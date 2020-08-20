澳洲金融評論引述消息指，澳洲財長Josh Frydenberg反對蒙牛（2319）向日本麒麟控股收購Lion Dairy & Drinks Pty Ltd。

蒙牛去年11月提出，以6億澳元(約33億港元)收購Lion Dairy。

今年6月，澳洲宣布，規定一項交易經外資投資審核局(FIRB)批准後，財政部長有最後決定權，可以要求對交易進行變更、附帶條件或強制分拆。該法還授權政府在其認為對國家安全構成威脅的情況下，可以強制出售某家企業。

Josh Frydenberg未對該報道置評。路透則指Josh Frydenberg在電郵回覆指，政府不對外國投資審查安排的細節置評，因為這些安排適用或可能適用於特定案例。

中國周二宣布即日起對原產於澳洲的進口相關葡萄酒進行反傾銷立案調查。最近亦對澳洲大麥徵收進口關稅，暫停部分澳洲牛肉進口，並以種族歧視為由建議中國留學生和遊客避免前往澳洲。

蒙牛現報34.75元，跌2.25%。

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