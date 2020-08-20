聯儲局公布7月28-29日貨幣政策會議紀錄，對於之後的貨幣政策前景，多名與會者認為，提供更清晰的聯邦基金利率目標區間指引「在未來某個時候是恰當的」，而過往則是「之後舉行的會議上」，措辭的變化令市場理解為儲局似乎改變了之前的積極態度。

事實上，自上次會議以來，多位聯邦公開市場委員會(FOMC)成員表示，只要疫情仍然對經濟構成嚴重阻力，就不太有必要提供新的指引。

紀錄指，「委員們認為，持續的公共衛生危機將在短期內令經濟活動、就業和通貨膨脹嚴重承壓，並在中期對經濟前景構成相當大的風險」。數位官員稱疫情帶來的長期影響可能會導致商業結構調整，從而「可能在一段時間內導致經濟生產能力增速放緩」。

聯儲局主席鮑威爾表示，經濟發展的道路「極其不確定」，將取決於遏制新冠病毒的情況。

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講者：

香港奧國經濟學院院長 王弼、明報投資版資深主編陸振球

日期：2020年8月20日(星期四)

時間：下午1:00至2:00 (HKT)

方式：以視像會議軟件Zoom進行

優惠價：$300

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