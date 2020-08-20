受惠紙漿價格持續低水，紙巾股恒安國際（1044）上半年紙巾毛利率大升10個百分點至35%水平，收入雖然仍要跌2%至54.49億元人民幣（下同），但分部利潤大升1.68倍至8.22億元。恒安國際財務總監李偉樑指，有信心下半年紙巾會重拾升軌有正面增長，主要因高端產品「雲感」系列的推出、電商業務已調整及濕紙巾業務增長，加上紙漿價格的低水，料紙巾業務毛利率尚有改善空間。

李偉樑指出，衛生巾業務下半年亦希望能維持在優於行業水平，而紙尿片業務則望在加強紙尿褲在電商及母嬰店銷售佈局後能止跌回升。

由於紙漿價格持續低水，李偉樑指，集團亦保留了四個月庫存，暫未見到成本上升的趨勢，相信下半年亦走勢穩定，將持續利好紙巾業務的毛利率。

有投行指出，基於紙漿價格低，料下半年行家會降價以搶佔市場。李偉樑表示，無論紙漿價格升跌，集團一直保持價格穩定，但承認由於上半年利潤做得不錯，有空間進行促銷，以促成全年銷售正面提升的目標。

至於因應疫情，集團上半年開展了口罩及其他醫護產品銷售，上半年收入超過2億元。李偉樑指出，口罩及其他醫護產品業務將會恒常化，目前已有30多台機器，日產能超過300萬個。上半年受疫情影響，業務利潤較高，但隨著下半年口罩供需穩定後，他指，下半年暫時不敢太樂觀預測有大幅增長，傾向保守，並希望能維持上半年的情況，將會加大發展海外如歐洲市場，業務亦未需太大投資。李偉樑又補充指，集團整體全年的資本開支約5至6億元。

恒安國際今日早市一度反彈，曾高見68元，但其後隨大市下跌，早市收報65.9元，跌1.86%。

記者：方楚茵

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