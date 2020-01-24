美國終止與香港三項有關引渡、稅收的協定，加上《中國證券報》引述分析師文章，料短期內全面降準概率明顯下降，中港股市半日齊挫，港股一度跌最多539點，低見24638點。恒指半日跌516點或2.05%，報24662點，成交金額665億元；國指跌209點或2.03%，報10103點；恒生科技指數收報7114點，跌0.5%。

友邦（1299）領跌大市，半日跌4.56%，收報71.2元，拖低恒指119點；其次為建行（0939）跌3.2%，收報5.75元，拖跌大市62點。

騰訊（0700）收報503.5元，跌0.49%；阿里巴巴（9988）績前走低，收報252.4元，跌1.17%；美團（3690）收報230元，跌0.43%；小米（1810）創2年高，高見18.46元，收報18元，升1.01%；京東（9618）擬分拆京東健康上市，京東半日一度破頂，高見280元，收報276.8元，跌0.43%。

金價下跌，金礦股個別走。紫金礦業（2899）收報5.17元，升1.57%；招金礦業（1818）收報9.18元，升0.99%；靈寶黃金（3330）收報1.41元，跌2.76%；價值黃金（3081）收報46.72元，跌2.01%；山東黃金（1787）收報22.25元，跌1.98%；SPDR金ETF（2840）收報1420.5元，跌2%。

「黃色概念股」回勇，美國總統特朗普於白宮記者會上讚揚壹傳媒（0282）創辦人黎智英為「勇者」及「了不起的君子」，壹傳媒收報0.435元，升35.94%；毛記葵涌（1716）收報0.82元，升15.49%；曾減持毛記的萬華媒體（0426）亦漲一成，收報0.174元，升10.83%。彌明生活百貨（8473）半日升9.52%，報0.23元；叙福樓（1978）收報0.445元，升7.23%；網台負責人蕭若元旗下的易還財務投資（08079）升9.62%，報0.285元；香港電視（1137）收報8.15元，升1.49%。

金管局放寬非住宅物業按揭成數至5成，美聯工商舖（0459）今早落鑊，一度升1倍，高見0.144元，收報0.115元，升59.72%；其母公司美聯（1200）報0.79元，升6.76%。

雲頂香港（0678）擬暫停向其債權人支付所有款項，以保留流動資金。該股今早復牌，收報0.305元，跌36.46%。