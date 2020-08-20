證監會公布4月至6月期間的季度報告，截至6月底止，轉虧為盈，由去年的5269.1萬元，轉為盈餘1.05億元。

期內，證監收入6.26億元，按年升51.9%或2.14億元，不過，當中佔大部分的是來自投資收入按年增加1.1億元或2.2倍。而佔收入總額最多的仍是徵費部份，達4.14億元，按年升20%。另外，匯兌損失亦較去年同期大減，由1870.7萬元降至24.3萬元。

證監會亦公布其他本季主要數字，包括持牌機構及人士和註冊機構的總數為46,824，其中持牌機構的數目為3,109家。

對持牌機構進行了74次現場視察，以查核它們遵守相關監管規定的情況。認可了公開發售的41隻單位信託及互惠基金（包括28隻在香港註冊成立的基金）和24項非上市結構性投資產品。

審閱了82宗新上市申請，其中包括三宗來自尚未有盈利的生物科技公司的申請。在檢視各上市公司的披露情況時，根據第179條（註2）就18宗個案發出指示以收集更多資料，及就一宗交易以書面形式闡述本會所關注的事項。

對八家持牌機構及兩名人士採取了紀律處分，涉及的罰款總額達6,750萬元。

在原訟法庭取得針對八名人士的取消資格令，原因是他們違反了作為上市公司董事的職責。因應股價及成交量的異動，提出了2,366項索取交易及帳戶紀錄的要求。

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