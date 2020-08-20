中裕燃氣（3633）執行董事及行政總裁呂小強今午在中期業績的電話會議上指出，集團在下半年仍然數個併購項目在談中，不限於內地，亦涵蓋海外市場。他們亦有意進一步擴大增值業務的銷售，期望全年的目標銷售額能夠增至5億元人民幣。儘管新冠肺炎疫情持續影響，集團整體的全年銷氣量目標，則維持在22億立方米不變。

他說，由於內地防控疫情到位，旗下工業用戶用氣在第二季已見恢復，至今用氣的情況的情況和疫情前沒有太大分別，需求亦在反彈中。全年銷氣目標維持在22億立方米水平，隨著油價下調，亦令集團從上游取得的氣價便宜一些，這更令到上半年的毛差達到0.51元人民幣，相對去年0.49元人民幣為高。同時三家石油公司另外獨立分拆管網公司，則有助上游供應商比過往更多元化，渠道亦較前增多，增加業界的議價能力，有助每立米燃氣成本下降。

在購併方面，呂小強指出，集團沒有停過，他們收購的目標，不限地區或國內外，亦不限是否工商客戶為主，最重要是考慮項目跟上游的距離是否接近，及工業用戶發展程度是怎樣。至於被問及是否正在一帶一路沿線國家物色項目，他則強調，在地理上沒有特別偏好，最重要還是看有否合理回報。集團的內部指引是，回報率要達到雙位數字。目前集團尚有數個項目在談中。

今年中裕的資本開支目標水平會定在20億港元，呂小強稱，上半年及下半年各佔一半比例，分別佔10億港元。同時集團未來重點會擴大增值業務，今年全年目標銷售會達5億元人民幣，毛利率則平均達43%。集團除了有自己的品牌「中裕鳳凰」的廚具等家電產品銷售，亦建立「中裕i家」電商平台，推售自家產品同時，亦讓工業用戶經此渠道向居民銷售，暫時仍以銷售「中裕鳳凰」產品為主，工業用戶銷售佔比不多。

記者：陳偉燊

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