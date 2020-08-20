聯儲局會議紀錄顯示，對復蘇的樂觀預期降溫，對9月提供更明確前瞻指引的態度不如此前積極，委員認為疫情持續將在短期內令經濟活動嚴重承壓；此外，亦沒有提及額外購買美國國債，使利率曲線變陡，年期愈長，息率上升基點愈多，如三年期升0.3個基點，30年期升3個基點。另外，有傳中美很快將舉行先前推遲的貿易會談。道指高開33點，高位曾升142點，低位曾跌130點。蘋果成為首間市值超過2萬億美元的美國企業。

道瓊斯工業平均指數收市跌85點，或跌0.31%。標準普爾500指數收市跌14點，或跌0.44%。納斯達克綜合指數收市跌64點，或跌0.57%。

可口可樂跌2.17%，報47.37美元(下同)，是道指跌幅最大的藍籌，而Nike升1.33%，報108.39元，是道指升幅最大的藍籌。

科技股方面，蘋果收市報462.83元，升0.13%，谷歌母公司Alphabet收市報1544.61元，跌0.72%，亞馬遜收市報3260.48元，跌1.57%，Facebook收市報262.59元，升0.1%。

德國DAX指數收市升0.74%，報12977.33點；法國CAC 40指數收市升0.79%，報4977.23點；英國富時100指數收市升0.58%，報6111.98點。