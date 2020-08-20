信安信託（亞洲）今宣佈，合併信安強積金計劃800系列與信安強積金計劃600系列，並由今年10月22日起生效；同時將推出兩項新成分基金，800系列及600系列的所有參與成員，將可自由選擇800系列的19項基金，包括兩項新的成分基金「信安進取策略基金」及「信安亞洲債券基金」。

除了強積金計劃合併及推出新成分基金，信安亦將減低收若干成份基金的管理費。該19項基金當中有11項的基金管理費將下調，減幅介乎2.7%至13.5%，是公司自2000年以來第6次下調基金管理費，當中減幅最多的為「信安恒指基金」，其次為信安的中國、亞洲、美國及國際等股票基金，減幅均為9.4%。

信安信托行政總裁艾思敦（Dave Ashton）表示，此項大規模的產品優化，反映公司致力為強積金成員提高回報，其涉及38萬名成員，資產管理達310億元，公司一直提供適合客戶的退休解決方案，從而為其建立終身財務保障，展望將來，公司將繼續優化客戶體驗並提升數碼服務，以滿足客戶日益增長的投資需求。

記者：溫藹紅

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