美國聯儲局上月議息會議紀錄顯示委員關注疫情持續對中期經濟造成風險及金融系統風險，又未有討論延長資產購買期限；中國內地官方媒體引述分析指全面降準概率明顯下降，寬鬆的貨幣環境不及預期，內地A股受壓，港股捱沽，恒指低開123點後反覆向下，半日以接近低位收市，收報24662點，跌516點或2.05%；國指跌逾2%。

科技股相對硬淨，部分更逆市上升。恒生科技指數半日跌0.5%。騰訊（0700）、美團（3690）跌0.5%，阿里巴巴（9988）跌1%。小米（1810）升1%，中芯（0981）升逾3%。中資金融股受壓，建行（0939）、中壽（2628）跌3%，汽車、醫藥醫療、食品捱沽，吉利（0175）、比亞迪（1211）中生製藥（1177）、威高（1066）、華潤啤（0291）跌逾3%。內房物管股的沽壓也較大。不過，個別消費股做好，如九毛九（9922）國美零售（0493）美東汽車（1268）升逾3%。

京東（9618）日前升近半成破頂後，今早衝高後回順，可以趁回調吸納。京東周一公布上半年業績，第二季非通用會計準則純利按年升超過六成半，遠超市場預期，而收入及月活用戶數持續上升，加上營運效率提升及規模效應，利潤率改善，業績可以繼續看好。股價方面，京東破頂後向上無蟹貨阻力，上望300元心理關口，回調料於265元有良好承接，且看是否可以270元附近吸納。

劉思明

投資版副主編