)；

維多利亞工業集團(37.8萬元，14人)；

維信理財(37.8萬元，14人)；

陳浩賢會計師事務所(37.8萬元，14人)；

兼松(香港)(37.73萬元，15人)；

衛亞專業服務(37.56萬元，15人)；

興業建築師(國際)(37.54萬元，14人)；

聖陶沙國際(37.45萬元，15人)；

香檳(37.41萬元，20人)；

偉利建築工程(37.35萬元，13人)；

亞太會計及秘書服務(37.27萬元，14人)；

協盛(海澳)實業(37.26萬元，21人)；

HABITAT PROPERTY LIMITED(37.2萬元，25人)；

ZETLAND HALL TRUSTEES(37.05萬元，15人)；

自由市場(37.01萬元，15人)；

嘉華材料(36.69萬元，14人)；

廣記粥店(36.68萬元，19人)；

創建織亞(香港)(36.65萬元，14人)；

建豐廚具設備(36.6萬元，14人)；

惠富企業(36.47萬元，0人)；

中華製作工程(36.43萬元，14人)；

WHISTLES (HONG KONG) LIMITED(36.41萬元，17人)；

東茂物流(36.36萬元，14人)；

HNJ TRADING LIMITED(36.36萬元，15人)；

建宇工程(36.34萬元，13人)；

動力國際體育商業顧問(36.11萬元，13人)；

啟勵扶青會(36.03萬元，20人)；

樂金商事(香港)(35.97萬元，14人)；

昌信科學儀器(35.95萬元，13人)；

加寶得(香港)材料(35.84萬元，16人)；

億佰芬貿易(35.78萬元，14人)；

VEIT HONG KONG LIMITED(35.74萬元，11人)；

張明記五金(35.6萬元，18人)；

創興機電工程(35.55萬元，15人)；

FOCUS FORWARDERS O/B WINIFRED INVESTMENTS LTD(35.46萬元，18人)；

鴻圖玩具製品廠(35.38萬元，14人)；

遠東珠寶集團(香港)(35.32萬元，14人)；

雲泉素食家(35.16萬元，12人)；

盤實資本(香港)(35.1萬元，14人)；

亞波羅制作(35.1萬元，13人)；

大㇐(香港)(35.1萬元，15人)；

INTERNATIONAL BEVERAGE HOLDINGS LIMITED(35.1萬元，13人)；

凱士比(35.1萬元，12人)；

華德國際金融控股(35.1萬元，17人)；

BRILLIANT STANDARD LIMITED(35.02萬元，15人)；

HABA ASIA LIMITED(35.02萬元，13人)；

正德王工程(35.02萬元，14人)；

卓益建築工程(35萬元，15人)；

大昌行李服務(34.95萬元，13人)；

香港易道時代科技(34.85萬元，15人)；

威雅電線製品(34.76萬元，15人)；

HANSON ROBOTICS LIMITED(34.75萬元，13人)；

立高(34.75萬元，18人)；

毅眾(34.71萬元，11人)；

駿殷工程(34.62萬元，14人)；

循道愛華村服務中心(34.62萬元，13人)；

君妍美容纖體(34.56萬元，14人)；

關東百源堂(靈藥德興堂)聯合藥廠(34.51萬元，18人)；

東映動畫企業(34.48萬元，13人)；

AMV RETAIL ASIA HONG KONG LIMITED(34.44萬元，16人)；

高飛創作(34.29萬元，15人)；

巴威製作(34.26萬元，15人)；

ET AQUA CONSULTANCY(34.2萬元，14人)；

電資訊國際(34.19萬元，14人)；

正信會計師事務所(34.09萬元，14人)；

卓越順勢療法(34.05萬元，14人)；

港進機械貿易(34.03萬元，13人)；

雅趣製品(34.01萬元，14人)；

"ASSOCIATION OF EVANGELICAL FREE CHURCHES OF HK-

EVANGELICAL FREE CHURCH OF CHINA - EVANGEL CHILDREN'S HOME(33.98萬元，13人)；"

鴻威裝飾工程(33.95萬元，17人)；

CLASSIC COMPONENTS HONG KONG LIMITED(33.89萬元，13人)；

浩廷實業(33.79萬元，14人)；

亞洲創博數碼科技(33.75萬元，14人)；

晉才環球教育國際(33.75萬元，15人)；

視博恩香港(33.5萬元，14人)；

佟達釗律師行(33.48萬元，13人)；

循道衛理亞斯理社會服務處(33.42萬元，17人)；

萬順昌鋼材加工控股(33.38萬元，14人)；

江仔記粉麵(33.28萬元，16人)；

中港車身製造廠(33.11萬元，13人)；

LOSCAM (HONG KONG) LIMITED(33.09萬元，13人)；

心路(將軍澳)(33.04萬元，12人)；

HONG KONG AMBULATORY SURGICAL CENTRE LIMITED(32.85萬元，15人)；

VISUAL LIMITED(32.83萬元，13人)；

金才(32.55萬元，13人)；

DCM STUDIOS LIMITED(32.4萬元，13人)；

麗新製衣國際(32.4萬元，14人)；

天利金融(32.4萬元，12人)；

韋智達律師行(32.4萬元，12人)；

WOLTERS KLUWER HONG KONG LIMITED(32.4萬元，12人)；

EPSILON HONG KONG(32.4萬元，11人)；

益盛織染(32.4萬元，12人)；

FIRST TECHNOLOGY CHINA LIMITED(32.4萬元，13人)；

鉅天國際實業(32.4萬元，12人)；

浩正顧問(32.4萬元，13人)；

弘業國際金融控股(32.4萬元，12人)；

香港信貸(私人貸款)(32.4萬元，12人)；

麗發精藝金屬工業(32.38萬元，17人)；

香港心理衞生會(32.33萬元，13人)；

恆力數字科技(32.25萬元，12人)；

楊連傑黃佳玲牙科醫務所(32.23萬元，13人)；

惠怡亞洲(32.21萬元，12人)；

雅敦紙業文儀(32.06萬元，12人)；

威信海事工程(32.01萬元，12人)；

秀麗城信貿易(31.94萬元，14人)；

仁生香港(31.87萬元，16人)；

康民西藥房(31.72萬元，11人)；

達利證券(31.66萬元，17人)；

貝思塔國際貨運代理(香港)(31.65萬元，12人)；

CARTRACK TECHNOLOGIES (CHINA) LIMITED(31.5萬元，12人)；

浩洲建築(31.46萬元，12人)；

阪神國際(31.39萬元，12人)；

亞洲資源國際(31.35萬元，12人)；

LIGHT DIRECTIONS LIMITED(31.28萬元，13人)；

CLUB NO. 9 LIMITED(31.24萬元，20人)；

合興電子(31.2萬元，18人)；

圓玄學院社會服務部(31.13萬元，90人)；

浩豐證券投資(31.08萬元，6人)；

曾氏教育(31.02萬元，33人)；

NAIL BEAUTY LIMITED(30.99萬元，15人)；

歐亞聯合國際(30.75萬元，13人)；

港南海鮮物流(30.75萬元，13人)；

南豐餐廳(30.67萬元，11人)；

惠凱(30.62萬元，15人)；

生活教育活動計劃(30.6萬元，12人)；

⾧旺專線小巴(30.58萬元，14人)；

加會創作(30.47萬元，29人)；

達峰工程(30.34萬元，14人)；

旭生(集團)(30.27萬元，19人)；

香港企業保安(30.25萬元，18人)；

天津物產集團(香港)(30.24萬元，5人)；

合昌紙行(30.11萬元，14人)；

皇悅投資(30.1萬元，13人)；

CARBON LIMITED(30.09萬元，14人)；

易金庫(香港)(30.06萬元，13人)；

BAUER HONG KONG LIMITED(30.05萬元，18人)；

宏基物流(環球)(29.97萬元，12人)；

TECHNOGYM ASIA LIMITED(29.94萬元，10人)；

順億財務(29.91萬元，12人)；

ENTERTAINMENT GROUP (ASIA) LIMITED(29.85萬元，14人)；

榮記鍍膠(29.84萬元，13人)；

興茂實業(29.78萬元，13人)；

柏林眼鏡(29.7萬元，11人)；

CANTON MAX LIMITED(29.7萬元，13人)；

CHAIN GLOBAL LIMITED(29.7萬元，12人)；

COLE FABRICS (FAR EAST) LIMITED(29.7萬元，11人)；

佐敦遊戲機(29.7萬元，11人)；

瑞士表行(29.7萬元，12人)；

諾捷磁鐵(29.7萬元，11人)；

煒創(29.7萬元，11人)；

建達國際(香港)(29.7萬元，10人)；

源昌五金(29.7萬元，11人)；

埃肯有機矽(29.7萬元，12人)；

KELLY & WALSH LTD(29.66萬元，15人)；

鐵牛(威靈頓)(29.65萬元，28人)；

郭立成哈永豪律師行(29.61萬元，13人)；

思琪(29.58萬元，22人)；

ALIEN CREATION LIMITED(29.55萬元，11人)；

CUBEWISE (HONG KONG) LIMITED(29.48萬元，11人)；

都美(29.48萬元，13人)；

藝泰建築工程(29.38萬元，9人)；

禤．張律師行(29.33萬元，12人)；

HOP FUNG IRON WORKS LTD(29.26萬元，11人)；

迪信傢具(29.25萬元，13人)；

世紀信用管理(29.21萬元，11人)；

KINSHIP RESTAURANT LIMITED(29.21萬元，13人)；

家樂軒小廚(29.17萬元，15人)；

COBRA ELECTRONICS (HK) LIMITED(29.11萬元，11人)；

好路素(29.11萬元，8人)；

唯時集團(香港)(29.1萬元，11人)；

華晉證券資產管理(29.07萬元，10人)；

博盒聯盟(29.01萬元，12人)；

泰興集團發展(29萬元，14人)；

HI-TECH PRO SHOP(28.99萬元，15人)；

維堅投資(28.94萬元，12人)；

川味美食(28.92萬元，12人)；

永年士多(28.85萬元，22人)；

合成工程建造(28.84萬元，25人)；

中國證券(28.8萬元，11人)；

興康(28.8萬元，13人)；

亞太爬蟲(28.74萬元，14人)；

富山(28.73萬元，11人)；

圓玄安老院(28.69萬元，11人)；

多盈集運(28.59萬元，12人)；

素茂教育服務(28.59萬元，9人)；

泛川(28.54萬元，11人)；

玉皇朝出版(28.42萬元，12人)；

星晨集團(28.34萬元，10人)；

華魯集團(28.27萬元，12人)；

葉浩然測量師行(28.2萬元，16人)；

天然雪芳(27.93萬元，10人)；

經緯航空服務(27.9萬元，11人)；

德安飲食(27.84萬元，14人)；

中群(27.7萬元，12人)；

基美電子(27.69萬元，11人)；

許丁鋒(27.59萬元，23人)；

永年食品加工(27.52萬元，11人)；

亞比迪企業(27.46萬元，11人)；

豐嬴資產管理(27.43萬元，11人)；

永合隆飯店(27.37萬元，14人)；

新世紀美容科技集團(27.35萬元，11人)；

謙駿飲食(27.31萬元，12人)；

CAMBION LIMITED(27.29萬元，11人)；

韋堅信(27.27萬元，13人)；

財港(27.26萬元，11人)；

錦鴻工程(27.22萬元，12人)；

卓和實業(27.05萬元，13人)；

銓滿記餐廳小廚(27.04萬元，8人)；

鈦德國際(27萬元，10人)；

⾧豐中西藥房超級市場(27萬元，11人)；

DAVINES ASIA LIMITED(27萬元，10人)；

INVUE SECURITY PRODUCTS HK, LIMITED(27萬元，10人)；

捷順電子塑膠(27萬元，10人)；

奇趣餅家(27萬元，10人)；

江源物流(27萬元，10人)；

朗威建築工程(27萬元，20人)；

TETRAS.AI HONGKONG CO., LIMITED(27萬元，10人)；

卓昇(機械)(27萬元，9人)；

VISUAL PARADIGM INTERNATIONAL LIMITED(27萬元，10人)；

宏基業發展(27萬元，10人)；

FURMANITE EAST ASIA LIMITED(27萬元，10人)；

GRAINGER INTERNATIONAL, INC.(27萬元，9人)；

港洪(滙訊)消防水電工程(27萬元，10人)；

大灣集團(27萬元，8人)；

恆昌機械工程(香港)(27萬元，10人)；

オ匯人カ資源(26.96萬元，10人)；

建大投資控股(26.95萬元，10人)；

旺暉(26.94萬元，0人)；

祥興塑膠實業(香港)(26.93萬元，11人)；

悅晴教育及發展中心(26.92萬元，11人)；

根記清潔服務(26.91萬元，8人)；

正昌環保管理(26.9萬元，10人)；

大班廊洋服(26.9萬元，10人)；

斐然美學(26.83萬元，11人)；

20CUBE LOGISTICS LIMITED(26.81萬元，11人)；

寶寧健(26.78萬元，11人)；

華興財富資產管理(26.7萬元，10人)；

飛卓科匯(26.68萬元，10人)；

香港基督教播道會聯會-中國基督教播道會彩福堂(26.65萬元，11人)；

柴娃娃(26.63萬元，11人)；

G.C. NANDA & SONS LTD(26.55萬元，10人)；

合發行(26.54萬元，11人)；

周建民(26.5萬元，21人)；

INWA CREATIONS LIMITED(26.48萬元，10人)；

LAB SALON & BEAUTY LIMITED(26.46萬元，12人)；

忠記運輸(26.45萬元，17人)；

自然旅運(26.29萬元，18人)；

羅麗兒(亞洲)服裝(26.28萬元，12人)；

球記水喉渠務工程(26.22萬元，11人)；

KRS CONSULTANTS LIMITED(26.22萬元，9人)；

寶仕軟件(26.2萬元，10人)；

KORCHINA F&B LIMITED(26.17萬元，11人)；

澳中財富科技(26.1萬元，11人)；

BIM-CAP (HONG KONG) LIMITED(26.08萬元，11人)；

新進制品(26.04萬元，11人)；

永昌隆五金(26.01萬元，16人)；

生態源實業股份(香港)(25.95萬元，9人)；

大象投資管理(25.88萬元，10人)；

仁濟醫院林李婉冰幼兒中心(25.8萬元，10人)；

GENERAL CARGO EXPRESS LIMITED(25.77萬元，11人)；

最佳寵物用品速遞(25.75萬元，9人)；

科通數字(香港)(25.74萬元，10人)；

金盛富國際(25.72萬元，12人)；

ASCOLITE FAR EAST CO., LIMITED(25.5萬元，10人)；

曾宇熙執業會計師(25.5萬元，10人)；

寶信電業工程(25.48萬元，10人)；

夢想屋(25.41萬元，12人)；

佳保護衛(25.36萬元，11人)；

新時珠寶製造廠(25.36萬元，10人)；

穎俊煤氣工程(25.35萬元，13人)；

小時候沙田幼兒院(25.28萬元，12人)；

捷勝(亞洲)工程(25.26萬元，11人)；

協榮二葉科技香港(25.25萬元，11人)；

BITE LIMITED(25.24萬元，8人)；

廖何陳律師行(25.12萬元，10人)；

華能鑫業裝飾(25.03萬元，13人)；

高仕洋行(24.92萬元，11人)；

衛業(24.88萬元，14人)；

亞洲車身工程(24.85萬元，13人)；

DESIGN EAST (INTERNATIONAL) LTD(24.82萬元，11人)；

旺角骨科中心(24.78萬元，10人)；

穎川堂(24.6萬元，9人)；

科研配電策劃(24.5萬元，10人)；

雲貴川風味(24.45萬元，12人)；

德寶國際發展(24.43萬元，9人)；

中聯集團(香港)(24.41萬元，10人)；

先達建築(24.3萬元，9人)；

聯合利安工業配件(24.3萬元，9人)；

ATECH COMMUNICATION (HK) LIMITED(24.3萬元，9人)；

中南機誠精密(24.3萬元，9人)；

COMMSCOPE TECHNOLOGIES (HONG KONG) LIMITED(24.3萬元，9人)；

CREATIVE CLOTHING COMPANY LIMITED(24.3萬元，8人)；

CURRENCYFAIR ASIA LIMITED(24.3萬元，9人)；

專醫滙(24.3萬元，9人)；

嘉軒國際實業(24.3萬元，10人)；

金成印刷燙金(24.3萬元，9人)；

TELTONIKA LIMITED(24.3萬元，10人)；

THE UNIVERSITY OF MANCHESTER WORLDWIDE LIMITED(24.3萬元，8人)；

趨勢科技(24.3萬元，9人)；

滙盈冷氣工程(24.3萬元，10人)；

和利冷氣電機工程(24.3萬元，9人)；

鄭和資本管理(24.3萬元，9人)；

晉東(24.3萬元，9人)；

遠中布拉沃(香港)(24.3萬元，9人)；

灝祥工程(24.3萬元，7人)；

雲頂香港(24.3萬元，9人)；

HEALTH AND HAPPINESS (H&H) INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED(24.3萬元，8人)；

NAOS HONG KONG LIMITED(24.3萬元，9人)；

華德國際資產管理(24.22萬元，10人)；

日大建設(24.2萬元，9人)；

慧倫寵物護理(24.18萬元，14人)；

伯樂音樂學院(24.1萬元，9人)；

亞太人力發展顧問(23.98萬元，11人)；

XIAO WANG (VC) LIMITED(23.95萬元，22人)；

TRYBE LIMITED(23.91萬元，12人)；

GUNA TECHNOLOGIES LIMITED(23.7萬元，9人)；

DECODERS CO. LIMITED(23.7萬元，9人)；

BPI REMITTANCE CENTRE (HK) LTD(23.68萬元，12人)；

彩滙投資(23.64萬元，7人)；

志順運輸工程(23.62萬元，11人)；

振權工程(23.6萬元，12人)；

漢年飯店餐廳(23.58萬元，11人)；

志偉(兄弟)運輸(23.56萬元，8人)；

豆腐屋(23.55萬元，11人)；

香港萬佛寺管理委員會(23.54萬元，17人)；

穩記吊車(23.5萬元，11人)；

土瓜灣動物醫院(23.49萬元，9人)；

普德(23.44萬元，10人)；

德雅工業中心業業主立案法團(23.42萬元，13人)；

仁濟醫院九龍崇德社幼兒中心(23.41萬元，9人)；

BERICH MANAGEMENT SERVICES LIMITED(23.4萬元，9人)；

HEWSON CONSULTING LIMITED(23.4萬元，10人)；

榮式餐飲(屯門)(23.39萬元，13人)；

香港安威(23.37萬元，9人)；

華遠通物流(香港)(23.3萬元，10人)；

灝東(23.27萬元，9人)；

凱庫資本集團(23.25萬元，9人)；

良藝實業(23.19萬元，9人)；

亞飛亞(23.18萬元，9人)；

星輝海外(23.17萬元，10人)；

新發現香港媒體(23.17萬元，9人)；

鴻馨印刷廠(23.11萬元，11人)；

ASHFORD BENJAMIN LIMITED(23.1萬元，9人)；

HOSLEY CHINA INDUSTRIES LIMITED(23.07萬元，10人)；

守望工程(23.02萬元，23人)；

康倫電業製造(23萬元，9人)；

資科人(22.99萬元，9人)；

朗越(22.96萬元，10人)；

華廈置業(22.9萬元，9人)；

海富證券(22.87萬元，11人)；

熊記機械(22.86萬元，10人)；

UTMOST TRADING LTD(22.85萬元，9人)；

黃金餐飲集團(22.83萬元，12人)；

杜立基規劃顧問(22.8萬元，11人)；

威益實業(22.8萬元，9人)；

明尊工程(22.8萬元，9人)；

金源物流貨運O/B祥源(香港)(22.79萬元，14人)；

益智物流(22.6萬元，9人)；

佳麗珠寶(22.59萬元，9人)；

九龍企業(22.58萬元，9人)；

立興服務集團(22.56萬元，10人)；

柏萊會計師事務所(22.56萬元，9人)；

智昌建材貿易(22.55萬元，10人)；

富麗華珠寶金行(22.53萬元，10人)；

興文(李氏)(22.39萬元，9人)；

騰龍麵包西餅(22.36萬元，13人)；

華安(中港)工程(22.35萬元，10人)；

EMCO NOVUS INTERNATIONAL LIMITED(22.34萬元，7人)；

海裕控股經營全記點心專門店(22.29萬元，9人)；

其士科技(22.28萬元，11人)；

陳儀興(22.24萬元，9人)；

HONG KONG INTERNATIONAL LEARNING ACADEMY LIMITED(22.12萬元，11人)；

富明西藥房o/b富達發展集團(21.91萬元，8人)；

VWONWON CREATION LIMITED(21.86萬元，11人)；

興發五金(香港)(21.84萬元，9人)；

木王建材(香港)(21.82萬元，9人)；

輝聯捷運國際(香港)(21.69萬元，9人)；

陳麗玲(21.69萬元，18人)；

嘉順(國際)旅遊(21.67萬元，11人)；

懷智匡業(21.61萬元，34人)；

勵鋒發展(21.6萬元，8人)；

愛彼思塑膠(遠東)(21.6萬元，8人)；

ASAHI INTECC CO LTD(21.6萬元，8人)；

艾迪西物流(香港)(21.6萬元，8人)；

意佳(21.6萬元，8人)；

李志輝會計師行(21.6萬元，8人)；

嘉成工程(21.6萬元，8人)；

CROWN RESORT PTE LTD(21.6萬元，8人)；

"DEUTSCHE TELEKOM GLOBAL BUSINESS SOLUTIONS CHINA (HK)

LIMITED(21.6萬元，8人)；"

ICU MEDICAL HONG KONG LIMITED(21.6萬元，8人)；

展弘顧問服務(21.6萬元，8人)；

JMB CONSTRUCTION COMPANY LIMITED(21.6萬元，8人)；

KENETIC CAPITAL LIMITED(21.6萬元，8人)；

KGK PRECIOUS (HK) LIMITED(21.6萬元，9人)；

麗輝海外(21.6萬元，8人)；

朗詩綠色集團(21.6萬元，9人)；

LEE HECHT HARRISON HK LIMITED(21.6萬元，8人)；

九龍的士車主聯會(21.6萬元，8人)；

利高建築工程(21.6萬元，8人)；

同利工程發展(21.6萬元，42人)；

德威國際物流(香港)(21.6萬元，9人)；

VERA LOGISTICS LIMITED(21.6萬元，8人)；

王錫記投資發展(21.6萬元，9人)；

玉湖集團(香港)投資控股(21.6萬元，12人)；

卓能電子香港(21.6萬元，8人)；

精優藥業(香港)(21.6萬元，8人)；

傑丰項目保安(21.6萬元，8人)；

港利資本(21.6萬元，8人)；

環球富盛理財(21.6萬元，8人)；

恒順設計服務(21.6萬元，8人)；

協通電線(21.6萬元，8人)；

海港工程(21.6萬元，8人)；

合興五金(21.6萬元，8人)；

合和冷氣零件(21.6萬元，8人)；

AIMIA PROPRIETARY LOYALTY (HK) LIMITED(21.55萬元，6人)；

圓正投資顧問(21.54萬元，8人)；

祥泰塑膠廠(21.48萬元，10人)；

FEDRIGONI ASIA LTD(21.45萬元，8人)；

中華基督教會香港閩南堂受託人法團(21.38萬元，10人)；

誠信企業顧問(21.38萬元，10人)；

F22 LIMITED(21.37萬元，9人)；

中國城市建設開發(香港)(21.3萬元，10人)；

盛江(21.3萬元，8人)；

南方國際集團(21.3萬元，9人)；

甘志超會計師事務所(21.27萬元，9人)；

到會熱點(21.25萬元，6人)；

錦興粉麵廠(21.25萬元，11人)；

泓興印業(21.17萬元，14人)；

ARTURA FICUS LIMITED(21.16萬元，10人)；

立橋資產管理(21.15萬元，8人)；

建生浸信會白普理幼兒園(21.12萬元，8人)；

粥師傅(21.06萬元，11人)；

仁濟醫院山景幼稚園/幼兒中心(21.03萬元，9人)；

協和藥業(21.02萬元，9人)；

百事達工業器材(20.97萬元，10人)；

永鴻工程(20.97萬元，8人)；

鑽藝首飾(20.92萬元，9人)；

玖記(集團)(20.83萬元，9人)；

富麗園業主立案法團(20.8萬元，13人)；

匯鋒廚具(20.8萬元，8人)；

安徒生會(20.79萬元，10人)；

伯昌橡膠行(20.77萬元，9人)；

錦豐運輸(20.7萬元，8人)；

泰博投資控股(20.7萬元，8人)；

漢聯裝飾工程(20.69萬元，8人)；

美國英語教育工作坊(20.65萬元，11人)；

ALLIANCE KNOWLEDGE MANAGEMENT LIMITED(20.64萬元，6人)；

仁濟醫院友愛幼兒中心(20.62萬元，8人)；

致善(20.61萬元，8人)；

小童創藝學習國(20.58萬元，9人)；

亞洲第㇐信貸(20.58萬元，6人)；

好景貿易(20.55萬元，12人)；

嘉嵐策劃(20.55萬元，8人)；

聯按(20.54萬元，8人)；

DIGITEK DENTAL SOLUTIONS LIMITED(20.53萬元，8人)；

GARDE CO., LTD.(20.52萬元，8人)；

HOW2WORK PRODUCTION HOUSE(20.52萬元，8人)；

GARDEN HAIR HOUSE LIMITED(20.51萬元，9人)；

祥偉(20.5萬元，10人)；

UNION BANK OF INDIA(20.42萬元，9人)；

華德國際金融服務(20.39萬元，10人)；

中和大藥行(20.38萬元，10人)；

ALTIOS HONG KONG LIMITED(20.29萬元，7人)；

定港得仕運輸(20.22萬元，9人)；

耀昌電器(20.17萬元，8人)；

達興廚具設計工程(20.17萬元，8人)；

利豐五金廠(香港)(20.1萬元，11人)；

金龍餐廳(20.1萬元，9人)；

集益(20.07萬元，11人)；

寶時科技(香港)(19.95萬元，9人)；

卓斯科技(國際)(19.95萬元，8人)；

HSP DEVELOPMENT LIMITED(19.95萬元，9人)；

中國香港單車總會(19.92萬元，9人)；

湛耀強律師行(19.87萬元，9人)；

香港教育心理服務中心(19.85萬元，8人)；

大力游泳會(19.84萬元，8人)；

百鍵(香港)藥房(19.65萬元，9人)；

ABLE FANCY DEVELOPMENT LTD T/A CHAPTER 3(19.54萬元，17人)；

小蘋果體育(19.51萬元，11人)；

FREIGHT LINKS M & S (HK) LIMITED(19.51萬元，9人)；

ALMA MANUFACTURING COMPANY LIMITED(19.5萬元，8人)；

裕發電熱及測試設備(國際)(19.5萬元，8人)；

韋雅成律師行(19.47萬元，6人)；

KKONCEPTS LIMITED(19.42萬元，9人)；

DR. YUEN SEK CHEUNG(19.41萬元，10人)；

博迅(中國)雲服務(19.39萬元，8人)；

福大海味(19.34萬元，9人)；

BACARDI-MARTINI ASIA PACIFIC LIMITED(19.24萬元，7人)；

HEXAGON STUDIO LIMITED(19.23萬元，8人)；

TAK WAH PRECISION INDUSTRY CO LTD(19.21萬元，9人)；

好活(遠東)實業(19.21萬元，9人)；

富馳高科技(香港)(19.2萬元，8人)；

廣東粥品(19.19萬元，9人)；

肯尼市場策劃(19.19萬元，6人)；

明明(19.18萬元，9人)；

熙成發展(19.17萬元，10人)；

啟善集團(19.14萬元，9人)；

趙永健律師行(19.12萬元，8人)；

怡南聯誼會康樂部(19.11萬元，10人)；

永星物流(19.09萬元，8人)；

優秀人事顧問(18.96萬元，8人)；

盧森堡國際財富管理(18.9萬元，7人)；

藍海資產管理(18.9萬元，7人)；

千鵬(18.9萬元，5人)；

樂雅軒飲食服務(18.9萬元，5人)；

燈塔亞洲(18.9萬元，7人)；

DYNATA HONG KONG LIMITED(18.9萬元，7人)；

進盈飲食設備(18.9萬元，3人)；

L C SHUM & CO(18.9萬元，7人)；

東洋數碼電子(18.9萬元，7人)；

維泰實業(18.9萬元，6人)；

華德培薇婷香港(18.9萬元，7人)；

華國資產管理(18.9萬元，6人)；

榮華中西藥房(荃灣)(18.9萬元，7人)；

83 ENGINEERING LIMITED(18.9萬元，7人)；

康賽妮集團(18.9萬元，7人)；

東雅電子(香港)股份(18.9萬元，23人)；

伊士曼化工香港(18.9萬元，7人)；

ENGTEK INTERNATIONAL LTD(18.9萬元，7人)；

穎翔證券(18.9萬元，7人)；

開心農場管理(18.9萬元，7人)；

駿達國際(中國)(18.9萬元，7人)；

福島國際(香港)(18.9萬元，7人)；

環球宣傳科技(18.9萬元，7人)；

金耀豐(18.9萬元，7人)；

高球閣(香港)(18.9萬元，7人)；

浜井電子(香港)(18.9萬元，7人)；

興華促進(18.9萬元，7人)；

灝天物流(香港)(18.9萬元，7人)；

好嘆家品設計(18.9萬元，7人)；

HONG KONG SHOULDER & WRIST CENTRE LIMITED(18.9萬元，7人)；

NEMKO HONG KONG LIMITED(18.9萬元，7人)；

耀尊(18.88萬元，8人)；

KALOO (HK) LIMITED(18.87萬元，7人)；

志新國際貿易(18.83萬元，8人)；

廚家班程班⾧飲食集團股份(18.81萬元，11人)；

陳六記飯店(18.79萬元，14人)；

基達工程顧問(18.78萬元，8人)；

裕領(18.75萬元，7人)；

聰滙(18.74萬元，8人)；

中國信託綜合證券(香港)(18.73萬元，7人)；

快盈名錶貿易(18.7萬元，7人)；

豐裕國際發展(18.67萬元，13人)；

艾博士安全系統(香港)(18.67萬元，7人)；

遠東立基(18.65萬元，18人)；

劉財記紙業(18.65萬元，10人)；

領才紡織(18.6萬元，7人)；

奧高廣告(18.6萬元，7人)；

FRENCH TOUCH HK LIMITED(18.59萬元，6人)；

港隆製品廠(18.58萬元，7人)；

廚銘實業(18.52萬元，7人)；

達利香港(18.52萬元，7人)；

富林電子(18.49萬元，9人)；

嘉靈科技亞太(18.49萬元，7人)；

達福國際(18.48萬元，7人)；

暢游(香港)(18.45萬元，7人)；

中國有機農莊(香港)(18.45萬元，8人)；

啟思制作(18.45萬元，7人)；

張潔艷會計師事務所(18.36萬元，7人)；

嘉盛回收(18.35萬元，8人)；

宇星國際教育集團(18.33萬元，7人)；

駿達文具(18.32萬元，8人)；

宏遠顧問(18.28萬元，7人)；

智德泳池噴泉工程(18.27萬元，8人)；

仁濟醫院裘錦秋幼兒中心(18.24萬元，7人)；

世紀娛樂國際控股(18.16萬元，7人)；

榮庭(18.16萬元，6人)；

ALLINOX HONG KONG LIMITED(18.15萬元，7人)；

珍誠物流(18.15萬元，7人)；

漢昇國際人事顧問(18.11萬元，7人)；

百威訊(18.09萬元，7人)；

卡士登塑料香港(18.02萬元，7人)；

易能電子(18.02萬元，7人)；

廣聯工程(18萬元，7人)；

維嘉貨運(17.98萬元，8人)；

金誠物業代理(17.98萬元，10人)；

合利洪記茶餐廳(17.97萬元，8人)；

金寶食品(17.92萬元，7人)；

特別煒貨運(17.92萬元，8人)；

旭榮鑽(17.92萬元，7人)；

HOGA INTERNATIONAL LIMITED(17.92萬元，7人)；

景新創建工程(17.91萬元，9人)；

JAWHARAT AL KHALIJ LTD(17.91萬元，7人)；

多寶食品(17.88萬元，9人)；

⾧隆集團(香港)(17.87萬元，7人)；

豐達皮具廠(17.85萬元，7人)；

元生堂(17.83萬元，10人)；

京都1984餐飲管理(17.81萬元，9人)；

海洋浩瀚(17.79萬元，11人)；

竹園(17.77萬元，7人)；

ITV STUDIOS GLOBAL DISTRIBUTION (HONG KONG) LIMITED(17.77萬元，6人)；

利興五金貿易(17.72萬元，8人)；

宏豐船舶管理(17.71萬元，7人)；

印象投資(17.7萬元，7人)；

偉智會計事務所(17.7萬元，7人)；

佳藝廣告(17.7萬元，7人)；

悠美容水療(17.66萬元，7人)；

杏花專線小巴(17.65萬元，8人)；

勝利道潮語浸信會(17.61萬元，7人)；

斌能實業(17.55萬元，11人)；

蔣章烈(17.51萬元，12人)；

嘉達化工(17.49萬元，8人)；

君鎰工程(17.47萬元，7人)；

UNCAS (HONG KONG) COMPANY LIMITED(17.47萬元，7人)；

麥香田麵包西餅(17.46萬元，10人)；

奇麗木器金屬製品廠(17.46萬元，7人)；

寶寶教育(17.42萬元，8人)；

金源飲食發展(17.42萬元，6人)；

鑽石故事珠寶設計(17.4萬元，6人)；

歐美(國際)(17.4萬元，8人)；

坂東(香港)(17.38萬元，7人)；

韋堅信測量師行(17.37萬元，7人)；

輝雄管理服務(17.36萬元，10人)；

HANDS ON COFFEE COMPANY LIMITED(17.33萬元，11人)；

建達電業工程(17.33萬元，8人)；

聖文德堂轄下文德青少年綜合服務中心(17.32萬元，8人)；

維理(17.3萬元，8人)；

興利粉麵快餐(17.28萬元，7人)；

富通財務(17.25萬元，9人)；

恆記家禽(17.25萬元，6人)；

雀友電動理牌機香港總代理(17.25萬元，7人)；

富誠物業顧問(17.19萬元，11人)；

AESIR TOYS(17.17萬元，10人)；

永勝塑膠五金廠(17.17萬元，8人)；

合時印刷(17.12萬元，8人)；

五味茶餐廳(17.1萬元，7人)；

李杰(17.06萬元，9人)；

萬興證券(17.05萬元，9人)；

WILTEX LIMITED(17.05萬元，7人)；

軒偉投資(17.05萬元，10人)；

永安藥行(17.02萬元，6人)；

同發號(17.01萬元，8人)；

頭頭是道(17萬元，7人)；

歷豪產業管理(16.98萬元，12人)；

星鑽鐘錶(16.96萬元，8人)；

LICHTVISION DESIGN LIMITED(16.91萬元，7人)；

DR NG CHI HONG(16.88萬元，8人)；

⾧青行珍珠(16.85萬元，7人)；

INTERNATIONAL TOP LIMITED(16.8萬元，8人)；

永茂製衣廠(16.76萬元，7人)；

EVOLUTION LIMITED(16.76萬元，9人)；

小海濱(16.73萬元，7人)；

昶祥(中港)運輸(16.72萬元，9人)；

永基電線香港(16.65萬元，7人)；

基業線纜(16.65萬元，8人)；

沃達營銷集團(香港)(16.65萬元，7人)；

姿彩集團(16.59萬元，8人)；

LIVE ZERO LIMITED(16.5萬元，7人)；

福華華(16.48萬元，9人)；

AFL LOGISTICS LIMITED(16.47萬元，9人)；

JOUER HONG KONG LIMITED(16.42萬元，5人)；

樂進集團T/A樂天復康中心(16.37萬元，8人)；

ICTV BRANDS HK LIMITED(16.35萬元，14人)；

聯峰捷運(中港)物流(16.35萬元，6人)；

錦豐工程O/B駱氏(兄弟)(16.2萬元，7人)；

佳翠樹藝(16.2萬元，9人)；

道捷利(16.2萬元，6人)；

AMETEK HONG KONG PRIVATE LIMITED(16.2萬元，6人)；

ANNA'S SOURCING COMPANY LIMITED(16.2萬元，6人)；

澳中財富(香港)(16.2萬元，6人)；

A-SUNG INVESTMENTS CO., LIMITED(16.2萬元，6人)；

BELL & ROSS HK LIMITED(16.2萬元，6人)；

藍蓮花資本顧問(16.2萬元，6人)；

駿達汽車服務(16.2萬元，6人)；

C.M. LOGISTICS LIMITED(16.2萬元，6人)；

富堡城物業代理(16.2萬元，6人)；

CBC GROUP (HK) LIMITED(16.2萬元，6人)；

聯盈跨境貿易(16.2萬元，6人)；

招商路凱(香港)(16.2萬元，5人)；

蔡地泉捲閘工程(16.2萬元，6人)；

達爾嘉亞洲(16.2萬元，8人)；

DARICE HOLDINGS I(16.2萬元，6人)；

多倫(香港)(16.2萬元，6人)；

世駿建築師(16.2萬元，6人)；

DR. YH CHAN SKIN SPECIALTY CLINIC LIMITED(16.2萬元，6人)；

捷泰財務(16.2萬元，6人)；

淼浩聯營(16.2萬元，7人)；

九記牛腩(16.2萬元，5人)；

KUMAGAI GUMI CO LTD H K BRANCH(16.2萬元，6人)；

KVADRAT ASIA INVESTMENT LIMITED(16.2萬元，6人)；

LANDWIDE PROPERTY MANAGEMENT CO LTD(16.2萬元，6人)；

利盟國際(中國)(16.2萬元，6人)；

樂榮集團(16.2萬元，7人)；

TAIHO PHARMA SINGAPORE PTE. LTD(16.2萬元，7人)；

TANAKA KIKINZOKU KOGYO K.K.(16.2萬元，6人)；

通智實業(香港)(16.2萬元，6人)；

生命樹宣教網絡(16.2萬元，6人)；

TRI-WALL LIMITED(16.2萬元，6人)；

友聯海產貿易(16.2萬元，6人)；

德國威堡亞洲(16.2萬元，6人)；

榮冠實業(16.2萬元，7人)；

WIRECARD HONG KONG LIMITED(16.2萬元，6人)；

佑達工程(16.2萬元，6人)；

易曉國際(16.2萬元，6人)；

為食館(16.2萬元，6人)；

FORTIS RIDERS GLOBAL LIMITED(16.2萬元，6人)；

FRETTE PACIFIC LIMITED(16.2萬元，6人)；

GAGOSIAN ASIA LIMITED(16.2萬元，6人)；

GALLAGHER HONG KONG LIMITED(16.2萬元，6人)；

GEKKO ARTIFICIAL INTELLIGENCE LIMITED(16.2萬元，6人)；

GENERA-TIONS PRODUCTION LIMITED(16.2萬元，6人)；

金輪國際興業(16.2萬元，6人)；

明和環宇物流(香港)(16.2萬元，6人)；

香港航空訓練中心(16.2萬元，6人)；

文化葫蘆(16.2萬元，6人)；

建聯(16.12萬元，6人)；

順琦(16.11萬元，6人)；

恆信投資顧問(16.11萬元，7人)；

嘉晉工業礦產(16.09萬元，7人)；

"BELGIUM DIAMOND HOUSE O/B DICKSON DIAMOND GROUP

LIMITED(16.08萬元，8人)；"

永恆商業(16.08萬元，8人)；

E & S FAR EAST CORP(16.05萬元，7人)；

惠佳(16.05萬元，6人)；

佳順物流(16.03萬元，7人)；

第㇐國際香港(16.02萬元，6人)；

萬訊科技(16萬元，7人)；

ALTRAD ASIA LIMITED(15.97萬元，6人)；

藝力吊機工程(15.97萬元，6人)；

酒之吻國際(15.96萬元，7人)；

德記貿易(15.93萬元，6人)；

佳音科技(15.9萬元，6人)；

億騰(15.9萬元，6人)；

中植國際金融控股(15.9萬元，5人)；

領運集團(15.88萬元，8人)；

⾧興電業(15.85萬元，6人)；

德豐(香港)巴士(15.82萬元，11人)；

恆安安全顧問(15.81萬元，6人)；

百利佳國際企業(15.75萬元，7人)；

永豐石油工程(15.75萬元，6人)；

永興吊機工程(15.75萬元，7人)；

權威物業廣告(15.61萬元，6人)；

德康大藥房(15.6萬元，5人)；

西醫盧偉浩(15.6萬元，9人)；

TETDED LIMITED(15.6萬元，6人)；

毅康(15.6萬元，6人)；

佳源工程(15.56萬元，6人)；

祥發咖啡小食(15.49萬元，8人)；

伍錦強會計師事務所(15.49萬元，6人)；

康定(15.49萬元，7人)；

⾧江汽車修理(15.45萬元，6人)；

創盛市場策劃(15.45萬元，6人)；

天泓技術服務(15.45萬元，6人)；

安栢汽車服務(15.45萬元，6人)；

信盈建築工程(15.45萬元，6人)；

協成電業行(15.45萬元，6人)；

光記電器工程(15.41萬元，10人)；

"GREEN CROSS VETERINARY CLINICS O/B CHINA DRAGON HOLDINGS

LIMITED(15.4萬元，7人)；"

尖沙咀醫務中心(15.4萬元，7人)；

美鷹航運(15.39萬元，6人)；

綜㇠實業(香港)(15.39萬元，6人)；

DIGILOCK ASIA LIMITED(15.38萬元，6人)；

溋輝飾物採購(15.37萬元，9人)；

滙凱拓展(15.34萬元，14人)；

耀永運輸(15.34萬元，8人)；

彤安(15.3萬元，6人)；

飽餅皇餅店(15.3萬元，8人)；

利達貿易(15.3萬元，5人)；

智域系統(15.3萬元，6人)；

興鑫(15.29萬元，9人)；

歡樂餐廳(15.28萬元，7人)；

富達國際美化用品(15.27萬元，6人)；

業陽(15.25萬元，10人)；

百川財富管理(15.22萬元，6人)；

TSUEN HING LIMITED(15.22萬元，6人)；

永彩庭園工程(15.19萬元，7人)；

欣建投資(15.18萬元，11人)；

震堅實業(15.15萬元，6人)；

興君工程(15.15萬元，11人)；

創藝坊工程(15.13萬元，8人)；

卡迪珠寶(15.07萬元，6人)；

㇐心㇐意旅運(15.07萬元，6人)；

華輝航運(香港)(15.06萬元，6人)；

榮福國際投資(15.02萬元，6人)；

鵬富工程(15萬元，6人)；

亞洲聯合基建控股(15萬元，6人)；

中和通滙(香港)(15萬元，6人)；

中匯誠貿易(15萬元，6人)；

莊秀端(14.99萬元，8人)；

佳大國際貿易經營新寶牛雜粉麵專家(14.96萬元，6人)；

火鳥發展(14.95萬元，6人)；

固始益昌商貿(14.92萬元，7人)；

冠㇐玻璃工程(14.91萬元，6人)；

智樂娛樂(14.89萬元，8人)；

北島屋國際(14.86萬元，8人)；

萬釆(14.85萬元，6人)；

KRISHA DIAM LIMITED(14.85萬元，7人)；

義合環保(香港)(14.85萬元，6人)；

豐泰牛雜專家(14.85萬元，7人)；

超焯汽車美容集團(14.8萬元，7人)；

金海客運(14.79萬元，14人)；

ADERA GLOBAL (HK) LIMITED(14.77萬元，6人)；

香港脊骨神經醫務中心(14.77萬元，6人)；

IHDPAY INVESTMENT HOLDINGS LIMITED(14.76萬元，6人)；

VASADINO ITALY(14.74萬元，9人)；

勝領科技(14.72萬元，6人)；

太宇工程(14.71萬元，6人)；

JC SQUARE TECHNOLOGY LIMITED(14.7萬元，6人)；

健群護老院(14.7萬元，8人)；

嶺峯錶業(14.68萬元，7人)；

諾軒辦公傢具(14.63萬元，6人)；

LADY OF LEISURE HONG KONG LIMITED(14.63萬元，9人)；

ALISAN FINE ARTS LTD.(14.62萬元，6人)；

天下貓貓㇐樣貓(14.62萬元，7人)；

INDIAN PROVISION STORE & SUPERMARKET(14.62萬元，6人)；

莉莉鑽石(香港)(14.62萬元，7人)；

年泰企業(香港)(14.61萬元，8人)；

Y. S. (HK) COMPANY LIMITED(14.58萬元，6人)；

詩琳堂(14.57萬元，7人)；

東亞集運(亞洲)(14.56萬元，7人)；

ASIATECH GLOBAL LIMITED(14.55萬元，5人)；

鯉魚門豪門海鮮酒家(14.55萬元，5人)；

WIDER STRONG LIMITED(14.51萬元，8人)；

FUJI COMPANY LIMITED(14.5萬元，7人)；

衛良工程(14.49萬元，18人)；

富山工程(14.48萬元，6人)；

馬華基律師行(14.48萬元，7人)；

香港日端電子(14.47萬元，7人)；

香港台山商會(14.46萬元，6人)；

四目事務所(14.41萬元，6人)；

X-ERCISE LIMITED(14.34萬元，10人)；

華力環保服務(14.32萬元，5人)；

香港中醫綜合中心(14.3萬元，7人)；

東陽市牡丹經濟貿易(香港)(14.26萬元，6人)；

創泰實業(14.25萬元，10人)；

香港嘉年包裝(14.25萬元，7人)；

T & P LOGISTICS LIMITED(14.25萬元，6人)；

均益大廈第㇐期業主立案法團(14.23萬元，7人)；

達流(14.23萬元，6人)；

維進服務(14.22萬元，7人)；

潤豐參茸行(14.2萬元，9人)；

DR WONG PING SAN JOHN(14.2萬元，11人)；

暢怡實業(14.2萬元，6人)；

致洋(14.19萬元，7人)；

大生工藝實業(14.18萬元，7人)；

篤志傳道會(14.13萬元，7人)；

創品科技(14.12萬元，8人)；

傲然項目策劃(14.1萬元，7人)；

金世紀汽車(14.09萬元，6人)；

香港乒乓總會(14.06萬元，6人)；

DENTCARE SURGERY LTD(14.02萬元，6人)；

南豐珠寶金行(14.02萬元，8人)；

鄭玉嬋(14.01萬元，10人)；

大河魚欄(14.01萬元，9人)；

KLAUS EDUCATION LIMITED(14.01萬元，14人)；

堂記機械貿易(13.99萬元，7人)；

COLOUR BAR SALON LIMITED(13.97萬元，6人)；

嘉城西藥房(13.95萬元，6人)；

友聯冷氣工程(13.95萬元，6人)；

先進職業介紹(13.95萬元，6人)；

卓基建築材料(13.91萬元，6人)；

科暉(13.89萬元，8人)；

香港私立醫院院牧事工(13.89萬元，6人)；

恆江駿業發展(13.89萬元，6人)；

21 CAPITAL LIMITED(13.88萬元，7人)；

路易工程(13.87萬元，5人)；

香港匯百洲電子(13.84萬元，6人)；

嘗甜食品(13.82萬元，6人)；

第㇐勞鐘錶(13.8萬元，8人)；

鴻昇(香港)(13.77萬元，7人)；

愷怡國際(13.77萬元，6人)；

海鑫工程維修服務(13.75萬元，6人)；

ALLEN & CHOW DESIGNS LIMITED(13.74萬元，6人)；

威港(13.72萬元，11人)；

香港錢大媽生鮮食品連鎖(13.72萬元，5人)；

華豐物流貿易(13.69萬元，7人)；

DR. SO AND ASSOCIATES LIMITED(13.68萬元，6人)；

飽餅皇(13.68萬元，7人)；

陳婉如(13.67萬元，10人)；

中華基督教會協和堂(13.65萬元，6人)；

建都(13.65萬元，6人)；

同心中醫治療院(13.62萬元，7人)；

利邦食品貿易(13.61萬元，6人)；

賽寶(香港)計量檢測中心(13.59萬元，6人)；

香港時裝廊(13.59萬元，6人)；

德信科技集團(13.57萬元，8人)；

加達利製衣(13.5萬元，6人)；

A. YU & ASSOCIATES RISK SOLUTIONS LIMITED(13.5萬元，5人)；

ACTIVE LIFESTYLE LIMITED(13.5萬元，5人)；

亞寶科技實業限(13.5萬元，5人)；

ARA MANAGEMENT PTE. LTD.(13.5萬元，5人)；

ARLA FOODS TRADING AND PROCUREMENT LIMITED(13.5萬元，5人)；

雅寶硏磨材(13.5萬元，7人)；

聯豐無紡科技(13.5萬元，5人)；

百家樂游戲機中心(13.5萬元，5人)；

保昌展覽搬運(13.5萬元，4人)；

BLOCKSQUARE LIMITED(13.5萬元，5人)；

布呂格曼化工(13.5萬元，5人)；

利銘證券(13.5萬元，5人)；

江仲球會計師行(13.5萬元，5人)；

譽滿國際(控股)(13.5萬元，5人)；

振耀制嘜(亞洲)實業(13.5萬元，5人)；

CHINA HIGH GROWTH ADVISORS LIMITED(13.5萬元，5人)；

中國物流資產控股(13.5萬元，5人)；

CPL GLOBAL SOURCING LIMITED(13.5萬元，5人)；

大地國際集團(13.5萬元，5人)；

大賽璐塑料(香港)(13.5萬元，5人)；

黃學明醫生醫務所(13.5萬元，5人)；

DR. J.H. BURGOYNE & PARTNERS (INTERNATIONAL) LIMITED(13.5萬元，4人)；

頂力(13.5萬元，5人)；

金碧設計工程(13.5萬元，5人)；

安達建業(13.5萬元，5人)；

國際精密技術企業(13.5萬元，5人)；

環球聯緯(13.5萬元，6人)；

星合投資(13.5萬元，5人)；

嘉榮亞洲貿易(13.5萬元，5人)；

劉氏建築(13.5萬元，7人)；

魯班國際置業(13.5萬元，8人)；

利寶凍肉(13.5萬元，8人)；

LEE TAT REPAIRING ENGINEERING COMPANY(13.5萬元，5人)；

力奇工程香港(13.5萬元，6人)；

LEVEL9 CREATION COMPANY LIMITED(13.5萬元，5人)；

樂健心臟中心(13.5萬元，5人)；

香港上海大酒店(13.5萬元，5人)；

香港東區婦女福利會(13.5萬元，5人)；

TI ASIA (HONG KONG) LIMITED(13.5萬元，5人)；

將軍澳家庭醫務中心(13.5萬元，5人)；

康健西醫診所(雲叠花園)(13.5萬元，5人)；

TRADE MEDIA MARKETING SERVICE LIMITED(13.5萬元，5人)；

TRANSAMINE FAR EAST LIMITED(13.5萬元，5人)；

聚恆興製衣廠(13.5萬元，5人)；

VIASYSTEMS ASIA PACIFIC PROPERTY (B.V.I.) LIMITED(13.5萬元，5人)；

VIESSMANN CHINA LIMITED(13.5萬元，5人)；

WAH YUET HONG KONG LIMITED(13.5萬元，5人)；

香港未來科技顧問(13.5萬元，5人)；

有合棚業(香港)(13.5萬元，5人)；

讓成置業(13.5萬元，5人)；

億順電子玩具製造廠(13.5萬元，5人)；

ECHOSENS ASIA LIMITED(13.5萬元，5人)；

港美亞洲集團(13.5萬元，5人)；

EUROPCELL HONGKONG LIMITED(13.5萬元，5人)；

永浪(13.5萬元，5人)；

優鼎(13.5萬元，5人)；

富輝地產代理(13.5萬元，5人)；

富邦國際金融集團(13.5萬元，5人)；

FUN PACK ASIA LTD(13.5萬元，5人)；

GELID SOLUTIONS LIMITED(13.5萬元，5人)；

精浩精密工業(13.5萬元，4人)；

佳隆證券(13.5萬元，7人)；

建業製作(13.5萬元，5人)；

GOURMET KITCHEN RESTAURANT LIMITED(13.5萬元，5人)；

鈞石電力(香港)(13.5萬元，5人)；

HAYDEN BEAUTY LIMITED(13.5萬元，5人)；

均輝旅運(13.5萬元，5人)；

HERBGARDEN LIMITED(13.5萬元，5人)；

協成企業(13.5萬元，5人)；

海記國際工程(13.5萬元，11人)；

海利號(13.5萬元，5人)；

合光(13.5萬元，5人)；

港灣證券(13.5萬元，5人)；

鴻基機電工程(13.5萬元，5人)；

南記貿易(13.5萬元，7人)；

香港磁性製品(13.49萬元，8人)；

BGC GROUP (HK) LIMITED(13.45萬元，7人)；

香港電腦網絡系統(13.42萬元，6人)；

HUNGLOW LIMITED(13.42萬元，5人)；

CATHAY INTERNATIONAL HK LIMITED(13.41萬元，6人)；

煒鏗清潔(13.39萬元，9人)；

A B INTERNATIONAL FINANCE LIMITED(13.38萬元，5人)；

AGURA HK LIMITED(13.35萬元，5人)；

大地製品(13.35萬元，7人)；

林日昌會計師行(13.35萬元，7人)；

億峰科技(13.35萬元，5人)；

合信運輸(13.35萬元，5人)；

方記氣體工程(13.33萬元，7人)；

⾧康源(香港)(13.32萬元，6人)；

捷富行(13.32萬元，8人)；

G.C.T. HONG KONG LIMITED(13.29萬元，5人)；

文雄設計(13.28萬元，6人)；

普洋船務(13.27萬元，6人)；

龍珠餅店(13.25萬元，8人)；

聯成科技(13.25萬元，6人)；

妍發國際(13.23萬元，8人)；

杜緻豪(13.22萬元，14人)；

加成清潔用品(13.21萬元，5人)；

華德參行(13.2萬元，5人)；

富景美食(13.2萬元，7人)；

的士聯合報失服務中心(13.18萬元，5人)；

啟發清潔(13.15萬元，11人)；

廣安電器行(13.14萬元，9人)；

宏昇工程服務(13.13萬元，7人)；

領源國際咨詢(13.12萬元，5人)；

奧特迅(13.12萬元，5人)；

精藝機械刀具(13.11萬元，5人)；

俊善堂(13.07萬元，7人)；

裕興國際實業(13.06萬元，5人)；

邦興利企業(13.05萬元，5人)；

嘉多利(13.05萬元，5人)；

京瑋寵物店(13.05萬元，6人)；

耀華氏施德之(國際)(13.05萬元，5人)；

休閒茶座餐廳(13.05萬元，7人)；

素㇐食品(香港)(13.05萬元，5人)；

凱盛資產管理(13.05萬元，5人)；

非常美麗企業(13.02萬元，4人)；

堅達建築工程(13萬元，6人)；

晞臣工程(12.99萬元，5人)；

和興旅運(12.99萬元，11人)；

富和五金(12.98萬元，5人)；

永昌集團控股(12.97萬元，5人)；

富視眼鏡(12.96萬元，6人)；

昇煌物流香港(12.96萬元，7人)；

廖文偉(12.94萬元，9人)；

ELS GROUP LIMITED(12.93萬元，5人)；

李暉太極(12.91萬元，5人)；

協通經貿(12.9萬元，6人)；

東日工程服務(12.9萬元，5人)；

DELTAHILL COMPANY LIMITED(12.89萬元，6人)；

機械動力亞洲(12.89萬元，4人)；

JASUKA INDUSTRIES (HKSAR) LIMITED(12.87萬元，7人)；

WANTEDLY, INC.(12.87萬元，5人)；

梓桐堂(12.87萬元，4人)；

智趣小博士教育中心(青衣)(12.85萬元，5人)；

恩榮工程(香港)(12.84萬元，5人)；

建南紡織(12.82萬元，5人)；

品牌薈萃(12.82萬元，6人)；

盧麗阿(12.81萬元，9人)；

信璟(12.8萬元，5人)；

科裕富(香港)(12.8萬元，5人)；

恒安浸信會幼兒學校(12.75萬元，5人)；

飛鳴歌禮品(12.75萬元，5人)；

獅子國際(亞洲)(12.75萬元，5人)；

極作室內設計(12.75萬元，5人)；

GPGS(12.75萬元，6人)；

任俊彥皮膚及激光中心(12.74萬元，5人)；

樂買網(12.7萬元，5人)；

英都燒味廚房(12.67萬元，6人)；

DOGAROO GROUP CORPORATION LIMITED(12.67萬元，7人)；

EXCELLENT SINCERITY INTERNATIONAL HOLDING LIMITED(12.65萬元，5人)；

香港美洛貿易(12.64萬元，6人)；

別樹㇐格(12.64萬元，15人)；

榮展國際控股(12.63萬元，5人)；

騰濤(12.6萬元，7人)；

炬鏘實業(12.6萬元，5人)；

法國巴黎婚紗攝影(12.59萬元，6人)；

UNITED STATES MEAT EXPORT FEDERATION INC(12.57萬元，5人)；

梁景威律師事務所(12.54萬元，6人)；

喜億實業(12.54萬元，6人)；

德偉科技(國際)(12.53萬元，5人)；

EVANS PATHOLOGY, LIMITED(12.51萬元，5人)；

怡康復康(12.49萬元，5人)；

HONG INVESTMENT ADVISORS LIMITED(12.49萬元，6人)；

XCHAIN SOLUTIONS LIMITED(12.46萬元，3人)；

耀南投資(12.45萬元，7人)；

雄利平價市場(12.45萬元，9人)；

香港飯堂2(12.45萬元，6人)；

寶馬化工(12.44萬元，6人)；

浩明水喉潔具(12.41萬元，5人)；

樺利廣告(12.4萬元，6人)；

德記清潔(12.36萬元，8人)；

中華基督教會基富堂(12.35萬元，5人)；

許耀明牙科醫生醫務所(12.35萬元，6人)；

五福大廈業主立案法團(12.34萬元，5人)；

生活設計及工程(12.33萬元，5人)；

周嘉蓮(12.32萬元，14人)；

遊戲燒瓶(12.3萬元，5人)；

滬港資產管理(香港)(12.25萬元，5人)；

NAM MUI 'KIN KEE' CO LTD(12.21萬元，4人)；

珊瑚海船務(12.18萬元，8人)；

百利鮮果經營裕利鮮果貿易行(12.15萬元，5人)；

BEAUTY FIRST BEAUTY CENTRE(12.15萬元，5人)；

盈喜顧問(12.15萬元，6人)；

欣明顧問(12.15萬元，7人)；

裕發打冷小廚(12.15萬元，7人)；

DRAGONGOLD ASSETS LIMITED(12.12萬元，5人)；

環邦旅行社(12.08萬元，5人)；

世橋顧問(12.08萬元，7人)；

陳浩興工程(12.07萬元，6人)；

東成海味(12.06萬元，10人)；

天源國際(12.03萬元，5人)；

福好來(12萬元，7人)；

利豐五金製品廠(12萬元，5人)；

KOHITSUJI KINDERGARTEN LIMITED(11.99萬元，9人)；

有口齒牙科醫務中心(11.98萬元，6人)；

北大荒物流(11.97萬元，6人)；

環達服務(11.96萬元，5人)；

翠之寶(11.95萬元，5人)；

得龍飲食集團(新蒲崗)(11.94萬元，5人)；

福臨工程營造(11.94萬元，5人)；

慶佳物料供應(11.89萬元，5人)；

泓程投資管理顧問(11.88萬元，5人)；

均寶國際(11.88萬元，5人)；

福崇建業(11.88萬元，5人)；

奇福珠寶(11.86萬元，5人)；

研木得益(11.85萬元，5人)；

鑫巢資本管理(香港)(11.84萬元，5人)；

AIPHOTONICS LIMITED(11.81萬元，5人)；

FEBO INTERNATIONAL LIMITED(11.81萬元，5人)；

KIDS4KIDS LIMITED(11.77萬元，5人)；

東南西北旅遊(11.77萬元，5人)；

沈仲明(11.71萬元，5人)；

東盈機建工程(11.71萬元，5人)；

尹紅(11.7萬元，5人)；

卓爾物流(11.7萬元，3人)；

VIVID JEWELS (HK) LIMITED(11.7萬元，5人)；

華俊(11.7萬元，6人)；

客尚來(11.7萬元，5人)；

易快冷氣工程(11.7萬元，7人)；

迅旺(11.7萬元，6人)；

冠成信貸(11.7萬元，6人)；

HAIR LAB(11.7萬元，7人)；

健怡康藥房(11.7萬元，5人)；

花鎮國際(11.7萬元，5人)；

澤田汽車(11.68萬元，5人)；

亞洲凍肉(11.66萬元，5人)；

寶俊(11.64萬元，8人)；

B AND CO LIMITED(11.62萬元，5人)；

THE FLORIGEN INTERNATIONAL LIMITED(11.62萬元，4人)；

GUITARSOFA MUSIC COMPANY LIMITED(11.62萬元，5人)；

維源(11.61萬元，6人)；

金寶建設(11.61萬元，5人)；

香港纖維工業(11.6萬元，5人)；

宇揚半導體集團(11.58萬元，5人)；

多方工程(11.58萬元，5人)；

友德工業大廈業主立案法團(11.55萬元，7人)；

水上人魚蛋粉(11.55萬元，5人)；

身腦中心(11.55萬元，5人)；

KHIMCO (HK) LTD(11.55萬元，8人)；

偉光汽車(11.55萬元，5人)；

HST DIAMONDS CO., LIMITED(11.55萬元，6人)；

吉田行(11.53萬元，6人)；

傅梁楊律師行(11.53萬元，5人)；

泉源清潔滅蟲服務(11.51萬元，14人)；

利領(11.46萬元，5人)；

藍月(國際)服務(11.44萬元，7人)；

幸福實驗(11.43萬元，7人)；

偉晶企業(11.43萬元，5人)；

毅能服務(11.43萬元，8人)；

卓盈專業服務(11.4萬元，5人)；

皇朝船務(11.4萬元，6人)；

泰永發展(11.4萬元，6人)；

奧科輝隆(香港)(11.38萬元，8人)；

B KEE TRANSPORTATION LIMITED(11.32萬元，6人)；

寶基實業香港(11.25萬元，7人)；

宗成工程(11.25萬元，6人)；

俊興行製衣配料(11.25萬元，5人)；

盈豐木業(11.25萬元，5人)；

中華基督教會望覺協和堂(11.23萬元，5人)；

昕望補習中心(11.2萬元，7人)；

劉卓文(11.15萬元，9人)；

全豐運輸(11.14萬元，6人)；

香港國際工程(11.14萬元，8人)；

邱國雄牙科醫務所(11.13萬元，9人)；

圖記行(11.1萬元，7人)；

HM SYSTEMS LIMITED(11.1萬元，5人)；

永發建築(11.07萬元，5人)；

嘉華唱片(11.05萬元，7人)；

蓮池淨苑佛學會(11.05萬元，6人)；

康美綜合治療中心(11.03萬元，5人)；

華興清潔(11.02萬元，8人)；

資匯集團控股(11萬元，6人)；

億大醫療發展(11萬元，8人)；

港龍警衛(10.94萬元，6人)；

梁麗華(10.93萬元，13人)；

超市冷凍食品(10.86萬元，8人)；

世潤集團(10.86萬元，11人)；

藝寶概念(亞洲)(10.83萬元，5人)；

逆齡坊(10.81萬元，6人)；

AARON INTERNATIONAL LIMITED(10.8萬元，4人)；

安保維修(10.8萬元，4人)；

ACCURACY HONG KONG LIMITED(10.8萬元，4人)；

安普朗合金(遠東)(10.8萬元，5人)；

ARNOLD MAGNETICS LIMITED(10.8萬元，4人)；

振啟國際(10.8萬元，4人)；

亞洲聯盟(10.8萬元，4人)；

澳利升塑膠制品(香港)(10.8萬元，4人)；

A-TOP MEDICAL GROUP LIMITED(10.8萬元，4人)；

"BAPTIST INTERNATIONAL OUTREACH (HK) LTD-GRACE BAPTIST

CHURCH TUEN MUN(10.8萬元，4人)；"

億進工程(10.8萬元，4人)；

藍鳥廣告展覽工程(10.8萬元，4人)；

卡文珠寶(10.8萬元，4人)；

耀豐貿易(10.8萬元，4人)；

嘉聯益科技(香港)(10.8萬元，4人)；

CHARMS INT CUSTOM TAILORS(10.8萬元，5人)；

⾧城塑膠玩具製品廠(10.8萬元，4人)；

致豐膜結構工程(10.8萬元，6人)；

中民控股(10.8萬元，4人)；

CHOW SANG SANG PROPERTY HOLDINGS (BVI) LIMITED(10.8萬元，4人)；

俊興項目工程(10.8萬元，4人)；

鎮南傢俬廠(10.8萬元，5人)；

CLOER ASIA PACIFIC LIMITED(10.8萬元，4人)；

康悅牙科醫務所(10.8萬元，4人)；

國威五金(10.8萬元，4人)；

盈福機電工程(10.8萬元，4人)；

信傑工程(10.8萬元，9人)；

東煌製衣(10.8萬元，1人)；

DIADEM LIMITED(10.8萬元，4人)；

黃惠瑜醫生(10.8萬元，4人)；

DR. JAMES WOO & ASSOCIATES LTD(10.8萬元，4人)；

DR. SHIH TAI CHO LOUIS(10.8萬元，4人)；

海棠果影業(10.8萬元，4人)；

視見科技(10.8萬元，4人)；

易維思科技(香港)(10.8萬元，4人)；

IRI MARKET INTELLIGENCE (HONG KONG) PTY LIMITED(10.8萬元，4人)；

興麗布業(10.8萬元，4人)；

JACKY NG & CO.(10.8萬元，4人)；

JM INSURANCE MANAGEMENT LIMITED(10.8萬元，5人)；

合聯工程(10.8萬元，4人)；

佳信地產代理(10.8萬元，5人)；

金輪藥房控股(10.8萬元，5人)；

達比度(10.8萬元，4人)；

KEKST CNC(10.8萬元，4人)；

建華電器工程(10.8萬元，4人)；

KINESSO HONG KONG LIMITED(10.8萬元，4人)；

花膠大王(10.8萬元，4人)；

景生(10.8萬元，4人)；

景濤裝飾工程(10.8萬元，4人)；

金活醫藥集團(10.8萬元，6人)；

港照照明科技(10.8萬元，4人)；

KYOKUEI (HK) CO., LIMITED(10.8萬元，4人)；

立成針織廠(10.8萬元，4人)；

李陳會計師事務所(10.8萬元，3人)；

利德(10.8萬元，4人)；

麗都汽車(10.8萬元，5人)；

力昌管理(10.8萬元，5人)；

樂耀實業(10.8萬元，4人)；

林德信實業(10.8萬元，4人)；

德興建築裝飾(10.8萬元，5人)；

德記行瓷器(10.8萬元，4人)；

再恆(10.8萬元，6人)；

美堅(亞洲)(10.8萬元，4人)；

天安實業(香港)(10.8萬元，4人)；

巴工業(香港)(10.8萬元，4人)；

V. D. GEMS LIMITED(10.8萬元，4人)；

維力工程(10.8萬元，6人)；

WALKER SHOP FOOTWEAR LIMITED(10.8萬元，4人)；

WELOOK DEVELOPMENT LIMITED(10.8萬元，5人)；

永成工程(10.8萬元，6人)；

銘機國際(10.8萬元，4人)；

文派克國際物流(10.8萬元，4人)；

WT ASSET MANAGEMENT LIMITED(10.8萬元，4人)；

元亨燃氣控股(10.8萬元，4人)；

悅達國際控股(10.8萬元，4人)；

裕華電路版(10.8萬元，5人)；

油井軟件(10.8萬元，4人)；

雲瑞證券(10.8萬元，4人)；

優進香港(10.8萬元，4人)；

ZIPPO ASIA, LIMITED(10.8萬元，4人)；

香港滋韵(10.8萬元，4人)；

530建設(10.8萬元，4人)；

大地冷汽工程(10.8萬元，4人)；

崇駿投資集團(香港)(10.8萬元，4人)；

雷威(10.8萬元，4人)；

ETAM GROUP STRATEGY HONG KONG LIMITED(10.8萬元，4人)；

基督教中國佈道會尖沙咀迦南堂(10.8萬元，4人)；

恒運亞太(10.8萬元，4人)；

EVG MANAGEMENT LIMITED(10.8萬元，4人)；

馬有成投資(10.8萬元，4人)；

威馬視播工程(10.8萬元，4人)；

佛克(香港)(10.8萬元，4人)；

FOOL LIMITED(10.8萬元，4人)；

永恆珠寶(香港)(10.8萬元，4人)；

FROMENTAL HOLDINGS LIMITED(10.8萬元，4人)；

富嘉資產管理(10.8萬元，3人)；

智合集團(香港)(10.8萬元，4人)；

永華趣緻用品(10.8萬元，5人)；

高勳集團(10.8萬元，4人)；

GRACE BEST (INT'L) INDUSTRIAL CO LTD(10.8萬元，3人)；

欣山/海健藥房(10.8萬元，5人)；

GREEN BUSINESS SYSTEMS LIMITED(10.8萬元，3人)；

信盛礦業集團(10.8萬元，4人)；

HABITAT PROPERTY MANAGEMENT LIMITED(10.8萬元，3人)；

恆利汽車維修工程(10.8萬元，4人)；

恒聯(國際)實業(10.8萬元，4人)；

恒盈國際(香港)(10.8萬元，3人)；

聯合資產管理(10.8萬元，5人)；

HERITAGE INVESTMENT COMPANY LIMITED(10.8萬元，4人)；

協士頓籐器制品廠(10.8萬元，5人)；

曉春鋁窗(10.8萬元，4人)；

有誠實業(香港)(10.8萬元，4人)；

HONG KONG ISLAND STINGRAYS SWIM CLUB LIMITED(10.8萬元，3人)；

香港假日東方國際設計顧問(10.8萬元，4人)；

鍵鋒針織毛衫廠(10.8萬元，7人)；

HOUSE OF FINE WINES LIMITED(10.8萬元，4人)；

紅佳發展(10.8萬元，5人)；

雄信工程(10.8萬元，4人)；

南新漂染(10.8萬元，4人)；

滙采科技(10.77萬元，4人)；

E-SMART LEARNING CENTRE LIMITED(10.77萬元，5人)；

EXTRA SPACE HOLDINGS (HK) LIMITED(10.76萬元，4人)；

堅信裝飾設計工程(10.74萬元，4人)；

怡安(香港)(10.73萬元，4人)；

ASK ENTERPRISE HONG KONG COMPANY LIMITED(10.72萬元，4人)；

榮華(10.72萬元，4人)；

俊緣印務(10.72萬元，4人)；

HIGH FITNESS AND SPORT LIMITED(10.71萬元，4人)；

騰運物流(10.71萬元，6人)；

新高聲工業大廈業主立案法團(10.71萬元，5人)；

偉誠印刷企業(10.68萬元，4人)；

經典廣告製作(10.67萬元，4人)；

建華行(蔡氏)(10.67萬元，6人)；

DIGNITY DIAMOND LIMITED(10.65萬元，4人)；

盈聚設計貿易(10.65萬元，4人)；

HIGHLINER GROUP LIMITED(10.64萬元，3人)；

創高珠寶(10.63萬元，3人)；

偉源興汽車(10.63萬元，4人)；

柏林(10.62萬元，6人)；

寶億建築工程(10.62萬元，5人)；

DARVICK ENTERPRISES LTD(10.62萬元，5人)；

香港骨科醫學院(10.61萬元，4人)；

溢利製衣配料(10.57萬元，6人)；

偉利雀會(10.57萬元，8人)；

百威專業音響(香港)(10.57萬元，4人)；

XIXUP LIMITED(10.57萬元，6人)；

力佳貿易發展(10.54萬元，5人)；

海隆行(10.53萬元，5人)；

友邦(香港)五金製品(10.51萬元，5人)；

飛雁洞佛道社(10.5萬元，6人)；

A J MASON DEVELOPMENT LTD(10.5萬元，4人)；

ARTICLE DEVELOPMENT LIMITED(10.5萬元，5人)；

BRIGHT TECH TRADING LIMITED(10.5萬元，4人)；

利華工程(10.5萬元，4人)；

科林儀器股份(10.5萬元，4人)；

CP & SONS (HK) LIMITED(10.5萬元，4人)；

創㇐(10.5萬元，4人)；

富石國際(香港)(10.5萬元，4人)；

標豐(10.5萬元，4人)；

漢益林木工程(10.5萬元，5人)；

宏基發展集團(10.49萬元，4人)；

永祥機械(10.49萬元，4人)；

香港基督徒福音廣播團(10.48萬元，6人)；

快達匯款(10.44萬元，4人)；

康樂(香港)(10.41萬元，4人)；

譚金榮(10.4萬元，6人)；

GREENIZON TECHNOLOGIES CO., LIMITED(10.39萬元，4人)；

劍橋專科醫療中心(10.36萬元，6人)；

安亞實業(10.35萬元，5人)；

博浩實業(10.35萬元，4人)；

恩慈醫療(10.35萬元，4人)；

百星(10.35萬元，4人)；

CHAPMANCRAIG LIMITED(10.35萬元，4人)；

致福工程(10.35萬元，4人)；

金水廢紙的士(10.35萬元，4人)；

茂滔(10.35萬元，4人)；

VENI DIAM LIMITED(10.35萬元，4人)；

瑋基國際發展(10.35萬元，3人)；

GSP ASIA LIMITED(10.35萬元，4人)；

中通(10.35萬元，4人)；

浩信亞洲(10.35萬元，4人)；

維昌五金由維昌五金機械經營(10.33萬元，5人)；

KMT ENTERPRISE LIMITED(10.32萬元，4人)；

協通物流(香港)(10.32萬元，2人)；

邦沙利(香港)(10.27萬元，4人)；

偉才製衣(10.27萬元，5人)；

GS SERVICES LIMITED(10.27萬元，4人)；

譽凱國際物流(10.26萬元，4人)；

INTEGRATED BRILLIANT EDUCATION LIMITED (JORDAN)(10.25萬元，4人)；

永興童裝批發(10.24萬元，4人)；

中泰顧問(10.24萬元，6人)；

學宜文具洋紙(10.21萬元，5人)；

亞洲金融科技師學會(10.2萬元，4人)；

JAN FOODS (HK) LIMITED(10.2萬元，4人)；

天達機械零件(10.2萬元，4人)；

永利餐室(10.2萬元，5人)；

廣㇐(10.2萬元，6人)；

鄭亞金(10.17萬元，9人)；

DRINKS99 INTERNATIONAL TRADING LIMITED(10.17萬元，4人)；

福祥行(10.17萬元，4人)；

庭梵琉璃水晶(10.16萬元，4人)；

先鋒包裝文具(10.15萬元，5人)；

太平冷氣工程(10.15萬元，5人)；

孖8汽車零件(10.05萬元，4人)；

廣聯機械貿易(10.05萬元，4人)；

龍翔集團(香港)(10.05萬元，4人)；

德發藥業(10.05萬元，4人)；

永高空運(10.05萬元，5人)；

恆發企業(香港)(10.05萬元，4人)；

幸福家園木器製品(10.05萬元，2人)；

利駿達諮詢(10.03萬元，3人)；

陳傑正醫生(10.02萬元，6人)；

泰德集團(亞洲)(10.02萬元，4人)；

耀比(10萬元，6人)；

環球屋宇建築工程(9.99萬元，3人)；

CENTRE ZONE LIMITED(9.97萬元，4人)；

卓迅印刷打稿(9.97萬元，5人)；

集光電器製造廠(9.94萬元，6人)；

AFC CONSULTANTS LIMITED(9.94萬元，3人)；

恒誠(9.91萬元，4人)；

安景企業(9.9萬元，4人)；

B-LAB (ITALIA) S.R.L.(9.9萬元，4人)；

志利號(9.9萬元，4人)；

捷成貿易(9.9萬元，4人)；

UNION INTERIOR DESIGN & DECORATION COMPANY LIMITED(9.9萬元，5人)；

華大焊錫製品(9.9萬元，4人)；

業東(9.9萬元，4人)；

電聯電訊(9.9萬元，4人)；

迅昇國際貿易(9.9萬元，4人)；

恆豐建材(9.9萬元，4人)；

祥力(9.88萬元，5人)；

雅緻禮品推廣(9.88萬元，4人)；

啟迪教育(9.88萬元，4人)；

香港母胎醫學診所(9.88萬元，4人)；

潤天物流貨運代理(9.87萬元，6人)；

信譽物業管理(9.87萬元，6人)；

凱輝發展(9.86萬元，5人)；

卡森(嘉輝)衛浴(9.85萬元，4人)；

JCARES LIMITED(9.84萬元，4人)；

A R TRADING CO LTD(9.82萬元，5人)；

CETEX LIMITED(9.8萬元，7人)；

LAU LAI LAR(9.78萬元，9人)；

BRABANTIA S & S LIMITED(9.76萬元，4人)；

ASIA BRAND MEDIA LIMITED(9.75萬元，4人)；

⾧江德發中西藥行(9.75萬元，4人)；

金益運輸(9.75萬元，7人)；

王㇐堂龜苓膏專門店(9.75萬元，6人)；

興隆參茸海味行(9.75萬元，5人)；

合利蔬菜批發(9.75萬元，7人)；

先進商業印刷(9.73萬元，5人)；

恒源燕窩參茸藥行(9.69萬元，5人)；

建偉紡織(香港)(9.67萬元，4人)；

宏海實業(香港)(9.67萬元，4人)；

同益製帽廠(9.66萬元，5人)；

達德遊旅行社(9.65萬元，3人)；

慧絲(9.65萬元，4人)；

興強(9.64萬元，7人)；

八寶堂國際(9.64萬元，4人)；

雅思特貿易(9.63萬元，4人)；

彩天教育中心(9.63萬元，5人)；

公文式漸進教育中心(9.61萬元，7人)；

永昌柯式印刷(9.61萬元，5人)；

C.T. HAIR (MA ON SHAN)(9.61萬元，5人)；

德善補習中心(9.6萬元，6人)；

貝嘉餅屋(9.6萬元，4人)；

利安達(香港)國際(9.6萬元，4人)；

裕利行(9.6萬元，4人)；

WRAP WORKZ COMPANY LIMITED(9.6萬元，5人)；

殷國榮律師行(9.59萬元，5人)；

展財發展(9.59萬元，4人)；

高欣鏈條重機(9.57萬元，5人)；

EMMA WALLACE COMPANY LIMITED(9.57萬元，5人)；

陳淑芬(9.52萬元，8人)；

香港中華文化書畫藝術中心(9.52萬元，4人)；

辛渭霖齒科醫務所(9.52萬元，4人)；

聚輝電子電器(9.52萬元，4人)；

創謙運輸工程(9.49萬元，5人)；

BIBA BOUTIQUE LTD(9.47萬元，4人)；

鍾氏永春堂涼茶(9.45萬元，5人)；

利文橡根帶廠(9.45萬元，4人)；

泰記(9.45萬元，4人)；

窩打老道(9.45萬元，4人)；

永利香港打稿(9.45萬元，6人)；

匯隆食品批發(9.45萬元，4人)；

浩榮餐廳小廚(9.45萬元，4人)；

HK UNIPER LIMITED(9.45萬元，4人)；

景隆秘書(9.42萬元，5人)；

儲存寶(9.41萬元，4人)；

榮光五金(9.39萬元，4人)；

點線面空間(9.37萬元，4人)；

華誠環保投資(9.37萬元，4人)；

璇宮耆樂中心(9.37萬元，4人)；

恆高國際(香港)(9.37萬元，5人)；

DAWAT-E-ISLAMI HONG KONG(9.33萬元，7人)；

自然美纖體美容(9.31萬元，4人)；

CONTOUR IMPEX LIMITED(9.3萬元，4人)；

呈朗(9.3萬元，4人)；

威利飲食業工程(9.3萬元，4人)；

香港三盛集團(9.3萬元，5人)；

洪通實業(9.3萬元，4人)；

南北中西大藥房(9.3萬元，5人)；

盛恆昌(9.28萬元，4人)；

大躍行(9.28萬元，4人)；

ATC 2006 COMPANY LIMITED(9.28萬元，5人)；

信安大藥房(9.27萬元，4人)；

博㇐(9.24萬元，4人)；

華文集團香港(9.22萬元，4人)；

泛勝實業(9.22萬元，4人)；

博聯物流(香港)(9.19萬元，5人)；

THUNDERBIRD AIR CARGO (HK) LTD(9.17萬元，5人)；

龍崎電鍍工程(9.15萬元，4人)；

DEVSON LIMITED(9.15萬元，4人)；

聯生行食品(9.15萬元，6人)；

華信達(9.15萬元，4人)；

錫安旅遊(9.15萬元，5人)；

恆豐中西大藥房O/B恆華藥業(9.15萬元，6人)；

駿洋投資發展(9.11萬元，4人)；

康域物理治療及運動創傷中心(9.08萬元，4人)；

英華實業(9.07萬元，5人)；

AYR TRADING COMPANY(9.07萬元，4人)；

佳駿服務(9.06萬元，5人)；

誠信勵駿資產管理(9.04萬元，3人)；

歐陽肇興醫生(9.03萬元，4人)；

創富世(香港)(9.03萬元，6人)；

誠邁科技(香港)(9萬元，4人)；

世紀寶石(9萬元，4人)；

福泰實業(9萬元，4人)；

合記運輸組(9萬元，4人)；

堅堡綫材(8.99萬元，5人)；

世潔香港(8.99萬元，4人)；

信昌財務(8.99萬元，5人)；

寶時亨(8.99萬元，4人)；

嘉美食品廠(8.97萬元，5人)；

梁志賢醫生醫務所O/B溢榮發展(8.97萬元，4人)；

IN COLLECTION VENTURE GROUP LIMITED(8.92萬元，4人)；

WORLD FASHION LOGISTICS HONG KONG LIMITED(8.92萬元，4人)；

HONG KONG COMMONS LIMITED(8.92萬元，5人)；

光大發展(8.9萬元，4人)；

龍霆(香港)(8.89萬元，5人)；

華豐(展鴻)製造(8.88萬元，4人)；

AAA SECURITIES CO. LIMITED(8.85萬元，4人)；

DR CHRISTOPHER KEI WAI LAI(8.85萬元，4人)；

康駿大藥行(8.85萬元，4人)；

永恒清潔用品(8.85萬元，4人)；

榮時(集團)(8.85萬元，4人)；

GORGEOUS NAIL(8.85萬元，8人)；

宏豐香港發展(8.79萬元，4人)；

雅賢醫務(8.79萬元，4人)；

榕記石油(8.78萬元，5人)；

資誠國際會計事務所(8.77萬元，4人)；

建明果欄(8.77萬元，5人)；

永澤電器(8.75萬元，4人)；

魏術館(8.73萬元，5人)；

AMOUR GROUP (HK) LIMITED(8.73萬元，5人)；

KAWAJUN HONG KONG LIMITED(8.73萬元，4人)；

林慧儀律師行(8.7萬元，5人)；

卓施工程(8.7萬元，5人)；

集雅貿易(8.7萬元，5人)；

錦昇機電(8.7萬元，4人)；

THE PRIVATE CORNER LIMITED(8.68萬元，3人)；

佳美壓鑄廠(8.67萬元，4人)；

王來秀(8.67萬元，6人)；

伍偉聰醫生醫務所(8.62萬元，4人)；

LIFE MEDICAL LIMITED(8.59萬元，5人)；

BUAH BUAHAN LTD(8.58萬元，4人)；

梁權海鮮(8.58萬元，4人)；

隆昌集團(8.56萬元，6人)；

和暢金廚(8.55萬元，5人)；

嘉達光碟(8.55萬元，4人)；

同德隆食品(8.55萬元，5人)；

ENKAY LIMITED(8.55萬元，4人)；

H.K. IMPEX PVT. LIMITED(8.55萬元，4人)；

香港金禹實業科技(8.55萬元，5人)；

HOUSTON CREST PROPERTIES LIMITED(8.54萬元，3人)；

鴻富國際投資(8.53萬元，4人)；

關永安會計師事務所(8.52萬元，4人)；

FUTURE LEADERS INTERNATIONAL LIMITED(8.51萬元，4人)；

章興記文具行(8.49萬元，5人)；

VIOLIN BROTHERS(8.47萬元，5人)；

高樂時計(8.47萬元，5人)；

豐泰電業國際(8.47萬元，5人)；

愛飾寶(8.46萬元，5人)；

祺記好合麵廠(8.46萬元，4人)；

基督青年行(8.44萬元，4人)；

棨源(8.44萬元，7人)；

L PRODUCTION LIMITED(8.43萬元，5人)；

CHEUNG HOI SANG DENTAL SURGEON(8.4萬元，5人)；

中華膠輪(8.4萬元，4人)；

時代旅運(8.4萬元，4人)；

嘉恒鋼鐵工程(8.4萬元，8人)；

永和工程(香港)(8.4萬元，4人)；

GOOD HOPE MANAGEMENT CO LIMITED(8.4萬元，4人)；

信盟醫療(8.36萬元，5人)；

永明清潔服務(8.34萬元，8人)；

陳麗玲(8.33萬元，6人)；

裕民涼坊(8.32萬元，4人)；

快雅圖專業印刷(8.28萬元，4人)；

紅滿福(8.22萬元，4人)；

比詩批發(8.19萬元，4人)；

小樂苗教育中心(8.19萬元，4人)；

陽光設計(8.16萬元，4人)；

UNIVERSAL EXCHANGE CENTRE LIMITED(8.15萬元，4人)；

宏廣管理(8.14萬元，23人)；

TOP CHEFS FOOD SERVICES LIMITED(8.13萬元，6人)；

先達(中港)(8.12萬元，5人)；

大東旅遊巴士(8.1萬元，3人)；

西醫陳全(8.1萬元，4人)；

美歐晟達科技(8.1萬元，3人)；

裕利保險事務(8.1萬元，3人)；

明億光電科技(8.1萬元，3人)；

A-CLASS INVESTMENT LTD(8.1萬元，3人)；

晉濤(8.1萬元，4人)；

明德醫務(8.1萬元，3人)；

雅麗斯英文幼稚園(8.1萬元，3人)；

AGRINURTURE INTERNATIONAL LIMITED(8.1萬元，3人)；

佳飛實業(8.1萬元，4人)；

安迅建築(8.1萬元，2人)；

ANGEL STAR HK LIMITED(8.1萬元，3人)；

光麗科技控股(8.1萬元，3人)；

艾瑞金融保險服務(8.1萬元，3人)；

藝星行(8.1萬元，3人)；

安睿思(8.1萬元，3人)；

AUTOPIA MOBILE TECH HK HOLDINGS LIMITED(8.1萬元，3人)；

AYALALAND INTERNATIONAL MARKETING (HONG KONG) LIMITED(8.1萬元，3人)；

BAEM CONCEPT INTERNATIONAL LIMITED(8.1萬元，1人)；

BALLOON MARKETING (HK) LIMITED(8.1萬元，4人)；

BANCO SECURITY(8.1萬元，3人)；

北大荒匯成航運(8.1萬元，3人)；

刺點畫廊(8.1萬元，3人)；

BOWEN PARTNERS LIMITED(8.1萬元，4人)；

保信捷(香港)(8.1萬元，3人)；

BSL INTERCHANGE LIMITED(8.1萬元，3人)；

邦龍珠寶(8.1萬元，3人)；

天寶配料(8.1萬元，3人)；

C&A ADVISORS SERVICES LIMITED(8.1萬元，3人)；

伍集成國際(8.1萬元，3人)；

仁美(8.1萬元，3人)；

榮發酒業(8.1萬元，3人)；

CELCOM HONG KONG LIMITED(8.1萬元，3人)；

世紀商業服務(8.1萬元，3人)；

創寶國際實業(8.1萬元，3人)；

中逸投資(8.1萬元，3人)；

捷達棚業(8.1萬元，3人)；

昶林集團(8.1萬元，3人)；

振基電子(香港)(8.1萬元，4人)；

蔡勤記(8.1萬元，3人)；

宣道會秀茂坪陳李詠貞幼稚園(宣道會秀茂坪陳李詠貞幼兒園)(8.1萬元，3人)；

基督教佈道中心念恩堂(8.1萬元，3人)；

時露管理(8.1萬元，3人)；

樂縉(8.1萬元，3人)；

中港星集團(8.1萬元，3人)；

國昌會計師行(8.1萬元，3人)；

訊科電子(8.1萬元，3人)；

COMTECH INTERNATIONAL LIMITED(8.1萬元，3人)；

泰和技術工程(8.1萬元，3人)；

CREATIVE PROMOTIONAL PRODUCTS (HK) LIMITED(8.1萬元，3人)；

CSMM HONG KONG LIMITED(8.1萬元，3人)；

循環金融(8.1萬元，4人)；

港深思(8.1萬元，8人)；

深度學習(8.1萬元，3人)；

思源國際(8.1萬元，5人)；

DIGITAL BROS ASIA PACIFIC (HK) LIMITED(8.1萬元，3人)；

DR PANG KAM KEUNG(8.1萬元，3人)；

DR PATRICK T H KO(8.1萬元，4人)；

DR S F LEUNG & DENTAL SURGEONS(8.1萬元，3人)；

DR. MANN & ASSOCIATES LIMITED(8.1萬元，2人)；

吳卓醫生(兒科專科)(8.1萬元，3人)；

崔慶森醫生醫務所(8.1萬元，3人)；

李甦蕭顯浩牙科醫生醫務所(8.1萬元，3人)；

浩思亞洲研究顧問(8.1萬元，3人)；

德信國際網絡(8.1萬元，4人)；

I H I (HK) LTD(8.1萬元，3人)；

INFINITY DANCE STUDIO LIMITED(8.1萬元，3人)；

開通國際(8.1萬元，3人)；

安特塑膠工業(香港)(8.1萬元，3人)；

INTERSTATE HOLDINGS LIMITED(8.1萬元，3人)；

盈趣科技(香港)(8.1萬元，3人)；

IRIS INTERNATIONAL LIMITED(8.1萬元，5人)；

宏卓投資管理(8.1萬元，3人)；

J N EXPORTS(8.1萬元，3人)；

百寧集團(8.1萬元，3人)；

捷威建材(8.1萬元，3人)；

JIMMY TRADING (HK) LIMITED(8.1萬元，3人)；

景匯(香港)控股(8.1萬元，3人)；

JLP BUSINESS SERVICES LIMITED(8.1萬元，3人)；

晉煒設計及工程(8.1萬元，3人)；

JUVENTUS F.C. - S.P.A.(8.1萬元，3人)；

祈祥(8.1萬元，3人)；

K&S BEAUTY DENTAL LIMITED(8.1萬元，3人)；

嘉宏手袋(8.1萬元，4人)；

KAY-EL ASIA LIMITED(8.1萬元，3人)；

建藝工程(8.1萬元，3人)；

KENNYSWORK COMPANY LIMITED(8.1萬元，3人)；

科強環境技術(8.1萬元，3人)；

KEYTOP PARKING (HK) LIMITED(8.1萬元，3人)；

奇美五金塑膠廠(8.1萬元，3人)；

呂建華訊息資源規劃(8.1萬元，3人)；

KISHIN & SONS (H.K.) LIMITED(8.1萬元，5人)；

僑豐西藥房(8.1萬元，4人)；

KNOW YOUR CUSTOMER LIMITED(8.1萬元，3人)；

冠昌冷氣鋼鐵工程(8.1萬元，3人)；

廣裕興營造(8.1萬元，3人)；

立基控股(8.1萬元，3人)；

領高地產代理(8.1萬元，3人)；

利富物流(8.1萬元，3人)；

利達維修工程(8.1萬元，5人)；

LIFE LAB INTERNATIONAL LIMITED(8.1萬元，3人)；

領新達嘉亞洲(8.1萬元，3人)；

利時達資本管理(8.1萬元，3人)；

了義(8.1萬元，3人)；

活學英語(8.1萬元，3人)；

添凱(8.1萬元，3人)；

德豪實業(8.1萬元，5人)；

TELIA CARRIER HONG KONG LIMITED(8.1萬元，3人)；

"THE ALTERNATIVE INVESTMENT MANAGEMENT ASSOCIATION

LIMITED(8.1萬元，3人)；"

昌盛金舖(8.1萬元，6人)；

耘禾香港(8.1萬元，3人)；

TIME/SYSTEM LIMITED(8.1萬元，3人)；

棠記汽車電器(8.1萬元，3人)；

利升國際(香港)(8.1萬元，3人)；

TRIVET COMPANY LIMITED(8.1萬元，3人)；

泰融信業發展(香港)(8.1萬元，3人)；

TYSON CHINA HOLDING 3 LIMITED(8.1萬元，3人)；

聯合企業服務(8.1萬元，3人)；

優信科技(香港)(8.1萬元，3人)；

超力實業(8.1萬元，3人)；

黃鄺(建築師)設計工作室(8.1萬元，3人)；

環睿國際實業(8.1萬元，2人)；

WECOLLECT LIMITED(8.1萬元，3人)；

唯泰發展(8.1萬元，3人)；

縱橫行戶外自助遊元朗專門店(8.1萬元，4人)；

WINCO IMP. & EXP. LIMITED(8.1萬元，4人)；

酒滙(8.1萬元，3人)；

榮興押(8.1萬元，3人)；

盈天實業香港(8.1萬元，3人)；

蔚思浩製衣(8.1萬元，3人)；

曉通服務(8.1萬元，3人)；

和盛金行(8.1萬元，4人)；

和昇投資(香港)(8.1萬元，3人)；

回春堂中西大藥行(8.1萬元，3人)；

揚名國際企業(8.1萬元，5人)；

友暉漆油顏料(8.1萬元，3人)；

好好國際物流股份(8.1萬元，4人)；

億達海產貿易(8.1萬元，4人)；

耀達機械配件(8.1萬元，3人)；

許榮記飲食專家(由捷堡持有)(8.1萬元，3人)；

雲能國際控股集團(8.1萬元，3人)；

香港雲能居正投資(8.1萬元，3人)；

智盛國際集團(8.1萬元，3人)；

2012(8.1萬元，3人)；

香港骨科及關節微創中心(8.1萬元，3人)；

全民快遞(8.1萬元，3人)；

譽高供應(8.1萬元，3人)；

ENTERPRISE IRELAND(8.1萬元，3人)；

ERIXMAR HK LIMITED(8.1萬元，3人)；

恒達集團(控股)(8.1萬元，3人)；

迎創(亞洲)國際(8.1萬元，3人)；

恒天玩具禮品(8.1萬元，3人)；

信念醫療(8.1萬元，3人)；

循道衛理聯合教會信望堂(8.1萬元，3人)；

香港中山社團總會(8.1萬元，3人)；

FELINA HK COMPANY LIMITED(8.1萬元，3人)；

FILORGA ASIA LIMITED(8.1萬元，3人)；

FINE YOUNG FREAK'S LTD(8.1萬元，3人)；

FIRST STRONG WORKSHOP LIMITED(8.1萬元，3人)；

駿峰冷氣工程(8.1萬元，5人)；

富豪裝飾(8.1萬元，5人)；

基礎驗眼中心(8.1萬元，3人)；

天使包裝設計印刷(8.1萬元，3人)；

GBEX LIMITED(8.1萬元，3人)；

GEM DIAMOND CORP(8.1萬元，3人)；

福裕工程(8.1萬元，3人)；

GOLD BASIN INVEST LIMITED(8.1萬元，3人)；

金礎投資(8.1萬元，3人)；

金弘國際(8.1萬元，3人)；

金編控股(8.1萬元，4人)；

金富華香港(8.1萬元，3人)；

金大元集團(8.1萬元，3人)；

泓逡(8.1萬元，3人)；

豐盛(香港)(8.1萬元，3人)；

大邦工程(8.1萬元，3人)；

劍達(香港)(8.1萬元，3人)；

GREYSCALE LIMITED(8.1萬元，3人)；

格德萊西克法律事務所(8.1萬元，3人)；

H C WU ARCHITECT & ASSOCIATES(8.1萬元，3人)；

恒匯運輸(8.1萬元，3人)；

HANTEC PACIFIC LIMITED(8.1萬元，1人)；

昊海生物科技控股(8.1萬元，3人)；

HERE CREATE LIMITED(8.1萬元，3人)；

HI-MARK ENTERPRISES LTD.(8.1萬元，3人)；

HINES HONG KONG LIMITED(8.1萬元，3人)；

興發海鮮(8.1萬元，3人)；

協成汽車零件(8.1萬元，3人)；

香港外科(8.1萬元，3人)；

香港21衛浴潔具(8.1萬元，3人)；

香港碧發國際門業(8.1萬元，3人)；

香港匯麗商業管理(8.1萬元，2人)；

香港營造師學會(8.1萬元，3人)；

香港商絡(8.1萬元，3人)；

香港希駿軟件(8.1萬元，3人)；

香港溢昇(8.1萬元，3人)；

譽昇服裝(8.1萬元，3人)；

鴻潤興業(8.1萬元，3人)；

合利農業發展(8.1萬元，3人)；

南生電訊(8.1萬元，3人)；

NDY HONG KONG LIMITED(8.1萬元，3人)；

金裕(遠東)(8.08萬元，4人)；

IDEA HOSPITALITY SERVICES LIMITED(8.07萬元，3人)；

巨逸(8.07萬元，5人)；

GLAD WELLIS LTD(8.04萬元，5人)；

余國玲(8.02萬元，8人)；

新同得(7.99萬元，5人)；

TOPS INSTRUMENTS SUPPLIES CO(7.99萬元，3人)；

廣安堂超級市場(7.97萬元，5人)；

采風電影(7.96萬元，3人)；

百靈時代(香港)傳媒(7.95萬元，3人)；

豐碩投資(7.95萬元，3人)；

全發大押(7.95萬元，3人)；

利達高(7.95萬元，3人)；

譽嘉裝飾材料(7.95萬元，3人)；

永成吊機(7.95萬元，4人)；

盈鋒工程(7.95萬元，4人)；

鈞濤市場拓展(7.95萬元，3人)；

賢俊發展(7.95萬元，3人)；

康泰汽車(7.95萬元，4人)；

鴻運星(7.95萬元，6人)；

東洋機械金屬株式會社(7.94萬元，3人)；

HEALTHINK LIMITED(7.92萬元，4人)；

啟成國際紙業(7.92萬元，3人)；

迅通貨運工程(7.92萬元，3人)；

恩典實業(7.92萬元，3人)；

奇新玩具電子製造廠(7.92萬元，3人)；

明珠時裝中心(7.91萬元，4人)；

華豐藥材行(7.89萬元，4人)；

鴻豐中國(香港)(7.88萬元，4人)；

易賣店(7.88萬元，3人)；

廣聯船務(7.87萬元，3人)；

華豐大廈業主立案法團(7.87萬元，5人)；

世界貿易國際(7.87萬元，3人)；

中國恒天控股(7.86萬元，3人)；

同輝食品(7.84萬元，3人)；

龍悅(香港)(7.83萬元，4人)；

基督使命堂(7.83萬元，3人)；

威盛亞亞洲(7.81萬元，3人)；

嘉慧醫療服務(7.8萬元，4人)；

裕利保險代理(7.8萬元，3人)；

愛科通(7.8萬元，3人)；

安創物流(香港)(7.8萬元，3人)；

百利國際旅行社(7.8萬元，3人)；

環震(7.8萬元，3人)；

CRAZY FASHION(7.8萬元，3人)；

I PHOTO STUDIO PRODUCTION LIMITED(7.8萬元，4人)；

置高工程(7.8萬元，3人)；

金寶建材(7.8萬元，3人)；

來記珠寶(7.8萬元，3人)；

WANT & GO LIMITED(7.8萬元，3人)；

永佳汽車工程(7.8萬元，3人)；

卓凱中西大藥房(7.8萬元，9人)；

意成科技(7.8萬元，3人)；

啟閱科技(7.8萬元，3人)；

金月(7.8萬元，3人)；

洲立貿易(7.8萬元，2人)；

京和食品(7.8萬元，3人)；

恒峰參葯行(7.8萬元，4人)；

夢の舍纖體及美容中心(7.78萬元，3人)；

李啟周工程顧問(7.76萬元，7人)；

朗猷置業(7.76萬元，4人)；

BRIGHT LAKE LIMITED(7.76萬元，3人)；

嘉宏印刷設計(7.75萬元，4人)；

宏康企業(7.74萬元，3人)；

菲律賓會(7.74萬元，5人)；

BOHAN GROUP LIMITED(7.72萬元，4人)；

至達運輸(7.72萬元，4人)；

卓優集團(7.72萬元，3人)；

濤寶創意文化工作室(7.72萬元，3人)；

高妹包裝(7.72萬元，4人)；

三昇工程(7.71萬元，3人)；

然佳實業集團(7.71萬元，5人)；

高耀集團(7.68萬元，4人)；

南華護老院(第㇐分院)(7.68萬元，6人)；

INNEO LAM & CO(7.66萬元，4人)；

荃灣物理治療中心(7.66萬元，4人)；

慧雅洗衣房(7.65萬元，7人)；

何烜泰牙科醫生(7.65萬元，3人)；

尊麗經營啟導者教育中心(7.65萬元，3人)；

亞盧呔鈴(7.65萬元，3人)；

歐盛德集團(7.65萬元，3人)；

CHANCERY PARTNERS LIMITED(7.65萬元，3人)；

集成五金(7.65萬元，3人)；

龍印集團(7.65萬元，3人)；

牙科醫生岑慧萍(7.65萬元，3人)；

嶺思工程(7.65萬元，3人)；

金匯人民幣找換行(7.65萬元，4人)；

KINGS AIR LOGISTICS COMPANY LIMITED(7.65萬元，3人)；

港泰(亞洲)(7.65萬元，3人)；

盈魅(7.65萬元，3人)；

自由道獸醫診所(7.65萬元，4人)；

LO & PARTNERS ARCHITECTS & DEVELOPMENT CONSULTANTS LTD(7.65萬元，3人)；

雅詩護膚美容中心(7.65萬元，3人)；

有利兌匯(7.65萬元，3人)；

驕目(7.65萬元，3人)；

富禹安泰(香港)(7.65萬元，3人)；

普科電路板(7.65萬元，3人)；

金曉投資(7.65萬元，3人)；

香港快遞(7.65萬元，3人)；

香港文具(發展)(7.65萬元，3人)；

合平(7.65萬元，3人)；

海拓科技(7.65萬元，3人)；

俊成裝飾工程(7.65萬元，3人)；

城市的士車主司機聯會(7.63萬元，4人)；

W FUNG LIMITED(7.63萬元，4人)；

景藝設計(7.62萬元，3人)；

嘉勝行(7.62萬元，3人)；

合成隆工業(7.62萬元，3人)；

惠業貨運(7.6萬元，4人)；

水秀坊專業(7.6萬元，3人)；

建興工業大廈業主立案法團(7.6萬元，5人)；

建明油漆裝飾工程(7.6萬元，3人)；

大昌參茸行(7.59萬元，4人)；

捷通(遠東)貿易(7.57萬元，4人)；

卓文物業服務顧問(7.57萬元，4人)；

李國文醫生(7.55萬元，5人)；

英明閣(7.53萬元，6人)；

ABANDON FASHION LIMITED(7.5萬元，3人)；

阿爾珐品牌管理(7.5萬元，3人)；

亞博(7.5萬元，4人)；

英衛保險代理(7.5萬元，3人)；

淖匯醫療中心(7.5萬元，4人)；

悅庭醫務中心(7.5萬元，3人)；

樂比露(7.5萬元，5人)；

華威實業(香港)(7.5萬元，4人)；

安可理財(7.5萬元，3人)；

豐華資產管理(7.5萬元，4人)；

GENOVA (HK) LIMITED(7.5萬元，3人)；

恒昌棧印刷廠(7.5萬元，6人)；

漢榮紙品實業(7.5萬元，4人)；

永利時工程(7.48萬元，4人)；

田裕浸信會(7.47萬元，4人)；

國泰金屬製品廠(7.47萬元，3人)；

香港大雅傳奇國際(7.45萬元，3人)；

合興紙品實業(7.44萬元，3人)；

基督教以便以謝堂(7.43萬元，3人)；

本臻力行(7.42萬元，3人)；

孔慶仁醫生(7.42萬元，4人)；

麥芝連餅店(7.42萬元，4人)；

ZEN INTERNATIONAL (HK)(7.42萬元，3人)；

香港四邑商工總會(7.42萬元，3人)；

金興人民幣找換(7.41萬元，3人)；

思迅科技供應鏈香港(7.41萬元，6人)；

TRADEFIRST LIMITED(7.41萬元，3人)；

GREAT GLORY INTERNATIONAL LIMITED(7.41萬元，3人)；

捷科工程(7.39萬元，3人)；

回春堂(7.39萬元，6人)；

泉記快餐店(7.38萬元，5人)；

LA BELLE BEAUTY SALON INTERNATIONAL LIMITED(7.37萬元，6人)；

輝煌國際(香港)集團(7.35萬元，3人)；

千達藥品O/B科誠(7.35萬元，6人)；

麗喬屋宇設備(7.35萬元，4人)；

安培電器(7.35萬元，3人)；

趙美莉牙醫診所(7.35萬元，3人)；

沾麗(7.35萬元，3人)；

久融控股(7.35萬元，3人)；

向標投資(7.35萬元，3人)；

TARGO PROMOTION HONG KONG LIMITED(7.35萬元，3人)；

金彩化工(7.35萬元，3人)；

穩記雞鴨(7.35萬元，5人)；

EHSU LIMITED(7.35萬元，3人)；

恒昌五金廠(7.35萬元，3人)；

合成漆油(7.35萬元，4人)；

雅比斯醫務(7.32萬元，4人)；

鄧錦棠(7.31萬元，8人)；

達鑫(香港)(7.29萬元，3人)；

奇匯(7.29萬元，3人)；

工黨(7.28萬元，4人)；

亞洲開發顧問(7.27萬元，3人)；

眾光電器工程(7.27萬元，3人)；

老虎兄弟香港(7.27萬元，1人)；

金寶旅遊巴士(7.27萬元，7人)；

福喜金行(7.25萬元，4人)；

嗇色園主辦可德幼稚園(7.25萬元，3人)；

大昌行糖麵(7.24萬元，3人)；

建德工業大廈業主立案法團(7.23萬元，5人)；

壹㇐制作(7.23萬元，3人)；

添成膠袋廠(7.21萬元，4人)；

潮流滙(7.21萬元，3人)；

盈勝發展(7.2萬元，3人)；

啟明財富管理(7.2萬元，2人)；

大永安藥行(7.2萬元，3人)；

動力玻璃工程(7.2萬元，4人)；

丰貿(7.2萬元，4人)；

WATERMARK ASSOCIATES DESIGNERS AND CONSULTANTS LTD(7.2萬元，4人)；

遠豐實業(7.2萬元，3人)；

恆豐集團中西大藥行(7.2萬元，2人)；

NAJO HAIR(7.2萬元，3人)；

志勵印刷(7.17萬元，4人)；

旺角街坊會(7.17萬元，3人)；

天保亞洲(7.15萬元，4人)；

竟成皮具(7.14萬元，3人)；

香港學界體育聯會(7.13萬元，3人)；

莊健業(7.13萬元，8人)；

E-PORT ENTERPRISES (H.K.) CO., LIMITED(7.12萬元，3人)；

威信國際集團(7.11萬元，3人)；

頌富美食(7.09萬元，3人)；

阮燕儀(7.09萬元，3人)；

佳誠滙業(7.06萬元，3人)；

克拉爾遠東(7.06萬元，3人)；

愛創達應用卡工程(7.05萬元，5人)；

COMPLEX ELECTRONIC TECHNOLOGY LIMITED(7.05萬元，4人)；

頂好冰上鮮(7.05萬元，4人)；

DR. LEE HON KWAN'S CLINIC(7.05萬元，3人)；

黃婉霞醫生(7.05萬元，3人)；

祖文英語教育中心(7.05萬元，3人)；

大峰(7.05萬元，3人)；

大興塑膠廠(7.05萬元，3人)；

香港鐵皮石斛檢定中心(7.05萬元，3人)；

南信(香港)開發(7.05萬元，4人)；

百福來(7.04萬元，3人)；

D.C FITNESS LIMITED(7.04萬元，4人)；

博學教育控股(7.02萬元，3人)；

利安珠寶金行(7萬元，6人)；

漢陞企業(7萬元，4人)；

顏思遠醫生醫務所(6.99萬元，6人)；

中港車牌專業服務(6.97萬元，2人)；

威進建築工程(6.97萬元，4人)；

裕興貿易發展(6.97萬元，6人)；

原覺生命動力工程研究學院(6.93萬元，7人)；

聯臺貿易股份(6.93萬元，4人)；

怡駿(6.93萬元，3人)；

DR. CHUNG AND ASSOCIATES(6.91萬元，4人)；

香港豪陽國際旅遊(6.9萬元，3人)；

A PLUS MAKE UP & STYLIST(6.9萬元，3人)；

亞洲電子材料(6.9萬元，3人)；

BSRM (HONG KONG) LIMITED(6.9萬元，3人)；

嘉華電子實業(6.9萬元，3人)；

神采美容(6.9萬元，3人)；

中匯農漁業集團香港(6.9萬元，3人)；

志成鈕扣(6.9萬元，3人)；

DABIKO INTERNATIONAL COMPANY LIMITED(6.9萬元，3人)；

楊兆文醫生醫務所(6.9萬元，3人)；

李有記美髮用品(6.9萬元，3人)；

得利電機工程(6.9萬元，4人)；

天馬運輸(6.9萬元，4人)；

榮基(香港)工程(6.9萬元，5人)；

華聯打字機(6.9萬元，3人)；

瑛暉(6.9萬元，3人)；

益邦實業發展(6.9萬元，3人)；

EMBEDDED SYSTEM DESIGN LIMITED(6.9萬元，3人)；

輝記行三耀五金(6.9萬元，3人)；

盈燦(6.9萬元，3人)；

GLOBAL MILES LIMITED(6.9萬元，3人)；

鴻德醫用(6.9萬元，3人)；

HIMALAYAN TOURS & TRAVELS LIMITED(6.9萬元，3人)；

興强綫路板(6.9萬元，3人)；

瑞視專業驗眼中心(6.9萬元，3人)；

天德參行(6.88萬元，7人)；

鄭志榮牙科醫生醫務所(6.87萬元，5人)；

糧船灣(有利) 海鮮漁村(6.87萬元，4人)；

蘇平翬牙科醫生醫務所(6.85萬元，3人)；

憶概念(6.85萬元，9人)；

扭計式(香港)設計(6.84萬元，3人)；

BEAUTY GEMS(6.82萬元，3人)；

世紀(香港)建築(6.82萬元，3人)；

信昌亞太經營友誠中西大藥房(6.82萬元，4人)；

祥興實業製品(6.82萬元，3人)；

聯合香港發展(6.82萬元，3人)；

聚盈企業管理(6.8萬元，3人)；

高寶衛浴(6.79萬元，3人)；

駿寶時裝香港(6.75萬元，3人)；

方錦鏵牙科醫生醫務所(6.75萬元，4人)；

卓寶企業(6.75萬元，3人)；

國際鑑證(6.75萬元，3人)；

TOP IMPETUS(6.75萬元，3人)；

VITAL VISION LIMITED(6.75萬元，3人)；

宏開汽車服務(6.75萬元，3人)；

億源投資移民顧問(6.75萬元，4人)；

東城電路版(6.75萬元，3人)；

益東集團(香港)(6.75萬元，3人)；

F.e所羅門(6.75萬元，3人)；

高民置業(6.75萬元，3人)；

恆豐消防工程(6.75萬元，4人)；

正盈貿易(6.72萬元，3人)；

華德國際金融科技(6.72萬元，3人)；

夫子會(6.72萬元，3人)；

慧妍美容(6.71萬元，3人)；

TONGS SHEETS & LINEN CO(6.68萬元，4人)；

香港資優數學學苑(6.67萬元，4人)；

煒輝會計行(6.67萬元，4人)；

電懋工業(6.66萬元，3人)；

E.B. INDUSTRY LIMITED(6.66萬元，3人)；

加福鑽石(香港)(6.65萬元，3人)；

KUNST EXA LIMITED(6.6萬元，3人)；

聯通製衣(6.6萬元，3人)；

BILLY KWOK & CO(6.6萬元，3人)；

蔡氏國際企業(6.6萬元，3人)；

金日豐傢俬設計(6.6萬元，3人)；

國泰摩打泵行(6.6萬元，6人)；

WEALTHY JOY HOLDINGS LIMITED(6.6萬元，7人)；

宏利偉業(6.6萬元，3人)；

成錦(6.6萬元，3人)；

GCC EXCHANGE PRIVATE LIMITED(6.6萬元，3人)；

海龍海鮮(6.6萬元，4人)；

香港華泰控股(6.6萬元，3人)；

優耐體科技發展(6.59萬元，3人)；

福泰堂(6.58萬元，4人)；

金馬(6.54萬元，2人)；

亞民興昌(6.54萬元，20人)；

奎昌號(6.54萬元，3人)；

啟升(6.52萬元，3人)；

THE VIEWFINDER MARKETING CONSULTANCY LIMITED(6.52萬元，4人)；

潤生珠寶金行(6.52萬元，5人)；

富琳物流(6.52萬元，4人)；

香港鍇瑞(6.52萬元，3人)；

EASTERN INDUSTRIES(6.5萬元，3人)；

蘇永棠牙科醫務所(6.49萬元，4人)；

萬年工業大廈業主立案法團(6.48萬元，6人)；

偉士達實業(6.45萬元，7人)；

寶盛企業(香港)(6.45萬元，4人)；

中天科技系統(6.45萬元，3人)；

CLINIC OF DR CHAN PUI WING LAWRENCE(6.45萬元，3人)；

DOGGY WOOD PET SHOP(6.45萬元，2人)；

潮鹵水(6.45萬元，3人)；

達利鋁質鋼鐵工程(6.45萬元，4人)；

榮興工程(6.45萬元，3人)；

裕昌蛋行(6.45萬元，3人)；

宏遠實業(6.45萬元，3人)；

駿興電子(6.45萬元，4人)；

恒益果菜(6.45萬元，3人)；

好景賓館(6.45萬元，5人)；

安萬服務(6.41萬元，3人)；

世譽 (中國) (6.39萬元，3人)；

浩興/李慧芬醫生醫務所(6.39萬元，4人)；

理想.8酒店(6.39萬元，3人)；

京瑋寵物店(6.37萬元，3人)；

高鴻碼頭集運(6.37萬元，4人)；

LAWRENCE LOK(6.37萬元，3人)；

好輪店(6.37萬元，4人)；

進亨實業(6.36萬元，3人)；

GP DREAM STICKER WORKSHOP LIMITED(6.34萬元，4人)；

卓穎學習坊(6.33萬元，4人)；

錫安傳道會豐盛堂(6.3萬元，4人)；

ART MIX LIGHT (HK) LIMITED(6.3萬元，3人)；

泓暉財務(6.3萬元，3人)；

石原香港(6.3萬元，3人)；

泓駿機器吊運(6.3萬元，3人)；

英國藥房(6.3萬元，3人)；

崇浩(6.29萬元，4人)；

鄧老涼茶藥業控股(6.24萬元，4人)；

南昌五金(6.24萬元，3人)；

AMA COMPUTER & LEARNING CTR HK LTD(6.22萬元，4人)；

公文式翠楊教育中心(6.22萬元，3人)；

百味店(6.17萬元，4人)；

永利製品(6.16萬元，4人)；

青藝舞蹈學院(6.15萬元，4人)；

中國資本投資(6.15萬元，3人)；

清國實業(亞洲)(6.15萬元，3人)；

KWIK BUILD CONSTRUCTION COMPANY LIMITED(6.15萬元，3人)；

騰達網絡工程(6.15萬元，4人)；

永佳塑膠製品(6.15萬元，3人)；

明興粉麵廠(6.15萬元，3人)；

F & L LOGISTICS LIMITED(6.15萬元，3人)；

GRAND SPEED ENTERPRISE LIMITED(6.15萬元，6人)；

濠基(香港)(6.15萬元，3人)；

勝僑(6.14萬元，4人)；

新華五金批發(6.13萬元，4人)；

永勝電子五金工具(6.12萬元，4人)；

徐家駒律師行(6.12萬元，5人)；

HOT FASHION WHOLESALE(6.12萬元，3人)；

嘉年華美食都會好味廚(6.09萬元，3人)；

尚杯(6.09萬元，3人)；

天就行香燭佛具(6.07萬元，3人)；

理程地產投資(6.07萬元，3人)；

雅麗商利(6.06萬元，3人)；

吳佩欽醫務所(6.04萬元，4人)；

麗姐涼果店(6.04萬元，5人)；

CHAU PANG FAI BREMAN(6.01萬元，6人)；

創美運動用品(6.01萬元，3人)；

大富來投資(6萬元，6人)；

鎬廸貿易(6萬元，2人)；

LEARNING VENTURE(6萬元，3人)；

德明園藝服務(6萬元，7人)；

慧創就光電(6萬元，4人)；

榮記(6萬元，4人)；

滙浚廚柜(6萬元，4人)；

恒暉船務(6萬元，3人)；

香港第㇐網紅孵化(6萬元，6人)；

豪大大雞排(大圍店)(5.99萬元，4人)；

西醫蕭亮疇(5.98萬元，3人)；

國際城市教會(香港)(5.98萬元，4人)；

華新工程貿易(5.98萬元，4人)；

李宇健(5.97萬元，3人)；

卓棋文具(5.94萬元，3人)；

知樂茶業(香港)(5.94萬元，3人)；

健體脊骨神經中心(5.93萬元，3人)；

趙明中會計師事務所(5.92萬元，3人)；

華孚(5.92萬元，3人)；

領溢(5.92萬元，4人)；

WIIBORN HAIR SALON(5.91萬元，2人)；

真盈國際(5.91萬元，4人)；

咫尺天堂(婚福事工)(5.9萬元，4人)；

中南海味(5.88萬元，4人)；

鄭鐘平醫生(5.88萬元，3人)；

驕(香港)(5.87萬元，3人)；

EXCLUSIVE SALON (HONG KONG) LIMITED(5.87萬元，3人)；

TWINSTARTS LIMITED(5.86萬元，4人)；

DR CHAN KIN HING CLINIC(5.85萬元，3人)；

濟川堂(5.85萬元，3人)；

CLAY POT INDIAN RESTAURANT(5.85萬元，3人)；

DR LEE TZE YUEN CLINIC(5.85萬元，3人)；

高德產品設計(5.85萬元，3人)；

劉浩昇會計師(5.85萬元，3人)；

天域國際(5.85萬元，3人)；

互寶實業(5.85萬元，4人)；

永旺超級市場(5.85萬元，4人)；

華達新空運(香港)(5.85萬元，3人)；

靚媽凍肉燒烤食品(5.85萬元，4人)；

珍藏(5.84萬元，5人)；

J&Q DENTAL CO.(5.84萬元，3人)；

捷亞(5.83萬元，5人)；

張灼源醫生(5.82萬元，3人)；

DR. LAI WING LUN & PARTNERS LIMITED(5.82萬元，3人)；

匯樂開發(5.82萬元，4人)；

英國特許房屋經理學會亞太分會(5.8萬元，4人)；

香港豐裕貿易(5.77萬元，3人)；

區永華醫生(5.77萬元，3人)；

英豪國際物業(香港)(5.77萬元，3人)；

康田中醫藥(5.76萬元，3人)；

培基(香港)(5.76萬元，3人)；

HOSPITALITY MARKETING CONCEPTS (HONG KONG) LIMITED(5.73萬元，14人)；

康福護老院(業務名稱康福護老院)(5.7萬元，4人)；

金富工業大廈業主立案法團(5.7萬元，3人)；

健鋒國際(5.7萬元，3人)；

中華貨運(5.7萬元，3人)；

KAMBAYA GEMS (HK) LIMITED(5.7萬元，3人)；

旅遊寶庫(5.7萬元，3人)；

永盛工程(5.7萬元，5人)；

新聯興(5.7萬元，3人)；

富浩室內設計(5.7萬元，5人)；

華通電子科技(香港)(5.7萬元，3人)；

薩曼莎(5.68萬元，3人)；

"KING GEORGE V SCHOOL PARENTS TEACHER STUDENTS

ASSOCIATION LIMITED(5.68萬元，3人)；"

高日榮會計師事務所(5.67萬元，5人)；

海萬(5.64萬元，4人)；

雲頂烘焙(5.62萬元，4人)；

寶裕時裝廠(5.62萬元，3人)；

JOY DE PASSEIO(5.62萬元，3人)；

達時科技(5.62萬元，5人)；

菱控香港(5.61萬元，3人)；

胡少文醫生(5.59萬元，4人)；

99 DOG COME(5.56萬元，3人)；

周為記(5.55萬元，3人)；

鑫利達(5.55萬元，3人)；

菁華語文及普通話教育中心(5.55萬元，4人)；

金富地產(5.55萬元，3人)；

HAIR CLUB SALOON(5.55萬元，4人)；

中國印製(5.52萬元，3人)；

偉成清潔(5.52萬元，5人)；

高雅(遠東)(5.51萬元，8人)；

滙璟工程(5.5萬元，3人)；

鴻聚管理(5.49萬元，5人)；

建築地盤職工總會(5.48萬元，6人)；

文字城堡教育機構(5.47萬元，4人)；

捷孚汽車服務(5.47萬元，3人)；

卡迪克分行(5.45萬元，3人)；

金莎雀會(5.44萬元，3人)；

愛小食(5.44萬元，5人)；

A.H. INTERNATIONAL LIMITED(5.4萬元，2人)；

銘信工程(5.4萬元，2人)；

AC FINANCIAL CONSULTANT CO(5.4萬元，2人)；

雅閣科技(香港)(5.4萬元，2人)；

顥景國際(5.4萬元，2人)；

毅能發展(5.4萬元，2人)；

先鋒動力系統(5.4萬元，2人)；

先進安全顧問(5.4萬元，2人)；

艾博陽光再生資源(5.4萬元，2人)；

ALBARINE LIMITED(5.4萬元，2人)；

ALLEN COMPANY ASIA LIMITED(5.4萬元，2人)；

利慰實業(5.4萬元，2人)；

天田歐立香港(5.4萬元，2人)；

翹進企業(5.4萬元，2人)；

恩大資本香港(5.4萬元，2人)；

ANGLO CHINESE SECURITIES, LIMITED(5.4萬元，2人)；

雅寶機械(香港)(5.4萬元，2人)；

溢亞企劃(香港)(5.4萬元，2人)；

ARIAT HONG KONG LIMITED(5.4萬元，2人)；

ARNOVA TECHNOLOGY (HONGKONG) LIMITED(5.4萬元，2人)；

超群首飾(5.4萬元，2人)；

天藝錶業製品(5.4萬元，2人)；

ASIA CREDIT ADVISORS LIMITED(5.4萬元，2人)；

AT LIBERTY LIMITED(5.4萬元，2人)；

澳洲萬達國際(5.4萬元，2人)；

AVE RESEARCH LIMITED(5.4萬元，2人)；

愛保信國際證券(5.4萬元，2人)；

高虹(5.4萬元，2人)；

百里達建築材料(5.4萬元，2人)；

百宏珠寶鐘錶(5.4萬元，2人)；

寶貝倉(香港)(5.4萬元，3人)；

BEE RETAIL LIMITED(5.4萬元，2人)；

BEST FUTURE HOLDINGS LIMITED(5.4萬元，2人)；

BESTAR STEEL LIMITED(5.4萬元，1人)；

栢興管理(5.4萬元，2人)；

貝家國際(5.4萬元，2人)；

BETTA SERVICES LIMITED(5.4萬元，2人)；

兆峰發展(5.4萬元，2人)；

兆豐科技設備(5.4萬元，7人)；

BL動力工程(5.4萬元，3人)；

BLACK CRANE INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED(5.4萬元，2人)；

蘭溪資本管理(5.4萬元，3人)；

瑞興精密模具(5.4萬元，2人)；

奔達(兄弟)物流(5.4萬元，2人)；

翔峰行(5.4萬元，3人)；

明師教育(西營盤)(5.4萬元，2人)；

耀領發展(5.4萬元，2人)；

彩視眼鏡(5.4萬元，2人)；

BURGUNDY WINE COMPANY LIMITED(5.4萬元，2人)；

畢杜楊會計師行(5.4萬元，2人)；

蝶花美容健美中心(5.4萬元，2人)；

BW GLOBAL LOGISTICS (HONG KONG) LIMITED(5.4萬元，2人)；

欣安發展(5.4萬元，2人)；

C A CONSULTANCY SERVICES(5.4萬元，2人)；

秦志遠投資(5.4萬元，3人)；

施施(5.4萬元，2人)；

金祿工業投資(5.4萬元，2人)；

金鑾裝飾工程(5.4萬元，2人)；

皆美香港(5.4萬元，2人)；

建都電子科技(5.4萬元，3人)；

CATCHOPPZ SOLUTIONS LIMITED(5.4萬元，2人)；

中建醫療(5.4萬元，3人)；

世紀海景高爾夫球會(5.4萬元，2人)；

茶菓領食品(香港)(5.4萬元，2人)；

創力服務(5.4萬元，2人)；

卓德盛莊(5.4萬元，2人)；

CHAVALI CONSULTING LIMITED(5.4萬元，2人)；

楚明夫(5.4萬元，3人)；

CHDC GROUP CO., LIMITED(5.4萬元，2人)；

CHEMETALL HONG KONG LTD(5.4萬元，2人)；

祥發海鮮(5.4萬元，2人)；

祥禮(5.4萬元，2人)；

華魯國際資產管理(5.4萬元，2人)；

駿豐柏利工程(5.4萬元，2人)；

CHUN YIP PROPERTY AGENCY (HK) CO LTD(5.4萬元，2人)；

中發人民幣找換店(5.4萬元，4人)；

中泰珠寶(5.4萬元，2人)；

信達國際控股(5.4萬元，2人)；

CITYLIFE INTERNATIONAL REALTY LIMITED(5.4萬元，2人)；

進利佳發展(5.4萬元，2人)；

錦成集團(5.4萬元，2人)；

啟彥教育(5.4萬元，2人)；

CONTOUR ELECTRONICS ASIA LIMITED(5.4萬元，2人)；

COOL(5.4萬元，2人)；

宇宙鈕釦(香港)(5.4萬元，2人)；

騰航發展(5.4萬元，2人)；

CQG HONG KONG LIMITED(5.4萬元，2人)；

恒創工程(5.4萬元，2人)；

凱頌資產管理(5.4萬元，2人)；

皇冠食品(5.4萬元，3人)；

安栢企業顧問(5.4萬元，2人)；

D.N. DIAMONDS (HK) LIMITED(5.4萬元，2人)；

大山蔬菜批發(5.4萬元，2人)；

德斯辦公室傢俱(5.4萬元，2人)；

DARJI ENTERPRISE (HK) LIMITED(5.4萬元，2人)；

科智國際(5.4萬元，2人)；

DE BEAU CENTRE(5.4萬元，2人)；

德納斯金屬製品(5.4萬元，2人)；

DENKA CONSTRUCTION SOLUTIONS FAR EAST LIMITED(5.4萬元，2人)；

八部國際(5.4萬元，2人)；

DETOUR A FA LIMITED(5.4萬元，2人)；

鑽億珠寳(5.4萬元，3人)；

伍永強(5.4萬元，2人)；

王愛倫醫生(5.4萬元，2人)；

梅端牙科醫生(5.4萬元，2人)；

潘曼莉醫生醫務所(5.4萬元，2人)；

高志輝醫生(5.4萬元，2人)；

DR LAU SAI KIT(5.4萬元，2人)；

DR LUI FAT MIN(5.4萬元，2人)；

羅致廉醫生(5.4萬元，2人)；

阮洪鑪(5.4萬元，2人)；

韓苑莪醫生(5.4萬元，2人)；

盧銘溢牙醫診所(5.4萬元，2人)；

羅祟明，朱國雄牙科醫生醫務所(5.4萬元，2人)；

鄧錦基牙醫診所(5.4萬元，2人)；

杜偉希醫生,口腔頜面外科中心(5.4萬元，2人)；

夢工場玩具國際(5.4萬元，2人)；

合創實業(5.4萬元，2人)；

張洪輝陸著榮牙科醫生(5.4萬元，2人)；

毅勤設計工程(5.4萬元，2人)；

築設居(5.4萬元，2人)；

晶瑩雪肌(5.4萬元，2人)；

盈想媒體設計(5.4萬元，2人)；

光未來燈飾(5.4萬元，2人)；

I-MEDICAL ASIA COMPANY LIMITED(5.4萬元，2人)；

INEOS JOLIET ASIA LIMITED(5.4萬元，2人)；

INGEVITY HONG KONG LIMITED(5.4萬元，2人)；

英諾利科技(5.4萬元，1人)；

創新企業顧問(5.4萬元，2人)；

INNOVEO LIMITED(5.4萬元，2人)；

盈動集團(5.4萬元，2人)；

國際認證財務顧問師協會港澳中心(5.4萬元，2人)；

INTERNATIONAL FURNITURE CO LTD(5.4萬元，2人)；

INTERNATIONAL SOUND AND LIGHT LIMITED(5.4萬元，2人)；

國際精密集團(5.4萬元，2人)；

佳合鋁業集團(5.4萬元，3人)；

JAD INTERNATIONAL FREIGHT SERVICES (HONG KONG) CO., LIMITED(5.4萬元，3人)；

澤誠洋行國際(5.4萬元，2人)；

張美霞律師行(5.4萬元，2人)；

捷滙汽車服務(5.4萬元，2人)；

敏婕斯(5.4萬元，2人)；

鈞天控股集團(5.4萬元，2人)；

韋欣國際(5.4萬元，4人)；

凱庫資產管理(5.4萬元，3人)；

JUCEANI HONG KONG LIMITED(5.4萬元，2人)；

錦業華電池(5.4萬元，2人)；

K CELLARS (HONG KONG) LIMITED(5.4萬元，2人)；

K MOUNTAIN COMPANY(5.4萬元，2人)；

佳記金屬製品廠(5.4萬元，2人)；

佳譽裝修(5.4萬元，2人)；

凱撒餅店(5.4萬元，2人)；

金達時計(5.4萬元，2人)；

金聯水喉電器工程(5.4萬元，2人)；

勤俊工程(5.4萬元，2人)；

KANCHAN JEWELS LIMITED(5.4萬元，2人)；

KERNEL TECH LIMITED(5.4萬元，2人)；

啟邦醫療中心(5.4萬元，2人)；

金陵咨詢服務(5.4萬元，4人)；

冠領科技(5.4萬元，3人)；

皇國薈(5.4萬元，2人)；

豪藝家具企業(5.4萬元，2人)；

金信谷電子(5.4萬元，2人)；

乾璐財富管理(5.4萬元，1人)；

淇泳利(5.4萬元，2人)；

KM.ON ASIA LIMITED(5.4萬元，2人)；

摩托汽車服務中心(5.4萬元，3人)；

騎士工程(5.4萬元，2人)；

江德興製衣廠(5.4萬元，2人)；

創妍(5.4萬元，2人)；

君健(5.4萬元，2人)；

國威工程(5.4萬元，2人)；

光明電器工程(5.4萬元，4人)；

廣源肉食(5.4萬元，2人)；

廣源肉食(5.4萬元，2人)；

LA CREPERIE INTERNATIONAL LIMITED(5.4萬元，2人)；

LA ROSE LIMITED(5.4萬元，2人)；

東山電腦織嘜廠(5.4萬元，2人)；

黎漢記(5.4萬元，2人)；

地皇策劃管理(5.4萬元，2人)；

南裕(5.4萬元，3人)；

劉永民醫療(5.4萬元，2人)；

領港國際(5.4萬元，2人)；

導穎(5.4萬元，2人)；

領拓集團香港(5.4萬元，2人)；

LEARNING LOFT LIMITED(5.4萬元，2人)；

利維(亞洲)(5.4萬元，2人)；

泰利家具(5.4萬元，2人)；

李兄弟貨箱服務(5.4萬元，3人)；

LIBERTE MODEL MANAGEMENT HONG KONG LIMITED(5.4萬元，2人)；

玲姐首飾精品(5.4萬元，2人)；

LITTLE LONDONER ENGLISH LEARNING CENTRE(5.4萬元，2人)；

老元敏(5.4萬元，2人)；

萬里資本(5.4萬元，2人)；

祥隆食品(5.4萬元，2人)；

LOTOS ENTERPRISES LIMITED(5.4萬元，2人)；

天稀集團(5.4萬元，2人)；

德信(5.4萬元，2人)；

駿傲汽車服務(5.4萬元，2人)；

傑通顧問(5.4萬元，2人)；

藤原汽車服務(5.4萬元，2人)；

匯龍發展(5.4萬元，3人)；

TECALLIANCE ASIA PACIFIC LIMITED(5.4萬元，2人)；

科技通(5.4萬元，2人)；

電話易(香港)(5.4萬元，2人)；

旗艦店(5.4萬元，2人)；

香港中國婦女會幼兒園(5.4萬元，2人)；

THE HONG KONG WUYI ASSOCIATION COMPANY LIMITED(5.4萬元，2人)；

THE SINGAPORE CHAMBER OF COMMERCE (HONG KONG)(5.4萬元，2人)；

樂俊鋼鐵香港(5.4萬元，2人)；

THOUGHTWORKS LIMITED(5.4萬元，2人)；

德機印刷器材(香港)(5.4萬元，2人)；

恒達香港投資(5.4萬元，2人)；

Tower全資附屬偉貿(5.4萬元，2人)；

卓顯能(5.4萬元，2人)；

TRANSACTION NETWORK SERVICES HK PTE LIMITED(5.4萬元，2人)；

展暉(5.4萬元，2人)；

TRELOCK ASIA PACIFIC LIMITED(5.4萬元，2人)；

赫璟控股(5.4萬元，2人)；

億源(香港)控股集團(5.4萬元，2人)；

通濟押(龍琛路分行)(5.4萬元，2人)；

東成參茸行(5.4萬元，3人)；

優利多技術(香港)(5.4萬元，2人)；

雅達亞太(5.4萬元，2人)；

全運通(香港)(5.4萬元，2人)；

仁德安中醫診所(5.4萬元，4人)；

聯興盛建築工程(5.4萬元，2人)；

宇達(5.4萬元，2人)；

同心貿易(5.4萬元，2人)；

合眾制造(5.4萬元，3人)；

天和資產管理(5.4萬元，2人)；

友邦機械工程(5.4萬元，3人)；

環聯發展(5.4萬元，2人)；

立軒(5.4萬元，2人)；

凱信珠寶(5.4萬元，2人)；

V2 ENTERPRISE LIMITED(5.4萬元，2人)；

弘邦工程(5.4萬元，2人)；

永達運輸物流(5.4萬元，2人)；

VILLA FASHION LIMITED(5.4萬元，2人)；

VIOLETA INVESTMENTS CO., LIMITED(5.4萬元，2人)；

視覺廊眼鏡(5.4萬元，2人)；

W QUICK CUT HOUSE LIMITED(5.4萬元，2人)；

華安參行(5.4萬元，5人)；

偉明香港工程(5.4萬元，2人)；

偉信國際貿易(5.4萬元，2人)；

華伯特金融服務(香港)(5.4萬元，2人)；

宏志(遠東)(5.4萬元，3人)；

金城保險顧問(5.4萬元，2人)；

冠美投資(5.4萬元，3人)；

匯安工程顧問(5.4萬元，2人)；

萬順香港(亞洲)(5.4萬元，2人)；

西岸國際(車場)(5.4萬元，5人)；

惠利洋服(5.4萬元，2人)；

贏康科技(香港)(5.4萬元，2人)；

永昌電業行(5.4萬元，2人)；

永豐(5.4萬元，2人)；

智峰實業(5.4萬元，2人)；

和珍腊味(5.4萬元，4人)；

和陟電業工程(5.4萬元，2人)；

維保工程(5.4萬元，2人)；

WONDER WONDER CORPORATION LIMITED(5.4萬元，2人)；

匯美拓展國際(5.4萬元，2人)；

黃黎清(5.4萬元，2人)；

WTA TOUR (HONG KONG) LIMITED(5.4萬元，2人)；

匯華世紀服務(5.4萬元，2人)；

西隴化工(香港)(5.4萬元，2人)；

鑫蜜兒國際貿易(5.4萬元，2人)；

日峰工程服務(5.4萬元，1人)；

有記車身装嵌工程(5.4萬元，2人)；

YEE CHUN KEI KINGSLEY(5.4萬元，2人)；

YING CHEONG ELECTRIC WARE COMPANY LIMITED(5.4萬元，4人)；

邱英祥(5.4萬元，3人)；

裕興中西藥行(5.4萬元，2人)；

裕發焗爐工程(5.4萬元，2人)；

圓玄幼稚園(天逸邨)(5.4萬元，2人)；

中融國際控股(集團)(5.4萬元，2人)；

辛納科技(5.4萬元，2人)；

2020 EQUITY PARTNERS LIMITED(5.4萬元，2人)；

伊美國際貿易(5.4萬元，2人)；

EDMUND K W WOO(5.4萬元，2人)；

EMERGING MARKETS CAPITAL LIMITED(5.4萬元，2人)；

永滙國際發展(5.4萬元，2人)；

EU.PROMOTIONS ASIA LIMITED(5.4萬元，1人)；

歐美皮草(5.4萬元，3人)；

EVA SHIPPING COMPANY LIMITED(5.4萬元，2人)；

活學教育(5.4萬元，2人)；

⾧榮國際鈦金(5.4萬元，2人)；

豐盛國際香港(5.4萬元，2人)；

EVOLUTION WORLD WIDE LIMITED(5.4萬元，2人)；

易威國際控股(5.4萬元，2人)；

全球機票旅遊(5.4萬元，2人)；

明機創緻(5.4萬元，2人)；

岩崎電氣(香港)(5.4萬元，2人)；

富銀證券(5.4萬元，2人)；

信望醫務中心(5.4萬元，2人)；

譽天企業(5.4萬元，2人)；

范特西制作(5.4萬元，2人)；

捷星(中國)(5.4萬元，2人)；

飛幕娛樂製作(5.4萬元，2人)；

FLYING-CAM AIRBORNE ROBOTIC TECHNOLOGIES LIMITED(5.4萬元，2人)；

褔州漆器(籌記)(5.4萬元，2人)；

福和號(5.4萬元，2人)；

怡康(5.4萬元，4人)；

FORTUNE TOBACCO INTERNATIONAL LIMITED(5.4萬元，2人)；

富電企業(5.4萬元，3人)；

翻新王設計工程(5.4萬元，2人)；

富雅裝飾工程(5.4萬元，2人)；

富景地產(5.4萬元，2人)；

梵蒂絲國際(5.4萬元，2人)；

GE POWER SERVICE (HONG KONG) LIMITED(5.4萬元，2人)；

利華成寶石(5.4萬元，2人)；

GH GLOBAL (HONG KONG) LIMITED(5.4萬元，2人)；

國際鎮怡(5.4萬元，0人)；

GLOBAL PROFESSIONAL OPTICS LIMITED(5.4萬元，2人)；

豪航國際(5.4萬元，2人)；

雄樺(5.4萬元，2人)；

福安國際(5.4萬元，2人)；

高分研社(5.4萬元，2人)；

金利達電子(亞洲)(5.4萬元，2人)；

金倫100國際(5.4萬元，2人)；

華鎂製品廠(5.4萬元，2人)；

金益集團(國際)(5.4萬元，2人)；

金河服務(5.4萬元，2人)；

GOLDEN SHINE ENTERPRISE COMPANY(5.4萬元，2人)；

GOLIEN LIMITED(5.4萬元，1人)；

成美金屬製品(5.4萬元，2人)；

鴻威工程(5.4萬元，2人)；

喜運工程(5.4萬元，3人)；

谷屋(5.4萬元，2人)；

宏城國際發展(5.4萬元，2人)；

格迪貿易(5.4萬元，3人)；

摩天工程(5.4萬元，2人)；

弘業發展(香港)(5.4萬元，2人)；

麗盈國際發展(5.4萬元，2人)；

世大控股(5.4萬元，2人)；

GROWINET LIMITED(5.4萬元，2人)；

廣隆商貿(5.4萬元，2人)；

廣州暉騰紡織(香港)(5.4萬元，3人)；

甲子源(5.4萬元，2人)；

HAIR-RIFFIC(5.4萬元，2人)；

HANFORD MANAGEMENT LIMITED(5.4萬元，3人)；

恒星地產(5.4萬元，2人)；

亨達集團控股投資(5.4萬元，2人)；

開心世家(香港)貿易(5.4萬元，2人)；

HARVEST MORE LIMITED(5.4萬元，2人)；

晞帆汽車玻璃纖維製品(5.4萬元，2人)；

亞美士(5.4萬元，2人)；

香島中學校友會(5.4萬元，2人)；

軒勁(5.4萬元，2人)；

顯豐機電工程(5.4萬元，2人)；

協興木業(5.4萬元，2人)；

海記肉枱(5.4萬元，2人)；

荷里活商場(5.4萬元，3人)；

何文田循道衛理楊震幼兒學校(5.4萬元，2人)；

萬誠(亞洲)(5.4萬元，2人)；

香港建築中心(5.4萬元，2人)；

香港旅行社協會(5.4萬元，2人)；

香港漢嘉國際貿易(5.4萬元，2人)；

香港恒亮國際貿易(5.4萬元，2人)；

香港千葉世紀珠寶(5.4萬元，2人)；

港深航運(5.4萬元，2人)；

香港光雲科技(5.4萬元，2人)；

香港真空(5.4萬元，3人)；

豪堅(5.4萬元，2人)；

合成五金製品廠(5.4萬元，3人)；

浩域實業(5.4萬元，2人)；

HRISHI DIAM LIMITED(5.4萬元，2人)；

華登(香港)(5.4萬元，2人)；

華金國際大灣區高端服務控股(5.4萬元，2人)；

華泰資本管理(香港)(5.4萬元，2人)；

仁信顧問(5.4萬元，2人)；

鴻福堂集團控股(5.4萬元，3人)；

雄記建築工程(5.4萬元，2人)；

恒裕貿易(香港)(5.4萬元，2人)；

凱達動力工程(5.4萬元，3人)；

海吉雅醫療集團(5.4萬元，2人)；

南海房地產投資(5.4萬元，2人)；

國榮集團(5.4萬元，2人)；

曾福華牙科醫生(5.39萬元，4人)；

飛域資訊科技(5.37萬元，2人)；

祥發押(5.37萬元，2人)；

屏山老地方(5.37萬元，4人)；

豐達電子(5.36萬元，5人)；

康栢牙科醫務中心(5.36萬元，4人)；

添程亞洲(5.36萬元，2人)；

亞利力物流(5.34萬元，3人)；

DR KO KAM HUNG(5.34萬元，2人)；

鄧耀楷醫生(5.34萬元，2人)；

ALLIED TELESIS SALES & MARKETING (HONG KONG) LIMITED(5.32萬元，2人)；

JAISHREE INTERNATIONAL (HKG) COMPANY(5.32萬元，2人)；

得森工程(5.32萬元，2人)；

卡巴亞洲(5.29萬元，2人)；

T-FASHION(5.28萬元，2人)；

邦潔木地板工程(維護)(5.28萬元，2人)；

友生押(5.26萬元，2人)；

粵陞找換匯款(5.26萬元，2人)；

祈諾牙科診所(5.25萬元，2人)；

泰耀集團(5.25萬元，4人)；

DOTBIOHK LIMITED(5.25萬元，2人)；

張國琼醫生醫務所(5.25萬元，2人)；

LB TRADING LIMITED(5.25萬元，2人)；

德興隆凍肉(5.25萬元，3人)；

容良偉(5.25萬元，2人)；

ULTIMATE ALLIED LIMITED(5.25萬元，3人)；

滙通物聯網(5.25萬元，2人)；

晉昇汽車(5.25萬元，3人)；

永利檀香莊(5.25萬元，2人)；

友聯建設工程(5.25萬元，2人)；

春榮(5.25萬元，2人)；

豪華財務(5.25萬元，2人)；

何謙讚(5.25萬元，2人)；

FITZONE LIMITED(5.22萬元，2人)；

創益國際(5.21萬元，3人)；

KREBSTAR LIMITED(5.21萬元，4人)；

EGG OPTICAL BOUTIQUE(5.2萬元，2人)；

EARTH LIVING (HK) LIMITED(5.19萬元，6人)；

潤邦號(5.18萬元，2人)；

寶城香港物業(5.17萬元，2人)；

泰興凍肉(5.17萬元，2人)；

金三角實業文化傳媒(5.17萬元，4人)；

GRAND PARKSON RETAIL GROUP LIMITED(5.17萬元，2人)；

富盛國際貿易(5.17萬元，2人)；

珈業僱傭(5.16萬元，2人)；

徐桂成牙科醫生(5.15萬元，2人)；

興和堂(5.13萬元，3人)；

EGL ASIA LIMITED(5.12萬元，2人)；

杰褔瑞(香港)(5.1萬元，3人)；

盈富國際物流(5.1萬元，2人)；

國鼎物流(5.1萬元，2人)；

恆昌洋行(5.1萬元，2人)；

御寶控股(5.1萬元，3人)；

泰皇雞(5.1萬元，2人)；

弘信實業(5.1萬元，8人)；

榮輝電訊(5.1萬元，3人)；

FAITH FOR DECOR LIMITED(5.1萬元，2人)；

釧玉貿易(5.1萬元，2人)；

寶毅貿易(5.1萬元，2人)；

香港興源康豪集團(5.1萬元，2人)；

凱逸照明設計(5.1萬元，2人)；

瑞翔實業(5.1萬元，2人)；

華訊傳通媒體(5.08萬元，3人)；

法格電子亞洲(5.07萬元，2人)；

金龍汽車(5.07萬元，4人)；

康仁體育會(5.04萬元，2人)；

天極電影制作(5.04萬元，5人)；

比奧香港(5.04萬元，2人)；

威信電業(5.04萬元，3人)；

李國志(5.03萬元，4人)；

彩霸聯營(5.02萬元，3人)；

威利塑膠製品(5.02萬元，2人)；

AMERICAN LLOYD TRAVEL SERVICE LTD(5.02萬元，6人)；

張偉亮醫生醫務所(5.02萬元，2人)；

邦怡行(5.02萬元，2人)；

利記(5.02萬元，2人)；

喜泓(5萬元，2人)；

I-CON CREATIVE HOUSE(4.99萬元，1人)；

莫慶雄醫務所(4.98萬元，2人)；

梁滄記機器廠(4.98萬元，4人)；

同昌(莊氏)集團(4.98萬元，2人)；

源記(香港)(4.98萬元，2人)；

潮興正宗滷味(4.96萬元，3人)；

高怡物理治療中心(4.96萬元，2人)；

億鋒裝飾工程(4.96萬元，4人)；

慧安醫務中心(4.96萬元，3人)；

守㇐測試顧問(4.95萬元，2人)；

大錦永銀(香港)酒業(4.95萬元，2人)；

滙錩門窗設計(4.95萬元，2人)；

雅柏仕(4.95萬元，2人)；

ART AND DESTROY LIMITED(4.95萬元，2人)；

亮點眼科中心(4.95萬元，2人)；

天和航運(4.95萬元，2人)；

正田酒業(4.95萬元，2人)；

中國亞太資產及產權交易所(4.95萬元，2人)；

中邦企業(4.95萬元，4人)；

忠誠建築(4.95萬元，5人)；

中華膠輪(4.95萬元，2人)；

仟彩美肌膚護理(4.95萬元，2人)；

杰易股份(4.95萬元，2人)；

KENNETH HING-WAI KWOK(4.95萬元，2人)；

盧華基(4.95萬元，2人)；

KIDZ EDUCATION LIMITED(4.95萬元，2人)；

康維醫務中心(4.95萬元，2人)；

泰銘工程(4.95萬元，1人)；

德興肉食(4.95萬元，2人)；

德文護理中心(4.95萬元，3人)；

十分關愛基金會(4.95萬元，2人)；

三友食品貿易(4.95萬元，2人)；

滙順發展(4.95萬元，2人)；

欣成投資(4.95萬元，4人)；

三禾(4.95萬元，2人)；

素肌專業美容中心(4.95萬元，2人)；

宜美制品(4.95萬元，2人)；

ETERNAL AMPLE LIMITED(4.95萬元，2人)；

富寶財務(4.95萬元，2人)；

富源工業(4.95萬元，2人)；

GODFREY HIRST (HK) LIMITED(4.95萬元，2人)；

GOLDMAKER LIMITED(4.95萬元，3人)；

恒豐傢俬設計(4.95萬元，3人)；

協明工程(4.95萬元，2人)；

香港慧鑫科技(4.95萬元，3人)；

香港普金國際集團(4.95萬元，2人)；

⾧盛興業(4.94萬元，6人)；

宏基企業(4.94萬元，5人)；

黃立恆牙醫醫務所(4.94萬元，3人)；

APARTMENT LIMITED(4.93萬元，2人)；

信億時裝針織(4.92萬元，2人)；

利未學院(4.92萬元，2人)；

地產城(4.89萬元，2人)；

才專(4.87萬元，4人)；

CLASSICS COMPANY LIMITED(4.87萬元，2人)；

迪卡龍興業(4.87萬元，3人)；

錦興行(4.87萬元，2人)；

利寶設計國際(4.87萬元，2人)；

仁康牙醫醫務所-吳潔蓉牙科醫生(4.86萬元，2人)；

西醫李啟富(4.86萬元，4人)；

同群投資(4.86萬元，2人)；

DDK INTERNATIONAL LIMITED(4.84萬元，2人)；

統福船務(4.84萬元，2人)；

永昌工業科技(4.83萬元，2人)；

香港純藝中心(4.83萬元，2人)；

大華押業(4.82萬元，2人)；

DR DAVID WONG YAT WING(4.82萬元，2人)；

AARYA (HK) LIMITED(4.8萬元，2人)；

滙霖家具配件(4.8萬元，2人)；

碧華舞蹈學院(4.8萬元，2人)；

駿樂運輸(4.8萬元，3人)；

COME IN(4.8萬元，3人)；

DOUBLE DRAGON (HK) LIMITED(4.8萬元，2人)；

INAANI (HK) PTE LIMITED(4.8萬元，2人)；

智盈科技發展(4.8萬元，2人)；

金池汽車材料(4.8萬元，2人)；

耀銳(4.8萬元，2人)；

法住出版社(4.8萬元，2人)；

慈濟文化志業香港(4.8萬元，2人)；

宏俊股份(4.8萬元，3人)；

WINDS WORKSHOP LIMITED(4.8萬元，2人)；

榮發鋁質鋼閘(4.8萬元，2人)；

粵安貨運(4.8萬元，2人)；

WISHFUL LIMITED(4.8萬元，2人)；

日富必(4.8萬元，2人)；

東海水族館(4.8萬元，2人)；

永柏高科技(4.8萬元，4人)；

FALCO DRAFTING(4.8萬元，3人)；

GLOBUS ENTERPRISE LIMITED(4.8萬元，2人)；

金河體育用品(4.8萬元，4人)；

曉暉裝飾工程(4.8萬元，3人)；

海峰快餐(4.8萬元，3人)；

浩駿輔料(4.8萬元，2人)；

鍾美華褓姆車(4.79萬元，5人)；

DR LAM KIN TSANG(4.77萬元，2人)；

新界婦孺福利會上水幼兒學校(4.76萬元，2人)；

保盈國際(4.75萬元，3人)；

大道(香港)實業(4.75萬元，2人)；

JUMBO GAIN LIMITED(4.74萬元，2人)；

"FEYGOR LIMITED T/A BABINGTON EDUCATION CENTRE (KOWLOON

BAY)(4.74萬元，2人)；"

德運高珠寶(4.72萬元，2人)；

禾盛設備工程(4.72萬元，3人)；

遊戲俱樂部(4.72萬元，2人)；

HOUSES (ASIA) LIMITED(4.72萬元，2人)；

滙揚音樂(4.72萬元，3人)；

FUKUI BYORA HONGKONG COMPANY LIMITED(4.7萬元，2人)；

超宇首飾(4.7萬元，3人)；

漢華中學校友會(4.7萬元，2人)；

雅麗斯樂思幼稚園(4.69萬元，2人)；

愛晉珀教育(4.69萬元，2人)；

嘉億(香港)(4.69萬元，2人)；

金鷹藥業(4.69萬元，4人)；

裕峰運輸(4.68萬元，5人)；

A&K COMPANY(4.67萬元，3人)；

伍大偉醫生(4.66萬元，4人)；

捷達旅運服務(4.66萬元，2人)；

BRANDNOGRAPHER CO. LIMITED(4.65萬元，2人)；

A T A COMPANY O/B ATA GARMENT COMPANY LIMITED(4.65萬元，2人)；

雅緻科技設計(4.65萬元，2人)；

得意寶(4.65萬元，2人)；

莊青育(4.65萬元，2人)；

DEUX MILLE CINQ (HK) CO. LIMITED(4.65萬元，2人)；

DR ALEX C W CHAN AND DR CALVIN W K CHEUNG(4.65萬元，2人)；

陸家柱眼科診所(4.65萬元，2人)；

INHERITAGE EDUCATION CENTER LIMITED(4.65萬元，4人)；

恩聯國際物流(4.65萬元，4人)；

李明記亞洲(4.65萬元，2人)；

大通製傘(4.65萬元，2人)；

德達雲石建材(4.65萬元，3人)；

天豐菓欄(4.65萬元，2人)；

誠卓財富管理(4.65萬元，1人)；

盈弘健康食品(4.65萬元，3人)；

發利肉枱(4.65萬元，3人)；

福昌押(昌記)(4.65萬元，2人)；

恒華貿易(4.65萬元，2人)；

健泉醫務中心(4.65萬元，2人)；

荷李活購物中心(旺角)(4.65萬元，3人)；

許麗環(4.64萬元，8人)；

K CORALS(4.63萬元，4人)；

歌詩高國際(4.62萬元，2人)；

VITRU LIMITED (CHEERHEALTH PROFESSIONAL LIMITED)(4.62萬元，2人)；

英烽洋行(4.62萬元，2人)；

仟高(4.61萬元，3人)；

DR Y M NG'S CLINIC(4.6萬元，4人)；

浩朗科技工程(4.6萬元，2人)；

傑思達廚櫃設計(4.59萬元，2人)；

YOGIS LIMITED(4.59萬元，5人)；

東基工程(4.59萬元，4人)；

中華文化產業集團(4.57萬元，2人)；

VIVID GEMS (HK)(4.57萬元，2人)；

西醫朱倫彪(4.57萬元，3人)；

TERESA FESTIVAL LIMITED(4.56萬元，2人)；

嘉鴻印刷(4.56萬元，2人)；

波記橡膠製品(4.56萬元，2人)；

銳科產品(4.55萬元，3人)；

天衡醫館(4.54萬元，2人)；

潮興正宗滷味(4.54萬元，3人)；

伯樂顧問發展(4.53萬元，2人)；

程啟泉醫務所(4.53萬元，2人)；

盧碧瑜鋼琴藝術中心(4.53萬元，4人)；

朗維科技(4.53萬元，3人)；

暉訊科技(4.51萬元，3人)；

得寶設計工程(4.51萬元，0人)；

亞泰投資(4.51萬元，3人)；

滿尊(4.5萬元，3人)；

ARGO商務中心(4.5萬元，3人)；

亞洲游艇船舶服務(4.5萬元，2人)；

朝瑞實業(香港)(4.5萬元，3人)；

旭豐集團(4.5萬元，2人)；

BOHK LOGISTICS ASIA LIMITED(4.5萬元，2人)；

CASTCAFE LIMITED(4.5萬元，2人)；

CHARISMA HAIR(4.5萬元，3人)；

寶域數碼(4.5萬元，2人)；

CONFIRM TELECOM LIMITED(4.5萬元，2人)；

共組業務代理(4.5萬元，2人)；

博士工程(4.5萬元，2人)；

金霞彩業(4.5萬元，2人)；

DR SO SIU PING DENTAL SURGEON(4.5萬元，2人)；

都麗新(4.5萬元，2人)；

高雅醫療集團控股(4.5萬元，2人)；

啟生(4.5萬元，2人)；

金豐豪香港(4.5萬元，2人)；

錦達測量行(4.5萬元，2人)；

KOL-CONNECTIONS LIMITED(4.5萬元，2人)；

德輝冷氣水電工程(4.5萬元，2人)；

科添(4.5萬元，2人)；

TIERARZTIN COMPANY LIMITED(4.5萬元，2人)；

珍貴錶飾(4.5萬元，2人)；

元洲中西藥行(4.5萬元，2人)；

美姿坊(4.5萬元，2人)；

VIRAT HK LIMITED(4.5萬元，2人)；

宏家工程(4.5萬元，3人)；

匯藝標誌工程(4.5萬元，2人)；

全美行(4.5萬元，2人)；

志寧電業(4.5萬元，2人)；

盈興實業製品(4.5萬元，2人)；

達.多媒體製作(4.5萬元，2人)；

新運通物流(4.5萬元，3人)；

溢發貿易(香港)(4.5萬元，2人)；

YUE FUNG JEWELLERY CO.(4.5萬元，2人)；

源興行海味(4.5萬元，2人)；

珍品李家(4.5萬元，2人)；

綜藝(香港)集團(4.5萬元，2人)；

尚品鮮雞(4.5萬元，3人)；

牛腩王(4.5萬元，2人)；

聯業汽車電器冷氣(4.5萬元，2人)；

響銘(4.5萬元，2人)；

瞳(4.5萬元，3人)；

富達電腦商標織印廠(4.5萬元，2人)；

精機工程(4.5萬元，3人)；

恒發殯儀(4.5萬元，3人)；

昊宇工程(4.5萬元，2人)；

醫動醫療健身中心(4.5萬元，1人)；

進銳工程(4.5萬元，2人)；

HEROMATE LTD(4.5萬元，3人)；

海聯汽車工程(4.5萬元，2人)；

香港顧客服務協會(4.5萬元，2人)；

康業專業工程(4.5萬元，3人)；

鴻運星(4.5萬元，3人)；

正嘉商品(4.47萬元，3人)；

FUNG KAI BUN(4.47萬元，2人)；

BACKBONE LIMITED(4.46萬元，2人)；

永超發展(4.44萬元，2人)；

德諾牙科(4.44萬元，3人)；

天丰旅行社(4.42萬元，2人)；

EAST ASIA TRADING CO(4.42萬元，2人)；

歐龍工程(4.42萬元，2人)；

珊瑚行鐘錶(4.42萬元，2人)；

九思網絡信息安全科技(4.42萬元，2人)；

WHY NOT ASIA LIMITED(4.42萬元，2人)；

通絡國際(4.42萬元，2人)；

嘉和大廈業主立案法團(4.42萬元，3人)；

FAUX LIMITED(4.41萬元，2人)；

香港興寧同鄉總會(4.41萬元，2人)；

CCKW財務策劃(4.41萬元，2人)；

奇福珠寶金行(4.39萬元，2人)；

拓澳(4.39萬元，2人)；

朱曙明醫生(4.39萬元，3人)；

慶隆生活設計(4.39萬元，2人)；

富臨貿易(4.38萬元，2人)；

化聯國際(香港)(4.37萬元，2人)；

定基運輸(4.36萬元，4人)；

李鴻照視光師中心(4.35萬元，2人)；

鄭展鵬(4.35萬元，4人)；

DANIEL FASHIONS(4.35萬元，2人)；

穎豐集團(4.35萬元，2人)；

DIGITAL TEXTILE SOLUTION LIMITED(4.35萬元，2人)；

藝創(4.35萬元，2人)；

無限空間設計工程(4.35萬元，3人)；

JETWELL GROUP LIMITED(4.35萬元，2人)；

佳仕達時裝香港(4.35萬元，2人)；

基奧建材供應(4.35萬元，3人)；

朗滙地產(4.35萬元，2人)；

冠貿(永泰)(4.35萬元，4人)；

永恒興業(4.35萬元，2人)；

和興中西藥行(4.35萬元，2人)；

黃震宇風水顧問(4.35萬元，2人)；

通用秘書服務(4.35萬元，2人)；

淩意國際(4.35萬元，2人)；

恆柏琴行(4.34萬元，2人)；

四月咖啡(4.32萬元，2人)；

許家寶牙科醫生醫務所(4.32萬元，2人)；

俊莉(4.32萬元，2人)；

HALESOWEN LIMITED(4.31萬元，2人)；

偉豐運輸(4.3萬元，3人)；

恒發行(4.3萬元，4人)；

香港環球醫藥貿易(4.3萬元，2人)；

鋒起傳訊(4.29萬元，3人)；

佳鑽珠寶設計(4.27萬元，2人)；

關健手袋廠(4.27萬元，3人)；

林德信金屬塑膠(4.27萬元，1人)；

逸萬(4.27萬元，3人)；

向榮製刷廠(4.27萬元，2人)；

Y714 LIMITED(4.27萬元，2人)；

港榮海味雜貨(4.25萬元，2人)；

蕃茄洋服(4.24萬元，2人)；

力行社(4.22萬元，4人)；

錦華(4.21萬元，2人)；

西醫施錦添西醫孫天純(4.21萬元，2人)；

嘉藝設計製作(4.2萬元，2人)；

盈裕(4.2萬元，2人)；

裕世環球(4.2萬元，2人)；

BEIS LEATHER WORKSHOP(4.2萬元，2人)；

邦盟滙駿(日本)投資控股(4.2萬元，2人)；

快運來運輸(4.2萬元，2人)；

澤益製衣(4.2萬元，3人)；

中國果品(香港)經營新龍泉商行(4.2萬元，3人)；

友盟(管理)(4.2萬元，2人)；

鉅泓洋行(4.2萬元，2人)；

KRAS ASIA LIMITED(4.2萬元，2人)；

地藏物流(4.2萬元，2人)；

L.K. STAR LIMITED(4.2萬元，2人)；

日晨(4.2萬元，2人)；

LEAGUE MANAGEMENT & CONSULTING LIMITED(4.2萬元，2人)；

麗斯行(4.2萬元，2人)；

立信創業(4.2萬元，3人)；

德強實業(4.2萬元，4人)；

德樂美(香港)(4.2萬元，3人)；

華都眼鏡(4.2萬元，2人)；

朋藝(中國)(4.2萬元，2人)；

東陽貿易(香港)(4.2萬元，4人)；

友邦環保(4.2萬元，2人)；

聯合科技(4.2萬元，2人)；

滙盈資產管理(4.2萬元，2人)；

VDH ASIA-PACIFIC LIMITED(4.2萬元，3人)；

華記海鮮(4.2萬元，2人)；

滙源旅遊(4.2萬元，2人)；

偉基元件(香港)(4.2萬元，2人)；

永亨押(4.2萬元，2人)；

衍昌(4.2萬元，2人)；

溢豐磁磚(4.2萬元，3人)；

ZUMBASHOP-SEA LIMITED(4.2萬元，2人)；

億宏(4.2萬元，2人)；

飛達廣告製作(4.2萬元，2人)；

福港藥業(4.2萬元，2人)；

FUN TRACK MUSIC LIMITED(4.2萬元，2人)；

G.A.L. HK LIMITED(4.2萬元，3人)；

置益(4.2萬元，2人)；

GPON BUDDY(4.2萬元，2人)；

協盛貿易(4.2萬元，2人)；

威達機械貿易(4.2萬元，2人)；

高裕亞洲(4.2萬元，2人)；

香港銀基科技發展(4.2萬元，2人)；

香港揀手正貨(4.2萬元，2人)；

鄒梅娟(4.19萬元，4人)；

知心堂中醫診所(4.17萬元，4人)；

LEARNING LAND LIMITED(4.13萬元，2人)；

金字塔生物科技(4.12萬元，2人)；

早期教育發展國際(4.12萬元，3人)；

賞捷(4.12萬元，3人)；

德智之家(4.12萬元，0人)；

TWO IN ONE (BY DREAMS & MAGIC) CO LIMITED(4.12萬元，2人)；

創逸投資(香港)(4.12萬元，2人)；

温生記棉業(4.12萬元，2人)；

佳泉工業(4.12萬元，2人)；

金鑽假期旅遊(4.11萬元，3人)；

九次元科技(4.11萬元，2人)；

基督教榮耀社區教會(4.11萬元，3人)；

意創新商務管理(4.1萬元，2人)；

時峰顧問(4.08萬元，2人)；

聯合工程(4.08萬元，2人)；

天鴻個人咨詢(4.05萬元，2人)；

ANPLUS LIMITED(4.05萬元，2人)；

豪景(4.05萬元，2人)；

趙啟明醫生醫務所(4.05萬元，0人)；

中國乾洗(4.05萬元，2人)；

CI FINANCIAL PRODUCTS LIMITED(4.05萬元，3人)；

CONIX TRADING COMPANY LIMITED(4.05萬元，2人)；

科明國際(4.05萬元，3人)；

DR TANG KWAI TUEN'S DENTAL CLINIC(4.05萬元，3人)；

龍維國際(4.05萬元，2人)；

J & L(4.05萬元，2人)；

高燦生首飾工塲(4.05萬元，3人)；

泰興企業(4.05萬元，2人)；

姚欣店(4.05萬元，2人)；

新三寶快餐廳(4.05萬元，4人)；

萬寶堂古美術(4.05萬元，3人)；

養生坊(香港)醫藥(4.05萬元，2人)；

零㇐(4.05萬元，3人)；

楓樹圍(4.05萬元，3人)；

企業科技產品(4.05萬元，2人)；

GENERAL RESERVE OF DIGITAL ASSETS LIMITED(4.05萬元，2人)；

GRAND CHAMPION INVESTMENT LIMITED(4.05萬元，2人)；

西醫陳震成(4.03萬元，2人)；

WORLD STATE LIMITED(4.02萬元，2人)；

精準機械(4萬元，3人)；

好多多直銷中心(4萬元，2人)；

張應敏醫生(3.99萬元，2人)；

黃渭深律師行(3.98萬元，3人)；

茗儷集團(3.98萬元，1人)；

毅力(國際)洋行(3.98萬元，5人)；

香港遠東行(3.97萬元，2人)；

家嘉物業代理(3.97萬元，2人)；

恒美製衣配料行(3.97萬元，3人)；

NATURAL HAIR SALON(3.97萬元，2人)；

中國法律稅務(3.95萬元，2人)；

藍彩(3.94萬元，2人)；

樂通物流(3.94萬元，2人)；

樂基油渣泵筆(3.94萬元，2人)；

健鴻發展(3.93萬元，2人)；

嬰幼兒心理發展協會(黃埔)(3.93萬元，1人)；

利安光學(香港)(3.93萬元，3人)；

APOLLO SPA(3.91萬元，2人)；

稅務會計事務(3.9萬元，2人)；

ALLIED MOTORS LIMITED(3.9萬元，2人)；

ANDY MOHAN(3.9萬元，2人)；

ANNAHAM CO LTD(3.9萬元，3人)；

蘭宮珠寶(3.9萬元，2人)；

AUTOSUITE LIMITED(3.9萬元，2人)；

半山美麗殿堂(3.9萬元，4人)；

必濤亞太(3.9萬元，1人)；

志銘(3.9萬元，2人)；

精藝專業鎖類中心(3.9萬元，2人)；

KAM LEE FRUIT AND VEGETABLES CO(3.9萬元，2人)；

恪達(3.9萬元，2人)；

利記魚絲(3.9萬元，2人)；

梁瑞玲學童保母車服務(3.9萬元，3人)；

得興五金裝飾材料(3.9萬元，2人)；

華貴蔘茸中西大藥行(3.9萬元，2人)；

永發搬運(3.9萬元，2人)；

永豐五金工程(3.9萬元，2人)；

ZIBO HUABANG CERAMICS COMPANY LIMITED(3.9萬元，2人)；

恒天科技(3.9萬元，2人)；

GLOBAL TAGS LIMITED(3.9萬元，2人)；

仙草坊藥業(3.9萬元，2人)；

幸運(蘇記)音響(3.9萬元，2人)；

亨利毛絨(3.9萬元，3人)；

凱儀(3.9萬元，2人)；

泓荃(3.9萬元，4人)；

DR WONG CHI WAI (DENTAL SURGEON)(3.89萬元，4人)；

東興冷氣電機工程(3.87萬元，3人)；

老陳餅店(3.86萬元，3人)；

劉亮雅(3.85萬元，3人)；

品基實業(3.84萬元，3人)；

鍾應堂(3.82萬元，2人)；

朗悅(亞洲)顧問(3.82萬元，2人)；

高寶創意(3.82萬元，2人)；

中仁實業(3.82萬元，2人)；

AUTHENTIC BEAUTY(3.81萬元，2人)；

創先鋒(3.79萬元，7人)；

FIX-UP HAIR SALON (ON NING SHOP) LIMITED(3.79萬元，2人)；

NA NA(3.79萬元，2人)；

建美疋頭(3.78萬元，2人)；

錦興印刷(3.78萬元，3人)；

德寧貿易(香港)(3.78萬元，3人)；

盛業旅運(3.78萬元，3人)；

置輝閣業主立案法團(3.77萬元，3人)；

K & A MEDICAL CONSULTANCY COMPANY LIMITED(3.76萬元，2人)；

惠民草堂中醫全科康復診療中心(3.76萬元，2人)；

團園戶外制品(3.75萬元，3人)；

安新實業(3.75萬元，2人)；

暐昇設計工程(3.75萬元，1人)；

中港(國際)控股(3.75萬元，2人)；

中國太㇠中醫針灸診療研究院(3.75萬元，2人)；

瑞輪貿易(3.75萬元，3人)；

設計房(3.75萬元，2人)；

非凡鑽石(3.75萬元，2人)；

盈瑜僱傭服務(3.75萬元，2人)；

蔡淑梅醫生醫務所(3.75萬元，2人)；

麗華髮廊(3.75萬元，2人)；

桐燊(3.75萬元，2人)；

THOMAS P S IU(3.75萬元，2人)；

㇐大實業(3.75萬元，3人)；

東舜機電(3.75萬元，2人)；

穎駿源(3.75萬元，2人)；

永樂建築工程(3.75萬元，2人)；

永栢(3.75萬元，2人)；

遠達(3.75萬元，2人)；

溢昇商業(3.75萬元，2人)；

裕民大藥房(3.75萬元，2人)；

阿媽豆腐花(旺角店)(3.75萬元，3人)；

粵龍香港物流(3.75萬元，2人)；

法國洗衣(3.75萬元，2人)；

富裕電業行(3.75萬元，2人)；

漢宮專業服務(3.75萬元，2人)；

香港骨脊舒整專科物理治療中心(3.75萬元，2人)；

FUTURE STONE WORKS PRIVATE LIMITED(3.74萬元，2人)；

葉滿記快餐美食(3.73萬元，2人)；

梁森記製衣(3.73萬元，2人)；

雞蛋仔小食店(3.73萬元，2人)；

特區髮廊(3.73萬元，4人)；

艾龍實業(3.72萬元，2人)；

吉齋拍賣行(3.72萬元，2人)；

廣安堂超級市場(3.71萬元，3人)；

伍龍鈞醫生(3.71萬元，2人)；

清姨服裝(3.7萬元，2人)；

EMMMMM MUSIC STUDIO LIMITED(3.7萬元，4人)；

DR YOUNG SIU SUN(3.7萬元，3人)；

喜樂健(元朗)推廣中心(3.69萬元，2人)；

CELESTINA LIMITED(3.67萬元，2人)；

騰達食品(3.67萬元，2人)；

安信服務(保險)(3.67萬元，2人)；

大興茶餐廳(3.66萬元，2人)；

⾧堤國際(3.65萬元，2人)；

恆基(3.64萬元，3人)；

中華基督教奮興會(3.63萬元，2人)；

永業大廈業主立案法團(3.62萬元，3人)；

1148 COMPANY LIMITED(3.61萬元，2人)；

佳勝國際貿易(3.6萬元，2人)；

展文工程(3.6萬元，2人)；

采明食品(3.6萬元，2人)；

鍾記家禽(3.6萬元，2人)；

衝港物流(香港)(3.6萬元，3人)；

大林模型店(3.6萬元，2人)；

DR RONALD K W TAM(3.6萬元，2人)；

西醫侯偉立(3.6萬元，2人)；

興亞涼果(3.6萬元，2人)；

TRADEPOINT(3.6萬元，2人)；

日豐電腦(3.6萬元，2人)；

銀彈科技(3.6萬元，1人)；

耀豐糧食(3.6萬元，2人)；

裕海首飾(3.6萬元，3人)；

163時裝系列(3.6萬元，3人)；

學津海外升學中心(3.6萬元，2人)；

發利洋行(3.6萬元，2人)；

金龍皮鞋(3.6萬元，3人)；

康寧麵包餅食(3.6萬元，2人)；

康善堂中醫治療中心(3.6萬元，2人)；

鴻駒工程(3.6萬元，3人)；

百建聯營物料(3.59萬元，2人)；

旅港增邑增義堂(3.59萬元，2人)；

BECOZ I LOVE LIMITED(3.59萬元，2人)；

吳傑亮醫生診所(3.58萬元，3人)；

楊恩妮牙科醫生醫務所(3.57萬元，2人)；

榮記旅運(巴士)(3.57萬元，7人)；

溢利環球(3.52萬元，2人)；

泉發雲石(專門)(3.52萬元，2人)；

西醫范鴻彬診所(3.52萬元，2人)；

仁愛醫務中心(3.52萬元，2人)；

盛德信(香港)(3.52萬元，2人)；

威品(3.52萬元，2人)；

宜康醫學診斷中心(3.51萬元，2人)；

偉鋒金屬制品廠(3.51萬元，1人)；

華明(3.51萬元，2人)；

卓見會計事務所(3.47萬元，4人)；

康甜餅店(3.46萬元，2人)；

欣澤僱傭中心(3.45萬元，2人)；

基德友成機器廠(3.45萬元，2人)；

利鴻海鮮(3.45萬元，2人)；

亮捷(3.45萬元，2人)；

WINWIN LEARNING CENTRE(3.45萬元，2人)；

偉光隆蔬菜(3.45萬元，2人)；

髮之廊(3.45萬元，3人)；

宏鑫(3.45萬元，2人)；

恒運珠寶(3.45萬元，2人)；

中藥軒中醫藥診所(3.45萬元，2人)；

紅龍跆拳道(3.45萬元，2人)；

愛瑜伽教學(3.44萬元，2人)；

天天洗衣專門店(3.42萬元，4人)；

得和裝飾工程(3.42萬元，2人)；

榮泰珠寶(3.42萬元，2人)；

DR CHIN KIM-FAI DAVID(3.4萬元，2人)；

利倍樂電子(香港)(3.4萬元，2人)；

金耀(3.37萬元，5人)；

DR LAU HON KAY(3.37萬元，2人)；

大昌行百貨批發(3.37萬元，2人)；

維博航海電子服務(3.37萬元，3人)；

DR. NGAN PANG (LMCHK)(3.36萬元，2人)；

拓昇經營通明燈飾行(3.36萬元，2人)；

富豪洗衣廊(3.36萬元，3人)；

璟冠(3.35萬元，2人)；

鍾志平醫生(3.34萬元，2人)；

正好製品(3.34萬元，2人)；

DR LAU HON KONG EDDIE(3.33萬元，2人)；

琼華凍肉(3.31萬元，4人)；

金龍永富(3.31萬元，2人)；

君苑廚房(3.3萬元，2人)；

日圖設備工程(3.3萬元，2人)；

家之品百貨(3.3萬元，3人)；

才俊(3.3萬元，2人)；

KAN KEE(3.3萬元，3人)；

幹記(3.3萬元，2人)；

廣昌號(3.3萬元，2人)；

聚美養生館(3.3萬元，3人)；

永合隆五金機械行(3.3萬元，3人)；

詠威貿易(3.3萬元，2人)；

華偉大押(3.3萬元，2人)；

有權生猛海鮮(3.3萬元，3人)；

鷹匯泳池管理服務(3.3萬元，2人)；

耀星貿易(香港)(3.3萬元，2人)；

金石裝飾護理工程(3.3萬元，2人)；

黃金屋物業代理(3.3萬元，2人)；

髮軒(3.3萬元，2人)；

恆信貨櫃拖運(3.3萬元，2人)；

香港基督教播道會聯會-中國基督教播道會歡恩堂(3.29萬元，2人)；

JACK YIP & CO.(3.28萬元，2人)；

西幹線玩具(3.28萬元，2人)；

均輝保安及顧問服務(3.27萬元，2人)；

D SALON(3.27萬元，2人)；

香港製藥廠(集團)(3.26萬元，2人)；

TCTC AGENCY(3.26萬元，2人)；

旭球(3.26萬元，2人)；

THE INCORPORATED OWNERS OF MARKFIELD BUILDING(3.25萬元，2人)；

BLUES(3.23萬元，3人)；

建德實業(3.23萬元，3人)；

榮暉士多(3.22萬元，2人)；

祥利科技(3.22萬元，2人)；

香港海豐商會(3.22萬元，2人)；

香港夫子教室(3.22萬元，2人)；

合發貿易(3.22萬元，2人)；

捷晴科技(3.21萬元，2人)；

CK LAW & CO.(3.2萬元，2人)；

商機(3.19萬元，3人)；

怡光攝影沖印(3.19萬元，2人)；

香港中醫藥科技學院O/B中健國際醫療集團(3.18萬元，2人)；

八鄉蔬菜產銷及貸款有限責任合作社(3.18萬元，2人)；

陳國强中醫中藥館(3.18萬元，3人)；

敬誠保險服務(3.18萬元，2人)；

LEE THOMAS WOON MUN(3.16萬元，2人)；

壹家店(3.15萬元，2人)；

吳偉民醫生(3.15萬元，2人)；

劉偉㇐牙科醫生醫務所(3.15萬元，3人)；

齒康牙科醫務所(3.15萬元，3人)；

泰興行(3.15萬元，2人)；

WINNIE WONG CO.(3.15萬元，2人)；

源和蛋行(3.15萬元，2人)；

全信(香港)建築(3.15萬元，2人)；

丹尼奧(3.12萬元，3人)；

寶豐航運(香港)(3.12萬元，2人)；

DR HENRY AU-YEUNG'S SURGERY(3.09萬元，2人)；

怡邦國際(3.09萬元，2人)；

興發五金顏料(3.07萬元，2人)；

DR YU KIM FUNG DENTAL CLINIC(3.04萬元，2人)；

珠記(3.02萬元，3人)；

互動專業製作(3.01萬元，3人)；

大埔船會(3萬元，3人)；

展盟科技(3萬元，2人)；

專業你的眼鏡(3萬元，2人)；

AD-EVOLVE ADVERTISING AGENCY LIMITED(3萬元，2人)；

陳傑旅運(3萬元，2人)；

磐濟投資(3萬元，3人)；

智龍創展(香港)工程(3萬元，2人)；

進益服務(3萬元，2人)；

色彩專業美容中心(3萬元，2人)；

浩通亞洲(3萬元，2人)；

香港陳文棟設計師(3萬元，2人)；

DR ERIC KING-HAY FUNG(3萬元，2人)；

天賦時鐘錶(香港)(3萬元，2人)；

雋裕投資(3萬元，2人)；

嘉致顧問(3萬元，2人)；

鏡記(3萬元，2人)；

八千代時裝(3萬元，2人)；

冠銘汽車(3萬元，2人)；

KOBY GIFTS SHOP(3萬元，2人)；

立群維修中心(3萬元，2人)；

羅成記鮮魚(3萬元，2人)；

力恆汽車服務(3萬元，2人)；

T & C COMPANY(3萬元，2人)；

得記快餐店(3萬元，3人)；

大發食品(3萬元，2人)；

THAI COOL(3萬元，2人)；

東日亞洲(3萬元，2人)；

TRICOSCO LIMITED(3萬元，2人)；

元豐實業(3萬元，2人)；

上騰樂韻(3萬元，3人)；

VIOLETA & JESSICA CO., LIMITED(3萬元，2人)；

允利貿易(3萬元，2人)；

華光鐘錶製品(3萬元，2人)；

威廉車行(3萬元，2人)；

永泰食品(3萬元，2人)；

盈豐印刷(3萬元，2人)；

味之樂(3萬元，2人)；

嘉舜(3萬元，2人)；

鷹展科技(3萬元，2人)；

發記美食(3萬元，2人)；

金亞(中國)(3萬元，2人)；

金峰地產(3萬元，2人)；

達昌五金塑膠製品(3萬元，2人)；

GRC CHAMBER LIMITED(3萬元，2人)；

新㇐代發展(香港)(3萬元，2人)；

興龍汽車服務(3萬元，2人)；

康熙免稅大藥坊(3萬元，2人)；

康記(3萬元，2人)；

香港環宇(3萬元，2人)；

哈夫Q餅(2.98萬元，1人)；

李仕勳牙科醫生(2.96萬元，2人)；

廣茂香食品(2.94萬元，2人)；

香港康朝藥業(2.92萬元，2人)；

群聲鋼閘(2.92萬元，2人)；

陳福全醫生醫務所(2.92萬元，2人)；

高立電子(2.89萬元，3人)；

葉子和(2.89萬元，4人)；

凱獅醫療(2.89萬元，2人)；

劉焯泰鮮蝦店(2.88萬元，1人)；

國賓(2.88萬元，3人)；

潔達利清潔服務(2.86萬元，5人)；

意美畫室(2.86萬元，8人)；

珠記(2.85萬元，2人)；

華潤旅運(2.85萬元，2人)；

永高建築材料(2.85萬元，2人)；

寶日(2.85萬元，2人)；

盈進發展(香港)(2.85萬元，2人)；

DR KWAN KONG YUEN'S CLINIC(2.81萬元，2人)；

準誠客運(2.79萬元，3人)；

生發表行(2.77萬元，7人)；

摯匯(2.76萬元，2人)；

雅新藝首飾(2.75萬元，2人)；

利達貿易(2.74萬元，1人)；

展旺實業T/A輝哥靚足㇐世(2.74萬元，3人)；

傑滙(2.72萬元，2人)；

威順創富投資(2.7萬元，1人)；

AC ALLIANCE LIMITED(2.7萬元，1人)；

ACE FAMOUS LIMITED(2.7萬元，1人)；

原築景觀設計發展(2.7萬元，1人)；

嘉富資產管理(2.7萬元，4人)；

AGROMED ASIA LIMITED(2.7萬元，1人)；

AGT SYSTEM LIMITED(2.7萬元，1人)；

AI PHYSIO LIMITED(2.7萬元，1人)；

艾雯新經投資(2.7萬元，2人)；

空氣水質淨化設備(2.7萬元，1人)；

ALEATEK LIMITED(2.7萬元，1人)；

高華工程(2.7萬元，1人)；

ALOHA PLAYGROUP LIMITED(2.7萬元，1人)；

雅博國際發展(2.7萬元，1人)；

萬昇禮品(2.7萬元，2人)；

天鷲(2.7萬元，1人)；

美國汽車焗油(2.7萬元，1人)；

德龍資產管理顧問(2.7萬元，1人)；

ANDY CHAU(2.7萬元，1人)；

安尼普集團(亞洲)(2.7萬元，1人)；

ANMOL GEMS HK LIMITED(2.7萬元，1人)；

ANN CHAN & EDWARD NG COMPANY(2.7萬元，1人)；

ANSAC ASIA SINGAPORE PRIVATE LIMITED(2.7萬元，1人)；

安泰(香港)(2.7萬元，1人)；

滙益會計及諮詢服務(2.7萬元，1人)；

奧港國際(香港)(2.7萬元，1人)；

雅歌生活科技(2.7萬元，1人)；

ARGENTEAM LIMITED(2.7萬元，1人)；

環瓦高科技(2.7萬元，1人)；

雅派發展(2.7萬元，1人)；

大亞秋田電子科技(2.7萬元，1人)；

滙亞(香港)(2.7萬元，1人)；

ASIA LINK MANAGEMENT SERVICES LIMITED(2.7萬元，1人)；

ASIA MEDIA SEARCH LIMITED(2.7萬元，2人)；

亞洲壁球協會(2.7萬元，1人)；

提早退休協會(2.7萬元，1人)；

置恆企業(2.7萬元，1人)；

ATS ASSOCIATES LIMITED(2.7萬元，1人)；

ATTIRE CLOTHING (ASIA) LIMITED(2.7萬元，1人)；

區利昌刀庄(2.7萬元，1人)；

AUDIA PLASTICS ASIA LIMITED(2.7萬元，1人)；

AU'S INSURANCE AGENCIES COMPANY(2.7萬元，1人)；

熙信實業(2.7萬元，1人)；

亞永利集團(2.7萬元，1人)；

AVI INSURANCE HK LIMITED(2.7萬元，1人)；

AZI ASIA LIMITED(2.7萬元，1人)；

B & K (HK) LIMITED(2.7萬元，1人)；

B & S HEALTH DEVELOPMENT LIMITED(2.7萬元，1人)；

B.M.FANCY (HK) LIMITED(2.7萬元，1人)；

BAKING POWDER LIMITED(2.7萬元，2人)；

坡利管理服務(2.7萬元，1人)；

保潔化工(2.7萬元，1人)；

基本法研究中心(2.7萬元，1人)；

BEAUTE' PARZAI(2.7萬元，1人)；

花姿色(2.7萬元，1人)；

中海滙通科技(香港)(2.7萬元，1人)；

百營國際(2.7萬元，5人)；

BELLE & OLIVE COMPANY LIMITED(2.7萬元，1人)；

維美貿易(2.7萬元，1人)；

營富亞太(2.7萬元，1人)；

弘安企業(2.7萬元，1人)；

卓勢(2.7萬元，1人)；

天冠貿易工程(2.7萬元，1人)；

BESTWEB TECHNOLOGIES INTERNATIONAL(2.7萬元，1人)；

比華利衣架(香港)(2.7萬元，1人)；

億滔投資(2.7萬元，1人)；

馳億(2.7萬元，1人)；

BILLY & CONNIE CO(2.7萬元，1人)；

傑烽商業發展(2.7萬元，1人)；

祐漢(2.7萬元，1人)；

BLESSING FINANCIAL PLANNING(2.7萬元，1人)；

寶榮建築(2.7萬元，1人)；

BOSWELL CAPITAL MANAGEMENT LIMITED(2.7萬元，1人)；

BRANDSTORY LIMITED(2.7萬元，1人)；

領駿國際(2.7萬元，1人)；

明理教育(2.7萬元，1人)；

甲班生補習中心(2.7萬元，1人)；

輝煌娛樂製作(2.7萬元，1人)；

羚亞投資(2.7萬元，1人)；

栢斯創業(2.7萬元，2人)；

B'Z CONCEPT LIMITED(2.7萬元，1人)；

時机机械製造(2.7萬元，1人)；

CAINE ADVISORS LIMITED(2.7萬元，1人)；

權都地產代理(2.7萬元，0人)；

香港癌症協會(2.7萬元，1人)；

健德專科醫療(2.7萬元，4人)；

嘉柏市場策略研究(2.7萬元，1人)；

基業地產代理(2.7萬元，1人)；

CAPRICORN ELECTRONICS LTD(2.7萬元，1人)；

CARLA PERSONAL STYLING LIMITED(2.7萬元，1人)；

CARMAN WONG & CO.(2.7萬元，1人)；

CARSEM HOLDINGS (HK) LIMITED(2.7萬元，1人)；

駕汛物業管理顧問(2.7萬元，1人)；

合勝工程(2.7萬元，1人)；

CDM FAR EAST LIMITED(2.7萬元，1人)；

世紀21廣發地產(2.7萬元，1人)；

誠億物流(2.7萬元，1人)；

卓宏國際投資(2.7萬元，2人)；

全佳印刷(2.7萬元，2人)；

⾧春證券(2.7萬元，2人)；

喜燦發展(2.7萬元，1人)；

CHEERS(2.7萬元，1人)；

翔華貨運(2.7萬元，1人)；

誠慶(香港)企業(2.7萬元，1人)；

陳維智(2.7萬元，1人)；

鄭中誠(2.7萬元，1人)；

張斌(2.7萬元，1人)；

⾧利工程(香港)(2.7萬元，1人)；

祥利押(民記)(2.7萬元，1人)；

志圖企業(2.7萬元，1人)；

CHICOPEE ASIA, LIMITED(2.7萬元，1人)；

捷文記渠務工程(2.7萬元，1人)；

展芝發展(2.7萬元，1人)；

中國大成建設(2.7萬元，1人)；

中國明華控股(2.7萬元，1人)；

華視微電子(香港)(2.7萬元，1人)；

血管外科顧問(2.7萬元，1人)；

財記膠輪電池(2.7萬元，1人)；

彩龍專線公共小巴(2.7萬元，1人)；

儲德國際(香港)(2.7萬元，1人)；

浚興大押(2.7萬元，1人)；

俊威紅酒貿易(2.7萬元，1人)；

鍾恬(譽華)中醫診所(2.7萬元，1人)；

華港國際展覽(2.7萬元，1人)；

CINDY KONG(2.7萬元，1人)；

CITY WORLDWIDE LIMITED(2.7萬元，1人)；

佳權投資(2.7萬元，1人)；

CLAYTON INTERNATIONAL LIMITED(2.7萬元，1人)；

中國北方金銀業(2.7萬元，1人)；

達爾嘉科技(2.7萬元，1人)；

COME INN(2.7萬元，1人)；

利進紡織(2.7萬元，2人)；

公舍設計(2.7萬元，1人)；

COMMUNIQUE LIMITED(2.7萬元，2人)；

雄獅廣告(2.7萬元，1人)；

星輝金屬製品廠(2.7萬元，1人)；

創業建築材料(2.7萬元，1人)；

CONTRACT AVIATORS LIMITED(2.7萬元，3人)；

COOKIEPLAN ORTHODONTIC CONSULTANCY LIMITED(2.7萬元，1人)；

CORELLE BRANDS (HONG KONG) CO. LIMITED(2.7萬元，1人)；

營．商策劃(2.7萬元，1人)；

COSMED LINK COMPANY LIMITED(2.7萬元，1人)；

CP SUPPLY CHAIN INVESTMENT COMPANY LIMITED(2.7萬元，1人)；

CRAIG FOWLER INTERNATIONAL LIMITED(2.7萬元，1人)；

新興化纖(2.7萬元，2人)；

創意精密工業(2.7萬元，1人)；

科睿通半導體(香港)(2.7萬元，1人)；

漸進資本(大中華區)(2.7萬元，1人)；

光福建築(2.7萬元，1人)；

皇冠傢俬廠(2.7萬元，1人)；

晶光電業(2.7萬元，1人)；

CST CLOTHING LIMITED(2.7萬元，2人)；

CULTURES BY TONI P LIMITED(2.7萬元，1人)；

科蒂斯儀器(香港)(2.7萬元，1人)；

世域建設(2.7萬元，1人)；

榮泰2000科技(2.7萬元，1人)；

D & C INTERNATIONAL LIMITED(2.7萬元，1人)；

D' GENRE LIMITED(2.7萬元，1人)；

耀日發展(2.7萬元，1人)；

德健金融集團(2.7萬元，1人)；

DANNY HO AND CO(2.7萬元，1人)；

合訊企業(2.7萬元，1人)；

大偉顧問(2.7萬元，1人)；

大偉國際(2.7萬元，2人)；

DAWNWELL LIMITED(2.7萬元，4人)；

DECOR N MORE LIMITED(2.7萬元，1人)；

毅思室內建設(2.7萬元，1人)；

恩雅實業(2.7萬元，2人)；

DESON DEVELOPMENT INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED(2.7萬元，2人)；

DIAMOND GROUP GMBH(2.7萬元，1人)；

狄奧尼索斯(2.7萬元，1人)；

川河世紀(2.7萬元，1人)；

DOMINIC WAI LAM TSUN(2.7萬元，1人)；

東聖鑫國際貿易(2.7萬元，2人)；

冬甩教育(2.7萬元，1人)；

秦肇陽醫生(2.7萬元，1人)；

DR DAVID C S KWAN'S CLINIC(2.7萬元，1人)；

梁大佑(2.7萬元，1人)；

吳金源牙科醫務所(2.7萬元，1人)；

DR IP YUN LAM DENTAL SURGERY(2.7萬元，1人)；

梁瑞光醫生牙科診所(2.7萬元，1人)；

吳國媛牙科醫生(2.7萬元，1人)；

吳成偉醫生醫務所(2.7萬元，1人)；

錢煒𠎀牙科醫務所(2.7萬元，1人)；

李炳翀醫生(2.7萬元，1人)；

蘇煒垣醫生(2.7萬元，1人)；

鄭健牙科醫生(2.7萬元，1人)；

范舒屏醫生(2.7萬元，1人)；

DR. L. H. KEI DENTAL SURGERY(2.7萬元，1人)；

DR. PATRICK CHAN DENTAL CLINIC(2.7萬元，1人)；

蔡浩強醫生(2.7萬元，1人)；

DR. THOMAS M.S. TANG & DENTAL SURGEON(2.7萬元，1人)；

晨龍文化(2.7萬元，1人)；

飛龍投資管理(2.7萬元，1人)；

夢想沙龍藝人管理(2.7萬元，1人)；

嘟喏科技(2.7萬元，1人)；

立德創建工程(2.7萬元，1人)；

IAIN ROBERTS GOLF LIMITED(2.7萬元，1人)；

芯聯電子(香港)(2.7萬元，1人)；

艾博珠寶(2.7萬元，1人)；

ILACTATION LIMITED(2.7萬元，1人)；

浚視國際(2.7萬元，2人)；

IMAX MARKETING GLOBAL LIMITED(2.7萬元，1人)；

安捷通訊設備貿易(2.7萬元，1人)；

匯方科技(2.7萬元，1人)；

INTERCONTINENTAL AIR SERVICE LTD(2.7萬元，1人)；

國際醫療科技中照(香港)(2.7萬元，1人)；

國際自然療法學院(2.7萬元，1人)；

發明家教育中心(2.7萬元，1人)；

葉柏坤(2.7萬元，1人)；

日明電機工程(2.7萬元，1人)；

海磯舍(2.7萬元，1人)；

伊東電機亞洲(2.7萬元，1人)；

杰森顧問(2.7萬元，1人)；

關柱輝(2.7萬元，1人)；

智通企業(2.7萬元，2人)；

JAVA LESTARI LIMITED(2.7萬元，1人)；

盛騰公關傳訊(2.7萬元，1人)；

JHL HONG KONG LIMITED(2.7萬元，1人)；

詹鄧顧問(2.7萬元，1人)；

金豐(亞洲)實業(2.7萬元，1人)；

金斯利(香港)國際鋼鐵控股(2.7萬元，1人)；

譚溢鴻投資(2.7萬元，1人)；

樂人物理治療中心(2.7萬元，1人)；

欣盛(2.7萬元，2人)；

JOYCE CONSULTANTS LIMITED(2.7萬元，1人)；

友盟(2.7萬元，1人)；

泰盛國際(亞洲)(2.7萬元，1人)；

香港國際旅遊資源網(2.7萬元，1人)；

巨化貿易(香港)(2.7萬元，1人)；

JUMP WEB SERVICES LIMITED(2.7萬元，5人)；

臻時(2.7萬元，1人)；

莊勝(建材)(2.7萬元，1人)；

君視芯(香港)(2.7萬元，1人)；

質量能源實業(2.7萬元，1人)；

K & M CO.(2.7萬元，1人)；

傑構空間設計(2.7萬元，1人)；

KACHAT FITNESS LIMITED(2.7萬元，1人)；

啓溢製品廠(2.7萬元，2人)；

基業貿易(2.7萬元，3人)；

鎧琪國際(香港)(2.7萬元，1人)；

KAKADIAM LIMITED(2.7萬元，1人)；

金銘潮州粉麵(2.7萬元，1人)；

金太(2.7萬元，1人)；

根記(2.7萬元，1人)；

康達投資(香港)(2.7萬元，1人)；

KASHIKEY HONG KONG LIMITED(2.7萬元，1人)；

康聯國際時裝(2.7萬元，1人)；

KAY LAI STUDIO LIMITED(2.7萬元，1人)；

富薈僱傭代理(2.7萬元，1人)；

凱亞國際物流(2.7萬元，1人)；

K'BEE CO. LIMITED(2.7萬元，1人)；

建達發展香港(2.7萬元，1人)；

琪新工程(2.7萬元，1人)；

KENNCCL COMPANY(2.7萬元，1人)；

KEYPOINT ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITED(2.7萬元，1人)；

KGK GEMS (HK) LIMITED(2.7萬元，2人)；

KID GALAXY LTD(2.7萬元，1人)；

健益參茸藥材(2.7萬元，3人)；

金寶貿易(2.7萬元，1人)；

傑威實業(香港)(2.7萬元，1人)；

建文泌尿外科(2.7萬元，1人)；

嘉美製品(2.7萬元，1人)；

高藝國際發展(2.7萬元，1人)；

港金泥水裝修工程(2.7萬元，1人)；

巨叔(2.7萬元，1人)；

國君國際旅遊(2.7萬元，1人)；

國盛運輸(2.7萬元，1人)；

廣興旅行袋製品廠(2.7萬元，1人)；

廣源肉食專門店(2.7萬元，1人)；

灝鋒設計工程(2.7萬元，1人)；

L' TEA ROOM(2.7萬元，1人)；

樂寶康(2.7萬元，1人)；

納星國際(2.7萬元，1人)；

利騰(中國)科技(2.7萬元，1人)；

拿菲美容沙龍(2.7萬元，3人)；

LAFINE INTERNATIONAL LIMITED(2.7萬元，1人)；

麗寶地產(2.7萬元，1人)；

麗珍珠寶店(2.7萬元，1人)；

麗莎髮型屋(2.7萬元，1人)；

林記(2.7萬元，1人)；

林日嘉易學研究中心(2.7萬元，1人)；

林郭關鄭秘書(2.7萬元，1人)；

LAPTON OFKIT CONSULTANTS LIMITED(2.7萬元，1人)；

宏馬國際(集團)(2.7萬元，2人)；

LAWRENCETSANG.COM(2.7萬元，1人)；

史偉莎廚房清潔(2.7萬元，1人)；

領裕國際投資(2.7萬元，1人)；

領威置業(2.7萬元，1人)；

利德盟科技(香港)(2.7萬元，1人)；

力生電業工程(2.7萬元，1人)；

利信實業(2.7萬元，1人)；

利達地產顧問(2.7萬元，1人)；

莉生(2.7萬元，1人)；

LEO SHIPPING COMPANY LIMITED(2.7萬元，1人)；

立益企業(2.7萬元，1人)；

樑興工程(2.7萬元，1人)；

利和物料供應(2.7萬元，1人)；

李建明(2.7萬元，2人)；

LI WAH GROUP LIMITED(2.7萬元，1人)；

鉅豐商行股份(2.7萬元，1人)；

活在音樂中(2.7萬元，1人)；

勵德發展(2.7萬元，1人)；

力漢工程(2.7萬元，1人)；

驪福(2.7萬元，2人)；

LIMBEDIA BAVAJI SYSTEMS LIMITED(2.7萬元，2人)；

領都電腦(2.7萬元，1人)；

凌置工程(2.7萬元，5人)；

LINK ENTERPRISE(2.7萬元，1人)；

LLOYD'S(2.7萬元，1人)；

勞海華(2.7萬元，1人)；

LOCK UP TIMEPIECE LIMITED(2.7萬元，1人)；

龍強投資(2.7萬元，1人)；

天皇畫廊(2.7萬元，1人)；

泰盛石場(香港)(2.7萬元，1人)；

大通針織廠(2.7萬元，1人)；

TAI WEI MEDIA LIMITED(2.7萬元，1人)；

德昌(有記)企業(2.7萬元，1人)；

德眾水電工程(2.7萬元，1人)；

得利(2.7萬元，2人)；

匯竣投資(2.7萬元，1人)；

才雋企業顧問(2.7萬元，1人)；

譚思進(2.7萬元，1人)；

得宏秘書服務(2.7萬元，1人)；

天地互聯科技(香港)(2.7萬元，1人)；

TDMI CONSULTANTS LIMITED(2.7萬元，0人)；

升添(2.7萬元，1人)；

科創元發展(2.7萬元，1人)；

TECHPRO GROUP LIMITED(2.7萬元，1人)；

TEMPSTATION LIMITED(2.7萬元，1人)；

騰進工程(2.7萬元，2人)；

香港交運集團(2.7萬元，1人)；

THE BAUHINIA LTD(2.7萬元，1人)；

香港簫邦社(2.7萬元，1人)；

中華基督教會屯門堂幼稚園(2.7萬元，1人)；

旅港開平商會(2.7萬元，2人)；

何文田山道加林閣業主立案法團(2.7萬元，1人)；

滿進眼鏡屋(2.7萬元，1人)；

視光師驗眼中心(2.7萬元，1人)；

THEMIS CONSULTANCY LIMITED(2.7萬元，1人)；

利星國際(2.7萬元，1人)；

TIFOZI INVESTMENTS LIMITED(2.7萬元，1人)；

添訊顧問(2.7萬元，2人)；

天樂牙科配製(2.7萬元，1人)；

TL DESIGN & SERVICES LIMITED(2.7萬元，1人)；

濤創意裝修工程(2.7萬元，1人)；

東靜電子(香港)(2.7萬元，1人)；

通馬電子手錶廠(2.7萬元，1人)；

亞州電子(2.7萬元，1人)；

頂商(2.7萬元，1人)；

達麗國際(2.7萬元，1人)；

TOP STAR HITECH LIMITED(2.7萬元，1人)；

昇輝科技(2.7萬元，1人)；

耀明製衣(2.7萬元，1人)；

TOSS INTERNATIONAL COMPANY LIMITED(2.7萬元，1人)；

豐村電子(香港)(2.7萬元，1人)；

力進發展(香港)(2.7萬元，2人)；

優質人才國際培訓(2.7萬元，1人)；

TRANSCENDENT CONSULTING COMPANY LIMITED(2.7萬元，1人)；

TRAYTON FURNITURE (HONG KONG) LIMITED(2.7萬元，1人)；

源浩實業(2.7萬元，1人)；

森川實業(2.7萬元，1人)；

盛世(2.7萬元，1人)；

TRUST CONSULTANT(2.7萬元，1人)；

友信商貿(2.7萬元，1人)；

謝氏兄弟(2.7萬元，2人)；

同盛隆貿易(2.7萬元，1人)；

蔡洪海鮮(2.7萬元，1人)；

洤興工程顧問(2.7萬元，1人)；

TUI SOLUTIONS LIMITED(2.7萬元，1人)；

同勵科技(2.7萬元，1人)；

同利工程(2.7萬元，2人)；

TUSHAR INVESTMENTS LIMITED(2.7萬元，1人)；

脊療痺痛管理(2.7萬元，1人)；

勁力能源(國際)(2.7萬元，1人)；

多福產業(2.7萬元，1人)；

萬基集團控股(2.7萬元，1人)；

獨角獸(2.7萬元，1人)；

合光國際(2.7萬元，1人)；

庫博國際(2.7萬元，1人)；

滙福控股(2.7萬元，1人)；

UNION-A WORKSHOP LIMITED(2.7萬元，1人)；

理和視光(2.7萬元，1人)；

新協(2.7萬元，1人)；

均合設計工程(2.7萬元，5人)；

明駿國際(2.7萬元，1人)；

優歷科(香港)(2.7萬元，1人)；

華業科技拓展(2.7萬元，1人)；

宏達會計師事務所(2.7萬元，4人)；

益田集團(2.7萬元，1人)；

VC TRADING CO(2.7萬元，1人)；

凱萬程創意(2.7萬元，1人)；

VII PRODUCTS (HK) LIMITED(2.7萬元，1人)；

VITRA HONG KONG LIMITED(2.7萬元，1人)；

VIVIAN LEE(2.7萬元，1人)；

VOX ASIA COMMUNICATION LIMITED(2.7萬元，1人)；

VOXCO INTERNATIONAL LTD(2.7萬元，1人)；

VRP TRADING LIMITED(2.7萬元，1人)；

雲君品味(2.7萬元，1人)；

VULCAN HOLDINGS LIMITED(2.7萬元，2人)；

華葵物流(2.7萬元，1人)；

華豐大押(2.7萬元，1人)；

華進顧問(2.7萬元，3人)；

WAHCESS LIMITED(2.7萬元，1人)；

偉發建設機械(2.7萬元，3人)；

偉哥燒味(2.7萬元，1人)；

基督教懷智服務處(2.7萬元，1人)；

偉業五金工程(2.7萬元，1人)；

和歌山物業代理(2.7萬元，2人)；

泓輝工程(2.7萬元，1人)；

宏德國際貿易(2.7萬元，1人)；

萬森保險經紀(2.7萬元，1人)；

滙華實業(2.7萬元，1人)；

樺恩僱傭(2.7萬元，1人)；

源富管理(2.7萬元，1人)；

正康企業(2.7萬元，2人)；

俊康國際投資(2.7萬元，1人)；

偉豐實業(香港)(2.7萬元，1人)；

裕日國際(2.7萬元，1人)；

WEBSOURCING LIMITED(2.7萬元，0人)；

唯美鞋(2.7萬元，1人)；

魏橋紡織股份(2.7萬元，1人)；

星橋教育(2.7萬元，1人)；

偉嘉利(2.7萬元，1人)；

偉康製衣(2.7萬元，1人)；

維寶集團(2.7萬元，1人)；

利源通貿(2.7萬元，1人)；

WHIMACT COMPANY LIMITED(2.7萬元，1人)；

華林(2.7萬元，2人)；

WILLPAT ASSOCIATES(2.7萬元，1人)；

威鋒投資(2.7萬元，1人)；

WINDMILL ROCKET LIMITED(2.7萬元，1人)；

葡萄亭(2.7萬元，1人)；

永發(香港)工程(2.7萬元，1人)；

永恆銀器(2.7萬元，1人)；

永佳塑膠染料行(2.7萬元，1人)；

榮記（1988）(2.7萬元，1人)；

永基(蓉記)裝修水電工程(2.7萬元，1人)；

榮利汽車唧油服務(2.7萬元，1人)；

永佳泳衣(2.7萬元，2人)；

利來文儀原子印(2.7萬元，1人)；

WINNET COMPANY LIMITED(2.7萬元，1人)；

永康醫療(2.7萬元，1人)；

威森產業策略行(2.7萬元，1人)；

永騰(2.7萬元，2人)；

惠安(2.7萬元，1人)；

慧鋒顧問(2.7萬元，1人)；

將進品(2.7萬元，1人)；

WITTS EDUCATION LIMITED(2.7萬元，1人)；

域寶企業(2.7萬元，1人)；

和興肉枱(2.7萬元，1人)；

匯美冷氣工程(2.7萬元，1人)；

黃天生(2.7萬元，1人)；

黃毓民(2.7萬元，1人)；

黃氏首飾店(2.7萬元，1人)；

胡氏顧問(2.7萬元，1人)；

毅誠玻璃工程(2.7萬元，1人)；

精通廣告(2.7萬元，2人)；

廣盛股份(2.7萬元，1人)；

華松管理(2.7萬元，1人)；

滙達科技發展(2.7萬元，1人)；

WTC LIMITED(2.7萬元，1人)；

胡劍雄(2.7萬元，1人)；

欣昌國際(2.7萬元，1人)；

XIN GUANG MINERALS & METALS CO., LIMITED(2.7萬元，1人)；

新華石油(香港)(2.7萬元，1人)；

玄奧(2.7萬元，1人)；

躍馬棚業(2.7萬元，1人)；

YAMAICHI HONG KONG CORPORATION LIMITED(2.7萬元，1人)；

又㇐發展(2.7萬元，1人)；

YEOH SENG GHEE(2.7萬元，1人)；

楊新慧(2.7萬元，1人)；

伊尚集團(香港)(2.7萬元，1人)；

集勝國際貿易(2.7萬元，1人)；

怡發發展投資(2.7萬元，1人)；

益豐貨運(2.7萬元，1人)；

億崙(香港)投資(2.7萬元，2人)；

盈基管理顧問(2.7萬元，1人)；

葉堂工程(2.7萬元，1人)；

宜人金科(2.7萬元，0人)；

耀才大押(2.7萬元，2人)；

永慶(香港)(2.7萬元，1人)；

誼福企業(2.7萬元，1人)；

YUANTA FINANCIAL (HONG KONG) LIMITED(2.7萬元，1人)；

裕發參茸藥業(2.7萬元，1人)；

源昌棧紙業(2.7萬元，2人)；

源豐工程(香港)(2.7萬元，1人)；

源通貿易(2.7萬元，1人)；

越海國際船務(2.7萬元，1人)；

銳進機械貿易(2.7萬元，1人)；

永興企業(2.7萬元，2人)；

髮型屋(2.7萬元，1人)；

兆衡國際(香港)(2.7萬元，1人)；

貝都(2.7萬元，1人)；

218手機站(2.7萬元，1人)；

易發創作(2.7萬元，1人)；

998地板屋(2.7萬元，1人)；

中港智金投資咨詢(2.7萬元，1人)；

全利鐵器工程(2.7萬元，1人)；

宜興肉枱(2.7萬元，1人)；

山水摯友(2.7萬元，1人)；

⾧興鮮肉(2.7萬元，2人)；

青山警署食堂(2.7萬元，1人)；

東輝國際投資(2.7萬元，1人)；

ECO CONCEPTS(2.7萬元，1人)；

EDIGITAL HONG KONG(2.7萬元，1人)；

易福萊表面貼裝技術微系統(2.7萬元，1人)；

EGG OPTICAL BOUTIQUE(2.7萬元，1人)；

ELECTUS GROUP (HONG KONG) CO. LIMITED(2.7萬元，1人)；

淼賢(2.7萬元，1人)；

ELEGANT GEMS LIMITED(2.7萬元，1人)；

滙傑教室(新界)(2.7萬元，1人)；

ELITE JUMP PRODUCTION LIMITED(2.7萬元，1人)；

威宇工程(2.7萬元，1人)；

億道數碼國際(2.7萬元，1人)；

潤豐企業發展(2.7萬元，1人)；

EPC ENGINEERING CONSULTANT LIMITED(2.7萬元，1人)；

伊升源(香港)健康科技(2.7萬元，1人)；

ESLON CO LTD(2.7萬元，1人)；

義佳(2.7萬元，1人)；

ETERNAL BLAZE LIMITED(2.7萬元，1人)；

ETHICS FIRST COMPANY LIMITED(2.7萬元，3人)；

EUROCAVE ERARD ASIA LIMITED(2.7萬元，1人)；

永豐裕實業(2.7萬元，2人)；

御峰財富管理(2.7萬元，1人)；

⾧春林(2.7萬元，1人)；

利旺顧問(2.7萬元，1人)；

EVERYDAY(2.7萬元，1人)；

益源資本顧問(2.7萬元，1人)；

EVOLUTION ASIA INVESTMENTS LIMITED(2.7萬元，1人)；

卓建集團(香港)(2.7萬元，2人)；

薈才精英發展協會(2.7萬元，1人)；

展望亞洲(2.7萬元，1人)；

快捷發展(2.7萬元，1人)；

航星航運(2.7萬元，1人)；

輝華汽車(2.7萬元，1人)；

輝榮工程(2.7萬元，1人)；

富銀國際資產管理(2.7萬元，1人)；

鳳苑管理服務(2.7萬元，1人)；

輝萊(2.7萬元，3人)；

FAIRWAY APPAREL STUDIO LIMITED(2.7萬元，1人)；

明譽發展(2.7萬元，1人)；

昌德(2.7萬元，1人)；

輝海(2.7萬元，1人)；

FARMERS MARKET LIMITED(2.7萬元，1人)；

國際名牌時裝(2.7萬元，1人)；

動物園製作(2.7萬元，1人)；

創華企業發展(2.7萬元，1人)；

FC CONCEPT LIMITED(2.7萬元，1人)；

暉競(亞洲)(2.7萬元，1人)；

普惠金融創新(2.7萬元，2人)；

五邑工商總會(2.7萬元，1人)；

飛騰公關及製作(2.7萬元，1人)；

FLASHY LASH LIMITED(2.7萬元，1人)；

飛馬汽車服務(2.7萬元，1人)；

FLYING-CAM INTERNATIONAL LIMITED(2.7萬元，1人)；

邁進電訊工程(2.7萬元，1人)；

四海工程(2.7萬元，1人)；

FP PROFESSIONAL SERVICES LIMITED(2.7萬元，1人)；

FRAME TRAINING CONSULTANCY LIMITED(2.7萬元，1人)；

FRANKIE POON CHEUNG ON & COMPANY(2.7萬元，1人)；

FREEDOM TEXTILE INVESTMENT CO LTD(2.7萬元，2人)；

先豐安保服務(2.7萬元，1人)；

富城裝修工程(2.7萬元，1人)；

富士膠片物流管理(香港)(2.7萬元，1人)；

花華貿易國際(2.7萬元，1人)；

主力禮品(2.7萬元，1人)；

富財國際(2.7萬元，1人)；

全能電器(2.7萬元，1人)；

菲常樂園(2.7萬元，1人)；

FUN KINGDOM (HONG KONG) COMPANY LIMITED(2.7萬元，1人)；

新彩漆油顏料(2.7萬元，1人)；

瑰麗斯創意(2.7萬元，1人)；

嘉富工程設計(2.7萬元，2人)；

新添(2.7萬元，1人)；

高麟投資(2.7萬元，1人)；

高利投資控股(2.7萬元，1人)；

嘉福置業(2.7萬元，1人)；

嘉力顧問(2.7萬元，1人)；

志達水電工程(2.7萬元，1人)；

劍榮(香港)咨詢服務(2.7萬元，1人)；

GENEA HONG KONG LIMITED(2.7萬元，1人)；

GENETECH (SINGAPORE) LIMITED(2.7萬元，1人)；

自行五金彈弓(2.7萬元，1人)；

GIDA LIMITED(2.7萬元，2人)；

京富貿易(2.7萬元，1人)；

GITSTART LIMITED(2.7萬元，1人)；

GLENMAR (HK) LIMITED(2.7萬元，1人)；

GLITUS HK LIMITED(2.7萬元，1人)；

GLOBAL LINKAGE CONSULTANCY LIMITED(2.7萬元，1人)；

GLOBAL MMK HONG KONG LIMITED(2.7萬元，1人)；

世景集團(2.7萬元，1人)；

東榮保險代理(2.7萬元，1人)；

領耀(香港)控股(2.7萬元，1人)；

GMG ASSOCIATES LIMITED(2.7萬元，1人)；

金達國際(2.7萬元，1人)；

金萬豐(2.7萬元，1人)；

金帝珠寶(國際)(2.7萬元，1人)；

金力國際貿易(2.7萬元，1人)；

金庭國際投資(2.7萬元，1人)；

嘉佳投資(2.7萬元，1人)；

駿名汽車(2.7萬元，1人)；

新力國際技術產品(2.7萬元，2人)；

弘港國際(2.7萬元，1人)；

柏承(2.7萬元，1人)；

滿高投資(2.7萬元，2人)；

汎傑集團(2.7萬元，1人)；

皓昇(2.7萬元，1人)；

百菓園(2.7萬元，1人)；

青苗中西藝術表演團(2.7萬元，1人)；

GROSSMAN AND COMPANY LIMITED(2.7萬元，1人)；

日廣(2.7萬元，1人)；

H. IMPERIAL LUXE CO. LIMITED(2.7萬元，0人)；

H.L.LEUNG SYSTEMS CONSULTANTS LIMITED(2.7萬元，3人)；

嗨嗨(2.7萬元，1人)；

活髮生髮工作室(2.7萬元，1人)；

鑫瀚集團(2.7萬元，1人)；

首尚文化(2.7萬元，1人)；

恒豐工程(2.7萬元，1人)；

恒興順工程(2.7萬元，2人)；

恒達(金沙)實業(2.7萬元，1人)；

恒達(實業)(2.7萬元，1人)；

喜樂居(2.7萬元，1人)；

HAVELOCK INVESTMENTS LIMITED(2.7萬元，1人)；

足康健專業美容院(2.7萬元，4人)；

熹瑞國際(2.7萬元，1人)；

HELIOS TECHNOLOGY LIMITED(2.7萬元，2人)；

沁寓物業(2.7萬元，1人)；

雅光實業(2.7萬元，1人)；

興輝膠袋製品廠(2.7萬元，1人)；

中海達國際集團(2.7萬元，1人)；

曉㇐(2.7萬元，1人)；

香港世運物流(2.7萬元，1人)；

香港企業事務(2.7萬元，1人)；

香港易達投資(2.7萬元，1人)；

盈豐(香港)制作(2.7萬元，1人)；

何明記食品製造(2.7萬元，2人)；

凱滔工程(2.7萬元，1人)；

海裕控股經營光榮美食(2.7萬元，1人)；

HOLIDAY FACTORY LIMITED(2.7萬元，1人)；

如家酒店連鎖管理(香港)(2.7萬元，1人)；

足康誠(2.7萬元，1人)；

康進發展(2.7萬元，1人)；

香港均大資產管理(2.7萬元，1人)；

香港陳埭鎮同鄉總會(2.7萬元，1人)；

香港地產建設(2.7萬元，1人)；

香港心臟血管醫療診斷中心(2.7萬元，1人)；

香港管理投資(2.7萬元，1人)；

香港寶馬工程(2.7萬元，1人)；

香港聚仁(2.7萬元，1人)；

香港祺龍實業(2.7萬元，1人)；

香港藝術體操協會(2.7萬元，2人)；

香港關口(2.7萬元，1人)；

香港新安集團(2.7萬元，1人)；

香港蘇州總會(2.7萬元，1人)；

香港視力保健中心(2.7萬元，1人)；

香港金發發展(2.7萬元，1人)；

香港三和商事發展(2.7萬元，1人)；

香港時代資產管理諮詢(2.7萬元，1人)；

合記(2.7萬元，4人)；

合力五金加工廠(2.7萬元，1人)；

合和(2.7萬元，2人)；

潤豐遠東(2.7萬元，2人)；

創路社生命啟航(2.7萬元，1人)；

HOUSE OF JEWELS(2.7萬元，2人)；

鉅昇業務拓展(2.7萬元，1人)；

鴻彪機械工程(2.7萬元，1人)；

雄興針車行(2.7萬元，2人)；

HWK(2.7萬元，1人)；

HY GROUP (HK) LIMITED(2.7萬元，1人)；

NAIL UNIQUE COMPANY(2.7萬元，1人)；

科盈納米科技(2.7萬元，1人)；

NANQIAO POWER COMPANY LIMITED(2.7萬元，1人)；

弦族(2.7萬元，1人)；

日本電氣租賃香港(2.7萬元，1人)；

科昌鑽切工程(2.69萬元，3人)；

1950 FURNITURE COMPANY(2.69萬元，2人)；

萊賓設計珠寶首飾(2.67萬元，6人)；

滙洋貿易(2.67萬元，1人)；

壹設計(2.67萬元，2人)；

中藥聯商會(2.66萬元，1人)；

JASON LEE(2.66萬元，1人)；

Z PUBLISHING COMPANY(2.64萬元，2人)；

千盛建築(2.64萬元，2人)；

基督教靈糧世界佈道會香港區聯合差傳事工委員會(2.64萬元，1人)；

"JACKSON STEELWARES AND KITCHEN WARES ENGINEERING CO.,

LIMITED(2.64萬元，2人)；"

西醫林曼娟(2.62萬元，2人)；

LIVING @ COSTUME(2.62萬元，1人)；

呂志勇物理治療中心(2.62萬元，1人)；

高晉國際(2.62萬元，1人)；

福昌棉業貿易(2.62萬元，3人)；

恩典(2.61萬元，1人)；

香港珠江投資(2.61萬元，2人)；

維多利亞實業(2.58萬元，1人)；

朗華投資(2.58萬元，1人)；

寶福珠寶首飾設計(2.56萬元，2人)；

永輝汽車服務(2.56萬元，1人)；

世界物業投資(2.55萬元，1人)；

通用建築及材料(2.55萬元，3人)；

⾧城五金(2.55萬元，1人)；

DR K W CHAN & ASSOCIATES(2.55萬元，1人)；

金港橋國際商務諮詢(2.55萬元，2人)；

J-LOL BEAUTY(2.55萬元，1人)；

美姿珠寶(2.55萬元，1人)；

利通玩具廠(2.55萬元，2人)；

UPS INTEGRATED PRODUCTION & SUPPLY LIMITED(2.55萬元，2人)；

華達工程服務(2.55萬元，1人)；

志昂國際咨詢(2.55萬元，1人)；

怡鉅(2.55萬元，2人)；

駿宏工程(2.55萬元，4人)；

H.M. TUNKARA LIMITED(2.55萬元，1人)；

HAIR DYNAMIC(2.55萬元，2人)；

合和奢侈品服飾(2.55萬元，1人)；

香港教育創建學會(2.55萬元，4人)；

尼爾新設計(2.55萬元，1人)；

曾英美(2.52萬元，1人)；

張向榮(2.52萬元，2人)；

大埔區婦女聯會(2.52萬元，1人)；

易利達工程(2.52萬元，1人)；

⾧發中西藥行(2.51萬元，1人)；

永富商業大廈業主立案法團(2.5萬元，3人)；

泉昌(2.5萬元，3人)；

快明T/A專業速遞(2.5萬元，2人)；

健兒體育用品(2.5萬元，2人)；

金田紙業(香港)(2.49萬元，1人)；

髮城(2.48萬元，2人)；

豐盈貿易(2.47萬元，1人)；

港京巴士(2.47萬元，2人)；

添新(2.47萬元，1人)；

匯銳創意(2.47萬元，1人)；

豐裕食品(2.47萬元，2人)；

BEAUTI.GIRL (BG) LIMITED(2.47萬元，2人)；

JTA COMPANY LIMITED(2.45萬元，1人)；

天㇐企業發展(2.44萬元，1人)；

900 LIMITED(2.44萬元，1人)；

維益地產代理(2.44萬元，1人)；

樂活資產管理(2.44萬元，1人)；

廣興繡莊(2.43萬元，2人)；

寶其利街華寶大厦業主立案法團(2.41萬元，2人)；

GOWORLD HONG KONG LIMITED(2.41萬元，1人)；

堅運國際貨運(2.4萬元，1人)；

A-1髮型設計(2.4萬元，2人)；

AMTRONX LIMITED(2.4萬元，1人)；

百利紅寶石(2.4萬元，1人)；

柏億電子商務(2.4萬元，2人)；

香港邦外集團(2.4萬元，1人)；

堡發投資(2.4萬元，1人)；

致偉企業(2.4萬元，1人)；

祥豐美食(2.4萬元，2人)；

駿利國際企業(2.4萬元，1人)；

龍邦國際企業(2.4萬元，1人)；

啟豐錶業製品廠(2.4萬元，3人)；

錦記帆布(2.4萬元，1人)；

康領發展(2.4萬元，1人)；

康億國際(2.4萬元，1人)；

廣安堂超級市場(2.4萬元，1人)；

利高文具包裝(2.4萬元，2人)；

利富纖維(2.4萬元，2人)；

利達(2.4萬元，4人)；

龍城大藥坊(2.4萬元，2人)；

大班海鮮(2.4萬元，1人)；

華豐膠皮(2.4萬元，3人)；

華興堂免稅大藥坊(2.4萬元，2人)；

裕金信貸(2.4萬元，1人)；

新穎百貨屋(2.4萬元，2人)；

偉豐鞋業(2.4萬元，1人)；

宜田貿易(2.4萬元，1人)；

倪政國中醫診所(2.4萬元，1人)；

琦玉軒(2.4萬元，1人)；

陳芬記(2.4萬元，2人)；

美之傑貿易(2.4萬元，2人)；

創意佳國際(2.4萬元，1人)；

文明汽車工程(2.4萬元，1人)；

恆景投資(2.4萬元，1人)；

EYE LEVEL SYNERGY EDUCATION CENTRE(2.4萬元，1人)；

時裝店(2.4萬元，2人)；

名藝眼鏡(2.4萬元，2人)；

金輝貨運(2.4萬元，2人)；

鉅能(香港)實業(2.4萬元，2人)；

光大(中國)車輛零部件控股(2.4萬元，1人)；

HAIR QUESTIONS SALON LIMITED(2.4萬元，2人)；

HARMONIA LIFE COMPANY LIMITED(2.4萬元，2人)；

合福工程(2.4萬元，1人)；

揚程(香港)實業(2.4萬元，1人)；

香港番禺石碁鎮及大龍街(海內外)聯誼會(2.4萬元，1人)；

鴻運旅遊巴士(2.4萬元，6人)；

HUNSWORTH SIU PO SHIRLEY(2.4萬元，1人)；

FRANK & COMPANY(2.39萬元，1人)；

港九機器＋三科聯合總商會(2.38萬元，1人)；

強興電子(2.37萬元，1人)；

唐山三友集團香港國際貿易(2.35萬元，1人)；

光工場(2.34萬元，1人)；

天星樓業主立案法團(2.34萬元，2人)；

德寶行貿易(2.33萬元，1人)；

EMMA & EMILY LIMITED(2.33萬元，2人)；

CAROL YU & CO(2.32萬元，1人)；

啟心評估及治療中心(2.32萬元，1人)；

邱國明牙科醫生醫務所(2.32萬元，1人)；

捷森國際貿易(2.32萬元，1人)；

廣德紙行(2.32萬元，2人)；

LAM HO HIN & TANG LOK HEI COMPANY(2.32萬元，1人)；

滙嘉豐(2.32萬元，1人)；

滙寶電子工程(2.32萬元，1人)；

澳迪(2.32萬元，1人)；

老友記茶餐廳(2.32萬元，1人)；

進記建築材料(2.31萬元，2人)；

聯通物業代理(2.3萬元，2人)；

福華企業(2.29萬元，1人)；

利華雲石工程(2.29萬元，2人)；

盈利財富管理(2.25萬元，1人)；

ASTER CUSTOM TAILOR(2.25萬元，0人)；

波霸(2.25萬元，0人)；

包點鉅人(2.25萬元，1人)；

億振香港(2.25萬元，1人)；

億灃(2.25萬元，1人)；

儲存寶(屯門)(2.25萬元，1人)；

凱德手袋廠(2.25萬元，1人)；

財和(2.25萬元，3人)；

俊鴻運輸(2.25萬元，1人)；

駿燊實業(2.25萬元，1人)；

康業保險代理(2.25萬元，1人)；

CLARION COMPUTER CONSULTANT CENTRE(2.25萬元，1人)；

錦勝汽車服務(2.25萬元，1人)；

再創輝煌集團(2.25萬元，1人)；

海達裝修工程(2.25萬元，1人)；

馮達標(2.25萬元，1人)；

余永傑醫生(2.25萬元，2人)；

DREAMLAND430 LIMITED(2.25萬元，1人)；

睿知投資(2.25萬元，1人)；

葉月林(2.25萬元，1人)；

杰本香港(2.25萬元，1人)；

金鳳服裝(2.25萬元，1人)；

金運來人民幣找換行(2.25萬元，1人)；

金源工程行(2.25萬元，1人)；

麒思廣告製作(2.25萬元，1人)；

祺斯美容(2.25萬元，2人)；

建士建築材料(2.25萬元，1人)；

建誠五金漆油(2.25萬元，1人)；

富格林實業(2.25萬元，2人)；

國記鐘錶(2.25萬元，1人)；

郭醫堂中醫診所(2.25萬元，1人)；

李康銘中醫診所(2.25萬元，1人)；

童行社(2.25萬元，2人)；

德生(德記)海味雜貨(2.25萬元，1人)；

德華行(2.25萬元，1人)；

基督教恩活堂(2.25萬元，1人)；

宏理國際(2.25萬元，1人)；

熱帶雨林(2.25萬元，1人)；

桐肖(2.25萬元，1人)；

環球聯合電腦(2.25萬元，1人)；

煒萍堂(2.25萬元，2人)；

和風亭日本料理(2.25萬元，3人)；

華峰洗衣(2.25萬元，1人)；

華記汽車維修(2.25萬元，1人)；

華達(2.25萬元，1人)；

宏光香港貿易(2.25萬元，1人)；

WEEKLYHK COMPANY LIMITED(2.25萬元，1人)；

王永厚會計師事務所(2.25萬元，1人)；

永昌參茸海味藥業(2.25萬元，1人)；

友聯汽車服務(2.25萬元，1人)；

盈俊光纖工程(2.25萬元，1人)；

億億運輸(2.25萬元，1人)；

萾豐物流(中港貿易)(2.25萬元，1人)；

裝修青室內設計(2.25萬元，1人)；

YVONNE YIP & CO(2.25萬元，1人)；

晨迦國際(2.25萬元，1人)；

信誠資產管理(2.25萬元，1人)；

壹羅諮詢服務(2.25萬元，1人)；

青昌貿易投資(2.25萬元，1人)；

EYE LEVEL WONDER KIDS EDUCATION CENTER(2.25萬元，1人)；

富強電器工程(2.25萬元，1人)；

福昌波記菓欄(2.25萬元，1人)；

豐順國際(中國)(2.25萬元，1人)；

鳳發菜枱(2.25萬元，1人)；

環郵跨境電子商務(香港)(2.25萬元，1人)；

GLOBAL ELITES LIMITED(2.25萬元，1人)；

環球資源網絡商業(2.25萬元，1人)；

易通發展(2.25萬元，2人)；

金寰球科技專業(2.25萬元，3人)；

高訊投資(2.25萬元，1人)；

家譽僱請(2.25萬元，1人)；

浩誠財富管理(2.25萬元，1人)；

板綠書屋(2.25萬元，1人)；

漢堡麵包西餅(2.25萬元，1人)；

開偉投資(2.25萬元，3人)；

香港日兆光伏能源工程(2.25萬元，1人)；

仙婷(國際)(2.25萬元，1人)；

漢良車行(2.25萬元，1人)；

香港正品免稅藥坊(2.25萬元，1人)；

洪吉(2.25萬元，1人)；

興城工程(2.25萬元，1人)；

NAIL BEAUTY(2.25萬元，1人)；

斯穆企業顧問(2.23萬元，2人)；

偉光電業(香港)(2.22萬元，1人)；

康健㇐族(2.22萬元，3人)；

憲宏(2.21萬元，1人)；

興成貨運(2.21萬元，3人)；

安加(2.2萬元，1人)；

GOOD BUY GROUP LIMITED(2.19萬元，1人)；

智泉(2.19萬元，2人)；

艾凡司(2.19萬元，1人)；

健之泉(2.19萬元，2人)；

信迪網絡資訊(2.17萬元，1人)；

恒和貿易行(2.17萬元，1人)；

高角度文化(2.17萬元，1人)；

宏豐圖書(2.17萬元，2人)；

日基建設(2.16萬元，3人)；

忠興洗衣房(2.16萬元，2人)；

DR HO SAI HEA'S CLINIC(2.14萬元，1人)；

衣洗屋(2.14萬元，2人)；

鄧耀雄牙科醫生醫務所(2.13萬元，3人)；

味食園(2.13萬元，2人)；

海記(2.13萬元，4人)；

天傲國際(2.11萬元，2人)；

浩瀚軟件(2.11萬元，1人)；

康麗(國際)科技(2.1萬元，1人)；

藍天髮廊(2.1萬元，1人)；

湯振源會計事務所(2.1萬元，1人)；

駿昇文具(2.1萬元，2人)；

忠建紙品廠(2.1萬元，1人)；

網絡天堂(2.1萬元，1人)；

D & R(2.1萬元，1人)；

李世慶醫務所(2.1萬元，1人)；

邵祖德醫生(2.1萬元，1人)；

JANET. J. CO(2.1萬元，1人)；

JUVAST LIMITED(2.1萬元，1人)；

KACAMA DESIGN LAB COMPANY LIMITED(2.1萬元，1人)；

德奇樂(2.1萬元，2人)；

強記貨運代理(2.1萬元，1人)；

港記五金(2.1萬元，2人)；

KP COMPANY(2.1萬元，0人)；

均輝冷氣設備工程(2.1萬元，1人)；

唐珮珊(2.1萬元，1人)；

保島(2.1萬元，1人)；

UFO TRADING COMPANY LIMITED(2.1萬元，2人)；

萬春揚理療中心(2.1萬元，2人)；

WONG WAN MEI(2.1萬元，1人)；

匯隆食品批發(2.1萬元，2人)；

泰祥鮮果(2.1萬元，2人)；

花果山鮮果凍品小食(2.1萬元，1人)；

富臻水族工程(2.1萬元，2人)；

漢堡國際(2.1萬元，2人)；

恆偉科技(香港)(2.1萬元，2人)；

浩特工程(2.1萬元，1人)；

安迅商標(2.1萬元，1人)；

聯益工廠大廈業主立案法團(2.09萬元，1人)；

區德成(2.08萬元，2人)；

童謠音樂藝術中心(2.07萬元，2人)；

DEJAVU CONCEPTS LIMITED(2.07萬元，2人)；

東江找換店(2.07萬元，2人)；

日佳貨櫃拖運(2.07萬元，1人)；

IMPACT GOLF MANAGEMENT GROUP LIMITED(2.06萬元，3人)；

百合時裝(2.04萬元，1人)；

HAIR ART(2.03萬元，1人)；

京鮮匯(2.03萬元，2人)；

JAVA(2.03萬元，1人)；

天藝裝飾工程(2.03萬元，1人)；

必買站(2.02萬元，1人)；

劍橋製衣廠(2.02萬元，2人)；

西醫李偉宗(2.02萬元，1人)；

小老板(2.02萬元，3人)；

屯門校服運動用品(2.02萬元，1人)；

齊柏林熱狗-元朗(2.02萬元，1人)；

峻廣印刷(2.02萬元，1人)；

美人天下集團(2.02萬元，1人)；

好記(2.02萬元，1人)；

香港旅遊集散中心(2.02萬元，3人)；

天然包裝文具(2.02萬元，1人)；

迦南大廈業主立案法團(1.99萬元，2人)；

仁民中醫藥針灸診療中心(1.99萬元，2人)；

FABULOUS GROUP(1.99萬元，1人)；

博賢教室(元朗)(1.98萬元，1人)；

華新科技(香港)(1.98萬元，2人)；

EMAK & COMPANY(1.98萬元，2人)；

香港寶安西鄉同鄉會(1.98萬元，1人)；

陳慶中牙科醫務所(1.96萬元，1人)；

好利時大廈業主立案法團(1.95萬元，1人)；

安迪顧問(1.95萬元，1人)；

彼得單車(1.95萬元，1人)；

寶萬亞洲財務(1.95萬元，1人)；

京都(時鐘)酒店(1.95萬元，1人)；

中科實業(1.95萬元，1人)；

精美貿易(1.95萬元，1人)；

俊成製衣(香港)(1.95萬元，1人)；

CLEVER PET SHOP(1.95萬元，2人)；

創意數碼系統(1.95萬元，2人)；

大師姐(1.95萬元，1人)；

鑽意珠寶(1.95萬元，1人)；

東旭富臨投資理財管理(1.95萬元，1人)；

何志鏘牙科醫生醫務所(1.95萬元，1人)；

DUETT ACADEMY OF MUSIC LIMITED(1.95萬元，1人)；

真善美髮廊(1.95萬元，2人)；

JUJUBE COMPANY LIMITED(1.95萬元，1人)；

李錦琪牙科診所(1.95萬元，1人)；

亮記疋頭(1.95萬元，1人)；

TACK FUNG HOLDING LIMITED(1.95萬元，2人)；

金輝大廈(卑路乍街127-129號)業主立案法團(1.95萬元，2人)；

環球服務(1.95萬元，2人)；

慧姸花舍(1.95萬元，1人)；

緯昇顧問(1.95萬元，1人)；

永利國際投資(1.95萬元，1人)；

新鮮美粉麵(1.95萬元，2人)；

友興㗎啡(1.95萬元，1人)；

余德慶(1.95萬元，1人)；

金隆記(1.95萬元，1人)；

迅綽(1.95萬元，1人)；

聖苑科技(1.95萬元，1人)；

富達貨倉(1.95萬元，3人)；

GALLANT AUTOPARTS MANUFACTURERS LIMITED(1.95萬元，1人)；

環球創富咨詢(1.95萬元，1人)；

高潔服務(1.95萬元，2人)；

格拉斯心靈匯舍(1.95萬元，2人)；

喜望洋海鮮(1.95萬元，1人)；

HONEY BEBE LIMITED(1.95萬元，1人)；

宏達中天科技(1.95萬元，1人)；

康泰行中醫診所(1.95萬元，2人)；

海榮顧問(1.95萬元，1人)；

納米塗層科技(1.95萬元，1人)；

杜家文中醫診所(1.94萬元，1人)；

利加(1.93萬元，2人)；

厚興瑜記手撕雞(1.93萬元，1人)；

大標(1.92萬元，1人)；

良着時装(1.92萬元，2人)；

必髮軒(1.91萬元，1人)；

金木工程(1.9萬元，2人)；

三星舞蹈用品(1.9萬元，1人)；

榮豐五金(1.89萬元，1人)；

DR KEE HO WAI'S CLINIC(1.88萬元，2人)；

ANGELA CHUI & CO(1.88萬元，1人)；

奧美貿易(1.87萬元，1人)；

關顧更生人士會(1.87萬元，1人)；

采姿美容中心(1.87萬元，1人)；

啟發文具玩具店(1.87萬元，1人)；

仁駿塑膠樽廠(1.87萬元，3人)；

富寶實業(1.87萬元，1人)；

宏富(1.86萬元，2人)；

榮耀漂染廠(1.86萬元，1人)；

J LOTUS INTERNATIONAL(1.83萬元，1人)；

愷頤家庭醫學中心(1.83萬元，2人)；

派易傳媒(1.81萬元，1人)；

ALAN CHIU & COMPANY(1.81萬元，1人)；

集德苑業主立案法團(1.8萬元，1人)；

元朗昌威大廈業主立案法團(1.8萬元，2人)；

美國雜誌圖書(1.8萬元，2人)；

AOI MEMBERSHIP CLUB LTD(1.8萬元，1人)；

尺絲髮型(1.8萬元，1人)；

聚寶(1.8萬元，3人)；

蔡君毅(1.8萬元，1人)；

松栢棧(1.8萬元，2人)；

DR LUI MO TAK(1.8萬元，1人)；

郭偉明醫生醫務中心(1.8萬元，1人)；

香港專業飄眉中心(1.8萬元，1人)；

JHALAK DIAM (SINGLE CUT) LIMITED(1.8萬元，1人)；

JUST BID IT(1.8萬元，1人)；

高比財金(1.8萬元，1人)；

添旺海鮮(1.8萬元，2人)；

強興印務(1.8萬元，2人)；

淦達投資(1.8萬元，1人)；

奢世代貿易(1.8萬元，1人)；

大昌行(1.8萬元，3人)；

泰域工程(1.8萬元，1人)；

譚才記(1.8萬元，1人)；

達高工程(1.8萬元，1人)；

泰迪斯置業(1.8萬元，1人)；

天衣工作室(1.8萬元，1人)；

三聯中港汽車服務(1.8萬元，2人)；

UPWAY LIMITED(1.8萬元，1人)；

華強水族館(1.8萬元，3人)；

惠民膠袋快餐用品(1.8萬元，1人)；

浪濤髮型(1.8萬元，2人)；

凌風工程(1.8萬元，1人)；

宏豐保險服務(1.8萬元，1人)；

智遙香港(1.8萬元，1人)；

仁光電器行(1.8萬元，1人)；

裕華鞋業貿易(1.8萬元，1人)；

雍盛報誌廊(1.8萬元，2人)；

新創意小食冷盤專賣店(1.8萬元，1人)；

莊記(1.8萬元，1人)；

誠信(1.8萬元，1人)；

F&I CO LIMITED(1.8萬元，1人)；

菲多娜(1.8萬元，1人)；

動力信望愛歷奇訓練(1.8萬元，1人)；

富勵投資顧問(1.8萬元，1人)；

翠友閣(1.8萬元，1人)；

GLAD MORE INDUSTRIAL LIMITED(1.8萬元，1人)；

高潔乾洗(1.8萬元，2人)；

添佳顧問(1.8萬元，2人)；

信達磁電製造(1.8萬元，1人)；

萬城工程(1.8萬元，1人)；

恒和不銹鋼工程(1.8萬元，1人)；

何根記魚欄(1.8萬元，2人)；

香港捷誠國際財富管理(1.8萬元，1人)；

喬恩環球(1.8萬元，1人)；

雄德記清潔服務(1.8萬元，1人)；

NEIGHBOR BARBERSHOP(1.8萬元，1人)；

標烈泰制造(1.78萬元，1人)；

永強旅運(1.77萬元，3人)；

陳潔欣(1.76萬元，2人)；

廣安堂超級市場(1.74萬元，1人)；

富華大廈(桂林街)業主立案法團(1.74萬元，1人)；

中成私人(1.74萬元，2人)；

現代美纖形美容中心(1.74萬元，1人)；

啓承行(1.74萬元，2人)；

小博士教室(1.72萬元，1人)；

晉盟國際(1.72萬元，1人)；

艾花美插花藝術學院(1.72萬元，2人)；

GEMMELL & ASSOCIATES LIMITED(1.72萬元，2人)；

DR YUE PING HOI'S CLINIC(1.71萬元，1人)；

永隆貿易(1.71萬元，1人)；

怡達(1.68萬元，1人)；

蔡巧珠(1.68萬元，1人)；

利豐傢俬(1.68萬元，1人)；

VIC INSURANCE AGENCIES(1.68萬元，1人)；

人安堂藥行(1.68萬元，3人)；

THE RETAIL ADVISORY GROUP LIMITED(1.67萬元，1人)；

駿盈環球(1.66萬元，1人)；

陳通記(1.66萬元，5人)；

曾錦才會計師事務所(1.66萬元，1人)；

盈山(1.66萬元，2人)；

喜亮投資(1.65萬元，1人)；

ANA INTERNATIONAL CO(1.65萬元，1人)；

比恩企業(1.65萬元，1人)；

百利花藝(1.65萬元，1人)；

亮麗清潔(1.65萬元，2人)；

陳志成律師事務所(1.65萬元，1人)；

CEZARI CUSTOM CLOTHES(1.65萬元，1人)；

祥發首飾製品廠(1.65萬元，2人)；

中聯定型抓毛廠(1.65萬元，4人)；

帝城財務發展(1.65萬元，1人)；

西醫陳國楨(1.65萬元，1人)；

齋剪(1.65萬元，2人)；

KABALEN TRADING(1.65萬元，1人)；

凱源實業(1.65萬元，1人)；

金源工程(1.65萬元，1人)；

酮伴食品(1.65萬元，1人)；

TATIKON INVESTMENT LIMITED(1.65萬元，1人)；

卓思汽車(1.65萬元，1人)；

星佳(香港)(1.65萬元，1人)；

偉龍集團(1.65萬元，1人)；

煜運(1.65萬元，1人)；

玉芝林參茸行(1.65萬元，1人)；

卓越績效顧問(1.65萬元，1人)；

許添投資(1.65萬元，1人)；

嘉士投資(1.65萬元，2人)；

香港拓普基因科技(1.65萬元，1人)；

港九押業商會(1.65萬元，2人)；

胡連精密股份-香港分(1.65萬元，1人)；

TWINITY COMPANY(1.62萬元，1人)；

FAE SHOP(1.62萬元，1人)；

成安工業大廈業主立案法團(1.61萬元，2人)；

祥記(1.6萬元，2人)；

健樂中醫診療中心(1.59萬元，1人)；

龍祥閣業主立案法團(1.59萬元，1人)；

牙科醫生容應宗牙科醫生張偉星(1.59萬元，1人)；

漢樑顧問貿易(1.59萬元，2人)；

金國大廈業主立案法團(1.58萬元，2人)；

新安貿易(1.57萬元，1人)；

C&C CAPITAL COMPANY LIMITED(1.57萬元，1人)；

CAGA JOBS(1.57萬元，1人)；

戴安娜國際(1.57萬元，1人)；

李國輝(1.57萬元，1人)；

勁寶科技(1.57萬元，1人)；

李氏眼鏡(1.57萬元，3人)；

LEVEL UP WORKSHOP(1.57萬元，1人)；

小月亮創作室(1.57萬元，1人)；

威揚香港集團(1.57萬元，1人)；

環宇離岸註冊管理(1.57萬元，1人)；

㇐堂保健(1.57萬元，4人)；

玩樂㇐族(1.56萬元，3人)；

張瑞德牙科醫生醫務所(1.56萬元，2人)；

GREENBAY SPORTS LIMITED(1.55萬元，1人)；

冠用先進攝影系統沖印(1.55萬元，2人)；

港俊汽車(中國)(1.53萬元，1人)；

宏利(中國)貿易(1.53萬元，1人)；

恆成製品廠(1.53萬元，1人)；

卓華行(1.5萬元，1人)；

黃衡醫生(1.5萬元，2人)；

女西醫張月英(1.5萬元，4人)；

A ONE ADVANCE PRODUCTION LIMITED(1.5萬元，1人)；

ACUMEN PRODUCTION(1.5萬元，1人)；

匯揚(1.5萬元，1人)；

ALOHA SPA(1.5萬元，1人)；

亞美加香港(1.5萬元，1人)；

毅展香港(1.5萬元，1人)；

奧利(香港)電子實業(1.5萬元，1人)；

浩宇(香港)實業(1.5萬元，1人)；

億陞(香港)(1.5萬元，1人)；

BLITZ LIMITED(1.5萬元，1人)；

燊旺企業(香港)(1.5萬元，1人)；

旭宏﹙香港﹚(1.5萬元，1人)；

新盛林(1.5萬元，1人)；

兄弟工程(1.5萬元，1人)；

保達實業(1.5萬元，1人)；

陳良記肉枱(1.5萬元，1人)；

陳安玲(1.5萬元，1人)；

金明貿易(1.5萬元，1人)；

捷安錶殼五金製品廠(1.5萬元，1人)；

朱松勝置業(1.5萬元，1人)；

俊輝志峰(1.5萬元，1人)；

雋毅(1.5萬元，2人)；

俊達汽車服務(1.5萬元，1人)；

頌佳建材(1.5萬元，1人)；

忠信貨運(1.5萬元，1人)；

數碼森林製作(1.5萬元，2人)；

頂好猪肉(1.5萬元，1人)；

DR SUI CHING NG DR LESLIE K NG & ASSOCIATES DENTAL SURGEONS(1.5萬元，1人)；

藍十字手機(1.5萬元，1人)；

尊尚汽車(1.5萬元，1人)；

ICONIC FANTASY CONSULTANCY LIMITED(1.5萬元，1人)；

駿弘汽車(1.5萬元，1人)；

嘉嘉威地產(1.5萬元，1人)；

嘉潤銀器電鍍廠(1.5萬元，1人)；

啟安中西藥行(1.5萬元，1人)；

金輝燈飾(1.5萬元，1人)；

金記海鮮(1.5萬元，1人)；

錦江藥材(1.5萬元，1人)；

金和布業(1.5萬元，1人)；

KELLY & COMPANY(1.5萬元，1人)；

金百澤科技(1.5萬元，1人)；

帝盟創富(1.5萬元，1人)；

韓潮(1.5萬元，1人)；

高田貿易香港(1.5萬元，2人)；

廖廣生審計顧問(1.5萬元，1人)；

廣興肉食(1.5萬元，1人)；

L & I INTERNATIONAL LIMITED(1.5萬元，2人)；

儂裳(1.5萬元，1人)；

林記臘味家(1.5萬元，2人)；

利達時(1.5萬元，1人)；

利榮紡織(1.5萬元，2人)；

LINK FOSTER GLOBAL PARTNERS LIMITED(1.5萬元，1人)；

得滿美食甜品(1.5萬元，1人)；

德寶環保工程(1.5萬元，2人)；

團隊運輸(1.5萬元，1人)；

TECHCOM TECHNOLOGY CO(1.5萬元，1人)；

彩虹小屋(1.5萬元，1人)；

添美時貿易(1.5萬元，1人)；

天駿服裝配料(1.5萬元，1人)；

天興食品貿易(1.5萬元，3人)；

天成貿易(1.5萬元，1人)；

今日幸料理(1.5萬元，1人)；

TOKO BLITAR(1.5萬元，1人)；

登基工程(1.5萬元，1人)；

TONG'S ARTS INN LIMITED(1.5萬元，1人)；

展鋒製品(1.5萬元，1人)；

創盈信貸(1.5萬元，2人)；

VERS HAIR CARE CENTER(1.5萬元，1人)；

WAH KEE WOODEN BOX FTY.(1.5萬元，1人)；

宏信電業(1.5萬元，1人)；

惠安海綿製品廠(1.5萬元，3人)；

越宏投資(1.5萬元，1人)；

永輝商標織造廠(1.5萬元，1人)；

榮記水電冷氣工程(1.5萬元，1人)；

永華行物流管理(1.5萬元，1人)；

初見僱傭中心(1.5萬元，2人)；

黃興記(1.5萬元，2人)；

湘運企業(1.5萬元，1人)；

裕鋒堂中醫鍼灸診所(1.5萬元，1人)；

悅美堂美容(1.5萬元，1人)；

YOUNG COLLECTION LIMITED(1.5萬元，1人)；

1.28(1.5萬元，1人)；

1404=HOMME(1.5萬元，1人)；

鴻輝工程(集團)(1.5萬元，1人)；

中融(香港)永泰(1.5萬元，1人)；

全方位學習及教育中心(1.5萬元，1人)；

好抵食兩餸飯店(1.5萬元，1人)；

姬雪(1.5萬元，1人)；

寶運中醫跌打骨傷科診所(1.5萬元，1人)；

瑞英工程(1.5萬元，1人)；

登事利(1.5萬元，1人)；

東宏實業(1.5萬元，1人)；

耀天製作(1.5萬元，2人)；

EVERLASTING MOON ENTERPRISES CO LTD(1.5萬元，1人)；

宜準國際(1.5萬元，1人)；

信實信貸(1.5萬元，1人)；

豐盛投資(1.5萬元，2人)；

福利(1.5萬元，1人)；

祝印基金會(1.5萬元，1人)；

富達行(香港)(1.5萬元，1人)；

福至實業(1.5萬元，1人)；

凝菓美肌(1.5萬元，1人)；

美甲坊集團(1.5萬元，1人)；

俊匯(香港)工程(1.5萬元，3人)；

通利工藝(1.5萬元，1人)；

美松實業(1.5萬元，1人)；

⾧城旅行社(1.5萬元，1人)；

HAIR AROMA SALON(1.5萬元，1人)；

衡福(1.5萬元，1人)；

和邦康投(中國)(1.5萬元，1人)；

昊瑋(1.5萬元，1人)；

香港信誠商檢(1.5萬元，1人)；

香港金泰(國際)電子科技(1.5萬元，1人)；

康騰國際教育(1.5萬元，1人)；

合眾膠袋(1.5萬元，1人)；

合利(1.5萬元，1人)；

雄發中港貨柜運輸(1.5萬元，1人)；

鏗達工程(1.5萬元，1人)；

毅林教育中心(1.48萬元，1人)；

和記修理水電工程(1.47萬元，1人)；

漢昇影晒圖則(1.46萬元，2人)；

曾覺知中醫師(1.44萬元，1人)；

寶樂大樓業主立案法團(1.43萬元，1人)；

APPLE HOSTEL(1.42萬元，2人)；

TOP LANDMARK HOLDINGS LIMITED(1.42萬元，1人)；

輝利原料(1.42萬元，4人)；

FUNG TAK CHUNG(1.42萬元，1人)；

鴻發專業汽車服務O/B怡坤(1.42萬元，1人)；

天𧙗堂中醫跌打針灸正骨診所(1.4萬元，1人)；

滙宜實業(1.39萬元，3人)；

時仕(1.39萬元，1人)；

DR DONG GANG MING(1.38萬元，1人)；

祥豐國際(1.36萬元，1人)；

學思教育中心(麗城)(1.35萬元，1人)；

ANGELCARE(1.35萬元，1人)；

B+手袋批發(1.35萬元，1人)；

喜樂健(沙田)推廣中心(1.35萬元，1人)；

商業印刷(1.35萬元，1人)；

牙醫廖國偉(1.35萬元，1人)；

欣欣服飾(1.35萬元，2人)；

晴達投資(1.35萬元，1人)；

港記海鮮(1.35萬元，1人)；

飛騰體育用品(1.35萬元，1人)；

天洛設計印務(1.35萬元，1人)；

華興隆(1.35萬元，1人)；

訊騰電訊(1.35萬元，1人)；

耀安粉麵(1.35萬元，1人)；

㇐番街壽司刺身專門店(1.35萬元，1人)；

光明花店(1.35萬元，1人)；

香港海珠各界聯合會(1.35萬元，1人)；

FAME GOOD LIMITED(1.35萬元，1人)；

足斤両(1.35萬元，1人)；

新煮意(1.35萬元，1人)；

烘雅(荔枝角)(1.35萬元，1人)；

海豐游泳學院(1.35萬元，1人)；

香港靈氣道自然療法學會(1.35萬元，1人)；

南記工程(1.35萬元，1人)；

恆豐地產(1.32萬元，1人)；

FANCY FAIR HAIR STUDIO(1.29萬元，1人)；

心知道(1.28萬元，1人)；

西醫戴露德(1.27萬元，1人)；

永隹餅店(1.27萬元，1人)；

耀愛西葯行(1.27萬元，1人)；

香港王佐宏創珠寶(1.27萬元，1人)；

雄記運輸(1.27萬元，2人)；

街坊小廚(1.27萬元，1人)；

源利鑫半導體集團(1.26萬元，1人)；

采致國際(1.24萬元，2人)；

路德會救主基督堂(1.24萬元，2人)；

公文式大埔教育中心(太和)(1.24萬元，4人)；

DOLLYLAND(1.2萬元，2人)；

A ONE FASHION(1.2萬元，1人)；

煌域(1.2萬元，1人)；

非洲研究中心(亞洲)(1.2萬元，2人)；

ATO3(1.2萬元，1人)；

美麗人生髮型屋(1.2萬元，1人)；

創騰貿易(1.2萬元，1人)；

嘉世達音樂(1.2萬元，1人)；

晉群(1.2萬元，1人)；

車厘子女仕用品(1.2萬元，1人)；

創發室內裝修鋁窗工程(1.2萬元，1人)；

CORE DYNAMICS SOLUTION LIMITED(1.2萬元，1人)；

迪斯汽車服務(1.2萬元，1人)；

匯智出版(1.2萬元，1人)；

葉氏工程(1.2萬元，1人)；

香健會(1.2萬元，1人)；

高寶工程(1.2萬元，1人)；

繼發陶瓷(香港)(1.2萬元，1人)；

佳藝鋁質工程(1.2萬元，1人)；

九記(1.2萬元，1人)；

權記(1.2萬元，1人)；

泰興魚枱(1.2萬元，1人)；

達昌玩具廠(1.2萬元，1人)；

荃誠僱傭中心(1.2萬元，1人)；

VIEWPOINT ACE LTD(1.2萬元，1人)；

非凡集團(1.2萬元，1人)；

華爾登餅店(1.2萬元，1人)；

華益(香港)(1.2萬元，1人)；

宏大行(1.2萬元，1人)；

華域電訊(1.2萬元，1人)；

榮利宏(1.2萬元，1人)；

怡軒海鮮美食(1.2萬元，1人)；

YUG ENTERPRISE LIMITED(1.2萬元，1人)；

嘉美餅店(1.2萬元，0人)；

恒耀海鮮(1.2萬元，1人)；

榮華鮮魚(1.2萬元，1人)；

易取(1.2萬元，1人)；

富達(1.2萬元，1人)；

禮品網(1.2萬元，1人)；

八達工程(1.2萬元，4人)；

貫力電業製品廠(1.2萬元，2人)；

恒生行貿易(1.2萬元，1人)；

恒源機械工程(1.2萬元，1人)；

漢聯地產(1.2萬元，4人)；

姸巧國際(1.18萬元，3人)；

JOEI INSURANCE AGENCY(1.18萬元，1人)；

海泉水族保養(1.17萬元，1人)；

譚俊宜(1.17萬元，1人)；

精系文儀系統(1.17萬元，1人)；

DRESS UP(1.17萬元，1人)；

家家洗衣店(1.17萬元，2人)；

樂傭傭僱傭服務(1.17萬元，1人)；

富榮行(1.17萬元，1人)；

金花(1.14萬元，3人)；

親職教育專業培訓學會(1.14萬元，1人)；

王榮記菓子廠(1.14萬元，2人)；

ABIDE(1.12萬元，1人)；

女西醫楊仁美(1.12萬元，1人)；

禾台運通(1.12萬元，1人)；

偉棠(1.12萬元，1人)；

基督教香港浸禮會診所陳秀蓮醫生(1.12萬元，1人)；

廣信茶莊(1.08萬元，2人)；

LIAO MINHAO TARA(1.08萬元，1人)；

日新窗簾(1.08萬元，1人)；

南倪華意(1.08萬元，1人)；

愛塔(香港)首飾(1.06萬元，1人)；

⾧鴻科技國際(1.06萬元，1人)；

施博士─顱脊工房(1.06萬元，1人)；

林振泰(1.06萬元，1人)；

領呈國際商務(香港)(1.06萬元，1人)；

利東行(1.06萬元，1人)；

英特斯(1.06萬元，1人)；

弘中體育用品(1.06萬元，1人)；

HAIR COURT(1.06萬元，1人)；

香港好電影控股(1.06萬元，1人)；

童氏電腦機織領呔中心(1.06萬元，1人)；

連勝大廈業主立案法團(1.06萬元，1人)；

時新文儀(1.05萬元，3人)；

安貿亞洲(1.05萬元，1人)；

ARHAM TRADING LIMITED(1.05萬元，1人)；

采世(1.05萬元，1人)；

鄭宇彬(1.05萬元，1人)；

祥記書報社(1.05萬元，1人)；

趙雅亮醫務所(1.05萬元，2人)；

香港電腦服務中心(1.05萬元，1人)；

鄭金榮(1.05萬元，1人)；

黃秀珍醫生(1.05萬元，1人)；

女西醫黎秀娟(1.05萬元，1人)；

包餃店(1.05萬元，1人)；

明方(香港)(1.05萬元，1人)；

億利家針織厰(1.05萬元，1人)；

永捷亞太(1.05萬元，2人)；

精毅工程(1.05萬元，1人)；

公文式曉麗教育中心(1.05萬元，1人)；

貴記(1.05萬元，1人)；

瀝源髮屋(1.05萬元，1人)；

ULTRA IMAGE PRODUCTION CO.(1.05萬元，1人)；

域思蟲控顧問(1.05萬元，1人)；

滙景乾洗(1.05萬元，1人)；

永順行食品貿易(1.05萬元，2人)；

匯智電子(1.05萬元，1人)；

運動頂尖(1.05萬元，1人)；

業昇國際顧問服務(1.05萬元，2人)；

譽豐僱傭(1.05萬元，1人)；

華僑嬌妍理髮美容(1.05萬元，1人)；

髮型家(1.05萬元，1人)；

EVERGREEN BEAUTY(1.05萬元，1人)；

FEEL SALON(1.05萬元，1人)；

非嚐水果茶飲(1.05萬元，1人)；

四季花店(1.05萬元，1人)；

金盈貿易(1.05萬元，1人)；

新晶投資(1.05萬元，1人)；

綠色家具店(1.05萬元，1人)；

香港三記生果店(1.05萬元，1人)；

髮絲邏輯(1.05萬元，1人)；

歡樂街遊戲機中心(1.05萬元，1人)；

康豐舍(1.05萬元，1人)；

志康(1.05萬元，1人)；

安居置業代理(1.05萬元，6人)；

無限企業(1.05萬元，1人)；

富廣(香港)(1.04萬元，1人)；

小食皇(1.03萬元，1人)；

麗文投資(1.03萬元，1人)；

TY GROUP(1.02萬元，1人)；

特約經銷貿易(0.97萬元，1人)；

獅子王寵物店(0.97萬元，1人)；

泰安樓業主立案法團(0.97萬元，1人)；

WANFULL PROPERTY AGENCY COMPANY(0.97萬元，1人)；

永泰實業(0.97萬元，1人)；

鵬輝電池(香港)(0.97萬元，1人)；

THE CO.(0.96萬元，2人)；

潮髮型(0.96萬元，1人)；

合發五金行(0.96萬元，1人)；

中葵國貨(0.94萬元，3人)；

永輝百貨(0.94萬元，1人)；

福記運輸(0.94萬元，1人)；

嘉莉纖体美容中心(0.93萬元，1人)；

香港瓷磚潔具業總商會(0.93萬元，1人)；

CUTIE(0.92萬元，2人)；

天韻琴行(0.92萬元，1人)；

JOJA BOUTIQUE(0.91萬元，1人)；

AA PLACE COMPANY(0.9萬元，1人)；

海晴僱傭代理(0.9萬元，1人)；

逸聱音樂坊(0.9萬元，1人)；

綜合商務拓展(0.9萬元，2人)；

悅容坊美顏中心(0.9萬元，1人)；

CHEERS & TASTE(0.9萬元，1人)；

啓辰實業發展(0.9萬元，2人)；

康妍投資(0.9萬元，1人)；

西醫關嘉美(0.9萬元，1人)；

IP KA MAN(0.9萬元，1人)；

JINGLE IDEAS LIMITED(0.9萬元，1人)；

KOBE FINANCIAL(0.9萬元，1人)；

LITTLE FRESH(0.9萬元，3人)；

隆記文具紙行(0.9萬元，1人)；

頴詩教室(0.9萬元，1人)；

TAT FUNG LUGGAGE COMPANY(0.9萬元，1人)；

銓菖實業(0.9萬元，1人)；

TUNG YICK PROPERTY AGENTS(0.9萬元，1人)；

華泰(中港)物流(0.9萬元，1人)；

永興行(0.9萬元，1人)；

WONG WAI LIT & CHENG BING SUM ADA CO(0.9萬元，1人)；

陽光豆漿(0.9萬元，1人)；

328茶座(0.9萬元，1人)；

怡富機械維修(0.9萬元，1人)；

依博錶業製品廠(0.9萬元，1人)；

綠髮廊(0.9萬元，1人)；

HAIR CHANNEL(0.9萬元，1人)；

髮屋(0.9萬元，1人)；

髮盈店(0.9萬元，2人)；

恒輝(0.9萬元，1人)；

樂融外傭(0.9萬元，1人)；

楊幸瑜(0.87萬元，1人)；

建志貿易(0.87萬元，1人)；

快潔專業洗衣店(0.85萬元，1人)；

趙啟迅(0.84萬元，1人)；

俊弘國際(0.82萬元，2人)；

鄧俊傑(0.82萬元，1人)；

天生堂(0.82萬元，1人)；

溢利膠袋廠(0.82萬元，1人)；

FULGENT ELASTIC ACCESSORY COMPANY(0.82萬元，1人)；

GOLDEN BEAUTY(0.79萬元，1人)；

康寧中西藥行(0.78萬元，1人)；

宏立企業咨詢(0.77萬元，1人)；

華記鮮果(0.76萬元，1人)；

光壹(0.75萬元，1人)；

聯大建材(0.75萬元，1人)；

雅德顧問(0.75萬元，1人)；

方便仁舍(0.75萬元，1人)；

嘉玥諮詢服務(0.75萬元，0人)；

CHUNG KEE COMPANY-CHRISTINE POON(0.75萬元，1人)；

圈圈時裝(0.75萬元，1人)；

大晟(香港)(0.75萬元，1人)；

JK LUXURY COMPANY(0.75萬元，1人)；

嘉盈貿易(0.75萬元，1人)；

KSQUARE(0.75萬元，1人)；

金瑛珠寶行(0.75萬元，1人)；

艾柏斯銷售(0.75萬元，1人)；

小可能(0.75萬元，1人)；

暢優貿易(0.75萬元，1人)；

宏思出版(0.75萬元，1人)；

泓爾達國際(0.75萬元，1人)；

WHS PROJECT & HOSPITALITY LIMITED(0.75萬元，1人)；

榮洸美容足浴中心(0.75萬元，1人)；

帝后珠寶(0.75萬元，1人)；

恆星工程及貿易(0.75萬元，1人)；

歐進工藝(0.75萬元，1人)；

亨隆保險顧問(0.75萬元，1人)；

GREGG & BAILEY ASIA LIMITED(0.75萬元，1人)；

夏蓮娜化妝美容學院(0.75萬元，3人)；

N & P LIMITED(0.75萬元，1人)；

顯權威財策顧問(0.75萬元，1人)；

展能歷奇顧問(0.74萬元，1人)；

CONNIE CHEUNG FINANCIAL ARCHITECT(0.73萬元，1人)；

佳進顧問(0.72萬元，2人)；

金菱製罐廠(0.72萬元，2人)；

譚氏(0.7萬元，1人)；

佳記茶水檔(0.7萬元，3人)；

大吉祥帳聯毛毡(0.69萬元，1人)；

HONGKONG TAKE SEND LOGISTICS LIMITED(0.69萬元，1人)；

張嘉樂(0.68萬元，1人)；

富盛五金家品(0.68萬元，1人)；

DR DAVID LEUNG(0.67萬元，1人)；

建德汽車貿易(0.67萬元，1人)；

A級互動教廊(0.67萬元，1人)；

李德桐(0.66萬元，2人)；

香港鮮魚商會(0.66萬元，4人)；

劉勝欣(0.65萬元，1人)；

恒億行(0.65萬元，1人)；

日通國際通訊(0.63萬元，1人)；

藝力工程設計(0.63萬元，1人)；

宏偉清潔(0.62萬元，2人)；

97髮型設計(0.61萬元，1人)；

譚子玲律師行(0.6萬元，1人)；

CASA HOSPITALITY ASIA(0.6萬元，1人)；

張國華(0.6萬元，1人)；

湛榮實業(0.6萬元，1人)；

郭智偉會計師事務所(0.6萬元，2人)；

達易網顧問(0.6萬元，1人)；

勞雄欣(0.6萬元，2人)；

LO SIN WAI RUBY COMPANY(0.6萬元，1人)；

德田報社(0.6萬元，1人)；

友聯琴行(0.6萬元，1人)；

源安藥行(康記)(0.6萬元，1人)；

FLAIR SALON(0.6萬元，1人)；

金富鴻塑膠顏料(0.6萬元，1人)；

天嘉(亞洲)(0.6萬元，1人)；

永丰工程(0.6萬元，1人)；

海頓髮廊(0.6萬元，1人)；

DAMIAN WONG(0.57萬元，1人)；

ANITA LAW INSURANCE AGENCY(0.57萬元，1人)；

九龍行(0.57萬元，1人)；

香港兒童話劇團(0.57萬元，1人)；

靈草堂中醫藥店(0.54萬元，2人)；

許家為(0.54萬元，1人)；

怡利鮮果(0.54萬元，2人)；

VICKY LEUNG COMPANY(0.52萬元，1人)；

創新學習中心O/B創欣發展(0.52萬元，1人)；

祖曼尼(國際)(0.51萬元，1人)；

朗程空調及冷凍工程(0.51萬元，1人)；

中國新醫學醫療中心(0.49萬元，2人)；

皇庭生活坊(0.49萬元，1人)；

盧康慧(0.48萬元，1人)；

達高清潔(0.46萬元，3人)；

DESMOND H.K. LEUNG(0.46萬元，1人)；

漢興車行(0.45萬元，1人)；

華廸印刷(0.45萬元，3人)；

雅寶峰(0.45萬元，1人)；

⾧春花店(0.45萬元，1人)；

康業貿易工程(0.45萬元，1人)；

捷利行測量師(0.45萬元，1人)；

國威夾萬(0.45萬元，1人)；

威傑電子(0.45萬元，1人)；

㇐心㇐意新婚服務(0.45萬元，1人)；

其信企業(0.45萬元，1人)；

候信興糕品(食品)製造廠(0.45萬元，1人)；

美之園顧問(0.43萬元，1人)；

輝記雜貨(0.42萬元，1人)；

GLA FASHION(0.38萬元，1人)；

陳億桐(0.36萬元，1人)；

景豐環衞服務(0.3萬元，1人)；

KLK COMPANY(0.3萬元，1人)；

澄霖歐日時裝(0.3萬元，1人)；

方潔霞(0.3萬元，1人)；

同樂室(0.3萬元，1人)；

香港手語協會(0.3萬元，2人)；

嘉賢僱傭中心(0.27萬元，1人)；

GRACE REFORMED EVANGELICAL CHURCH LIMITED(0.26萬元，1人)；

WESPA GLOBAL LIMITED(0.25萬元，1人)；

文仁教室(0.21萬元，4人)；

GOALKEEPER LIMITED(0.15萬元，1人)；

AURA EMPLOYMENT AGENCY(0.06萬元，0人)；

TOO OI YUET & CO(0.03萬元，1人)；