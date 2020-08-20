7月通脹率放緩至0.2% 政府：外出用膳價格逾16年來首錄按年跌幅
文章日期：2020年8月20日 16:40
統計處公布，根據綜合消費物價指數，7月份整體消費物價按年跌2.3%，收縮幅度大於市場預期的跌0.5%，6月份則上升0.7%。7月份的跌幅主要是由於政府代繳公屋租金，以及房協豁免乙類屋邨租戶三分二租金。剔除一次性紓困措施的影響，基本通脹率為0.2%，較6月份1.2%為低，主要是由於外出用膳費用下跌和本地交通費用跌幅擴大所致。
在各類綜合消費物價指數組成項目中，7月份錄得按年跌幅的類別為電力、燃氣及水（跌18.6%）、住屋（跌4.8%）、衣履（跌4.7%）、交通（跌3.7%）、耐用物品（跌3.2%）和外出用膳（下跌1.1%）。至於錄得按年升幅的類別為食品（不包括外出用膳）（升3.9%）、雜項物品（升2.3%）、雜項服務（升0.6%）和煙酒（升0.3%）。
政府發言人表示，由於2019冠狀病毒病在全球大流行令經濟情況仍然十分疲弱，基本消費物價通脹率在7月份顯著緩和至0.2%。本地2019冠狀病毒病感染個案近期急升，導致飲食業經營環境變得更為嚴峻，令外出用膳價格在7月轉為按年下跌，是自2004年初以來的首次。與此同時，港鐵（0066）自該月起提供額外車費折扣，令交通費用的跌幅明顯擴大。多個其他主要消費物價指數組成項目承受的價格壓力亦進一步減退。
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