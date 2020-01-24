本港Apple Store被質疑對員工的口罩及職員證肖像作政治審查。前香港眾志秘書長黃之鋒在Facebook指，有本港Apple Store員工向其爆料稱，Apple Store本月起要求每名員工都開始佩戴職員證，並提供數款表情及動作的memoji卡通肖像，讓員工可以自行選擇並印在職員證上，起初公司對卡通肖像無特別要求，但當有員工呈交設計好的卡通肖像予上司後，翌日就遭質問「乜你好鍾意黃色／黑色咩？」及「點解要着黃色衫／戴黃色帽？」等問題，並強制有關員工即場更換其他顏色的卡通肖像，更疑以終止僱員合約作要脅。

此外，該名爆料員工亦指，由於有同事不願使用公司提供的中國製口罩，而且每日僅提供1個，故大部分同事都是自備口罩，但近日上司開始限制口罩款式，黃色、印有「FDNOL」（Five Demands, Not One Less）及寫有香港字樣的口罩一律禁止配戴，但藍色口罩則無被禁用。

黃之鋒在帖文批評，Apple作為美資跨國企業，為求迎合少數大陸員工與顧客而進行政治審查，持有色眼鏡對待員工，有關表現過份，並促請Apple香港盡快交待。

本報已就事件向AppleStore了解。據知，由於疫情關係，Apple Store員工必須配戴口罩，惟擔心客人難以辨識員工，故要求員工的職員證上印上卡通肖像設計，當中沒有任何顏色限制，但卡通肖像不能戴上口罩，否則有違當初製作卡通肖像原意。

另外，在員工衣飾上，Apple Store建議員工不要穿著帶有任何訊息、標語或商標（logo）的服飾，倘發現有員工服飾有違公司規定，會先善意提醒，不會以終止僱員合約作要脅。

其他報道

滬指二連跌 全日收挫1.3%

友邦：內地業務未來集中在10至12個省份拓展

港府發言人：美國單方面暫停協定 應受到國際社會譴責

【有片：選股王】京東破頂後料再上 上望目標到咩位？

中遠海運上半年少賺12% 中期息6.5仙

Foodpanda母企獲納入德國DAX指數 踢走Wirecard

恒安國際李偉樑料下半年紙巾收入會重拾升軌

中生製藥委任李一執行董事及首席執行長

證監會：季度轉虧為盈1億元 投資收入大增2.2倍

嘉華國際半年核心盈利升85% 中期息7仙

美國或終止三項雙邊協議 港股跌516點 黃股回勇 壹傳媒升近36%

中糧包裝半年多賺7.4% 中期及特別息共14.4仙