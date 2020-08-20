友邦（1299）公布，截至6月底止，新業務價值下跌37%至14.10億美元；年化新保費下跌24%至25.79億美元；新業務價值利潤率減少11.1個百分點至54.4%；稅後營運溢利上升5%至29.33億美元；內涵價值營運溢利減少13%至38.78億美元。中期息升5%至每股35仙。

友邦指，隨著針對2019冠狀病毒病的限制逐步放寬，各地市場新業務價值錄得非常強勁的按月增長。

友邦保險集團首席執行官兼總裁李源祥表示，遏制傳播措施對新業務銷售造成最大影響，新業務價值下降37%。友邦保險的財務狀況仍然強韌，AIA Co.的償付能力充足率強勁，為328%。

李源祥表示，內地業務為集團的新業務價值帶來最大的貢獻，上半年新業務價值雖下降13%，但隨著遏制傳播措施逐步放寬，新業務銷售動力有所改善，第二季新業務價值適度增長。

香港業務方面，新業務價值錄得68%下降，主要由於自2月初以來對所有中國內地入境人士實施強制隔離檢疫規定的影響。

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