東亞（0023）公布，中期純利15.32億元，升53.2%，派中期息0.16元，去年同期為0.11元。純利大增，主要是由於內地的減值損失大幅減少所致。撥備前經營溢利下跌21.9%至41.24億元，扣除減值損失後之經營溢利為12.22億元，增加10.02億元，或455.0%。

期內，淨利息收入減少17.6%，至61.14億元。淨息差由1.90%收窄至1.59%，而賺取利息之平均資產減少1.7%。服務費及佣金收入淨額增加6.0%，至14.35億元。

金融資產之減值損失支銷淨額由去年的50.63億元大幅下降至2020年的26.75億元，主要是由於中國內地業務錄得的減值損失減少所致。集團的減值貸款比率由2019年12月底的1.22%，上升至2020年6月底的1.29%。香港業務的減值貸款比率由0.25%上升至0.46%，而內地業務的減值貸款比率則由3.80%上升至3.91%。

東亞中國的貸款結餘總額為1,193.97億元。隨著人行於2020年上半年持續下調貸款市場報價利率，淨息差收窄22個基點。由於貸款結餘進一步下降及淨息差受壓，淨利息收入較去年下半年減少18.6%。此外，截至2020年6月30日的客戶存款減至1,337.87億元。於2020年6月，東亞中國的減值貸款比率維持在3.92%的高位。高企的不良貸款比率主要是由於冠狀病毒病疫情令清收工作延遲所致，而並非不良貸款有所新增。

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