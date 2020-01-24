美股向下，港股ADR亦跌144點或0.58%，報25034點，個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌0.57%，折合報503.11元；匯控（0005）跌0.35%，折合報34.03元；建行（0939）跌1.08%，折合報5.88元。

美期現跌0.14%至0.27%，日股現跌0.26%，韓股現跌0.39%，澳股現跌0.85%。

今日焦點股份可留意：

多間公司公布業績，包括阿里巴巴（9988）、東亞（0023）、恒地（0012）、恒發（0097）、中銀航空租賃（2588）、冠君產業信託（2778）、中海物業（2669）、京信通信（2342）、新奧能源（2688）、平安好醫生（1833）等。

友邦（1299）上半年新業務價值跌37%，中期息升5%至35仙。

雅生活（3319）半年多賺41%，不派息。

新秀麗（1910）上半年蝕9.7億。

六福（590）發盈警料次季少賺8成。

中海油（0883）上半年純利削65%，中期息0.2元。

天下大亂 如何趁亂取勝? 視像投資研討會Webinar

全球疫情肆虐，中美地緣政治刮起風暴，天下大亂金價暴升，股巿位高勢危？從來有危便有機，亂局下既要懂得守，也可趁亂找到投資好機會！

講者：

香港奧國經濟學院院長 王弼、明報投資版資深主編陸振球

日期：2020年8月20日(星期四)

時間：下午1:00至2:00 (HKT)

方式：以視像會議軟件Zoom進行

優惠價：$300

報名網址：https://link.mingpao.com/64594.htm

其他報道

友邦：上半年新業務價值跌37% 中期息升5%至35仙

【專家教路】張兆聰：美打壓華為 反利好手機股小米

【專家教路】劉思明：熱炒股回吐 炒業績要留神

疫情對經濟構成風險 聯儲局會議紀錄顯示積極態度改變

聯儲局對復蘇樂觀預期降溫 道指跌85點 蘋果市值逾2萬億美元

雅生活半年多賺41% 不派息