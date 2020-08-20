東亞銀行（0023）公布中期業績，其聯席行政總裁李民僑指出，集團具有雄厚的資本基礎及流動性，可承受本地及全球高度不穩定的外部環境，儘管疫情導致總收入下降，但手續費及佣金收入仍按年錄增長，經營開支亦有所下降，認為整體資產質素正面，未來將繼續審慎進行風險管理，重申沒有裁員計劃。

截至今年6月底，集團純利按年增長53.2%至15.32億元；但經營收入按年跌16.9%至84.74億元；減值損失按年減少42.7%至29.02億元；減值貸款比率較去年底增加7個基點至1.29%。若以地區劃分，東亞香港純利按年跌57.4%至12.23億元；東亞中國的股東應佔虧損按年收窄83.6%至4.68億元。

提及香港撥備情况，他表示，該行約有14%是屬於高風險行業的貸款，包括零售、酒店、航空、貿易及製造業等，當中會較留意已降級的特別貸款、已逾期或違約的戶口，佔整體約3%，又指整體撥備並非只因為已降級貸款作準備，同時亦將疫情因素納入在集團的預期信貸損失模型中，因此有約30%的撥備是「向前看」，即屬於前瞻性撥備。

至於中國內地業務，東亞聯席行政總裁李民斌回應指，期內撥備前利潤其實錄得增長，但疫情確實對銀行業務造成影響，尤其是零售及消費金融等，撥備覆蓋率有所提高，但認為該行在信貸成本及貸款減值上有很大改善，估計不久後將轉虧為盈。他又指，該行在中國已有17億元撥備，當中有超過5億元是屬前瞻性撥備，未來將專注於內地一線城市、高端客戶和跨境業務，並會積極推動服務費用收入。

記者：溫藹紅

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