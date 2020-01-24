中美雙方已商定將於近日舉行通話，港股午後跌幅一度收窄，但未能收復25000點關口，最終埋單跌387點或1.54%，報24791點，連跌兩個交易日，成交金額1181億元，較上日增加39.73%；國指跌157點或1.53%，報10155點；恒生科技指數收報7167點，升0.24%。

友邦（1299）績後偏軟，收市跌3.28%，報72.15元，拖低恒指86點；其次為建行（0939）跌3.2%，收報5.75元。ATMX中，僅阿里（9988）向下，收報255元，跌0.16%；騰訊（0700）收報508元，升0.4%；美團（3690）收報234.6元，升1.56%；小米（1810）曾見2年高，見18.46元，收報18.18元，升2.02%。傳京東（9618）計劃分拆京東健康上市，京東曾創上市新高，見280元，收報279.8元，升0.65%。

內媒引述分析師指，中國短期全面降準概率明顯下降。內銀走低，工行（1398）跌2.73%，收報4.63元；交行（3328）跌2.08%，收報4.23元；中行（3988）跌0.76%，收報2.6元。

「黃色概念股」午後繼續逆市揚，壹傳媒（0282）收報0.405元，升26.56%；毛記葵涌（1716）收報0.83元，升16.9%；曾減持毛記的萬華媒體（0426）收報0.176元，升12.1%。彌明生活百貨（8473）升半成，報0.221元；叙福樓（1978）收報0.445元，升7.23%；網台負責人蕭若元旗下的易還財務投資（8079）升5.77%，報0.275元；香港電視（1137）收報8.4元，升4.61%。

多間公司於中午收市後公布業績，嘉里建設（0683）中期純利跌70%，收報19.44元，跌0.92%。

東亞（0023）公布，中期純利15.32億元，按年升53.2%，收報18.1元，跌0.44%。

嘉華國際（0173）半年核心盈利升85%，收報3.53元，升6.32%。

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