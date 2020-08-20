美國終止與香港三項有關引渡、稅收的協定

美國國務院發言人Morgan Ortagus表示，鑒於港區國安法，美國將終止與香港三項有關引渡、稅收的協定。

Ortagus表示，協定涵蓋「移交逃犯，移交被判刑犯人，以及對船舶國際經營 所得收入的相互免稅」。

Ortagus表示，這些措施突顯美國對中國決定實施港區國安法的深切擔憂，該法碾壓了香港人民的自由。

彭博報道，其他舉措或仍會接踵而來，可能包括制裁香港一些大型銀行的高層。美國還可能對香港公司從美國購買技術施加進一步限制。早前，美國一些政府官員研究過削弱港元聯繫匯率制，但又擔心這麼做會反治其身傷及美國經濟，便就此作罷。

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