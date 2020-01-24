美股向下，港股今早低開。恒指低開123點或0.5%，報25055點，成交金額24億元；國指今早低開79點或0.78%，報10233點。

建行（0939）領跌，低開1.68%，報5.84元，拖低恒指32點。友邦（1299）中期派息增，今早高開0.54%，報75元。ATMX方面，騰訊（0700）報508元，升0.4%；美團（3690）收報236元，升2.16%；小米（1810）收報18.1元，升1.57%；阿里巴巴（9988）今日放榜，報254元，跌0.55%。

三桶油個別發展。昨日公布中期業績的中海油（0883）今早向好，升1.45%，報9.12元；中石化（0386）跌0.28%，報3.52元；中石油（0857）跌0.74%，報2.7元。

中美貿易局勢未明，傳兩國很快將舉行先前推遲的貿易會談，貿易股個別走，萬洲（0288）升2.17%，報7.05元；申洲國際（2313）跌3.31%，報105.3元；創科實業（0669）跌2.16%，報90.5元。

多間公司今日派成績表，恒地（0012）績前做好，升0.66%，報30.45元；東亞（0023）報18.2元，跌0.11%；中海物業（2669）報7.85元，跌0.76%；京信通信（2342）報3.54元，跌0.56%；平安好醫生（1833）平開，報116元。

其餘個股方面，雅生活（3319）半年多賺41%，不派息，開報42.8元，跌0.47%；新秀麗（1910）上半年蝕9.7億，報811元，跌0.73%；六福（0590）發盈警料次季少賺8成，開報17.88元，無升跌。