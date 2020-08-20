恒指半日市跌188點，收報25,178點，成交金額845億元。美國總統特朗普表示原定上周末舉行的中美貿易協議對話，因為中國對美國以至世界做了無法想像的事，自己不想與中國說話，決定推遲會面。消息對中港股市構成沽壓，恒指平開後跌幅擴大，最多跌逾1％低見25,079點，尾市跌幅略為收窄。騰訊（0700）走勢頗弱，友邦（1299）亦於75元見阻力。科技股則個別發展，京東（9618）再升4.7％破頂，美團（3690）則先新高後倒跌。

中港股市昨日沽壓頗大，估計與特朗普取消貿易協議對話有關。彭博形容，此舉令第一階段貿易協議前景由此畫上大大問號。但白宮經濟顧問庫德洛上周四才表示，特朗普對協議進度感滿意。無論周六是否有對話，中國也會繼續採購，取消會面只是特朗普冀以此強化對抗中國的形象，不大可能令協議出現變數。

特朗普料續打中國牌 保持美股升勢

但要留意，特朗普選戰大打中國牌，效果頗為理想。支持民主黨的有線新聞網（CNN）最新民調顯示：拜登僅以50%對46%領先特朗普4個百分點，而6月份同一民調的差距則是14個百分點。民調的誤差率為正負4個百分點，意味兩者差距已不明顯，總統選戰再起變數。多數美國人對中國看法負面，特朗普又成功建立對抗中國的形象，未來兩個月定必會繼續出招；但同時又不會動真格，例如重啟貿易戰、制裁中資金融機構，以免影響到美股升勢。要知道，每次總統選舉前3個月，只要標普500指數上升，競選連任總統幾乎定必成功。中概股也好，中港股市也好，選舉前都會較為波動，但又不大可能轉勢大跌。若未能承受的話，要控制持倉水平。

面對特朗普不斷出招打壓，資金仍是流向內需板塊為主，A股昨日大跌，但部分白酒股如五粮液續升，必需品的海天味業更升3.5％；港股這邊京東繼續受到追捧，美團衝高回落，而小米（1810）則染藍後不斷上升。一方面染藍後買盤湧現，與藥明（2269）雙雙大漲，另一個原因則是市場憧憬華為被美國打殘，小米能夠受惠。

小米業務分為三大類，分別是智能手機、IoT與生活消費產品以及互聯網服務。三者之中，收入最大的當然是智能手機，首季佔比達到61％，餘下兩項則佔26.1％及11.9％。理論上，印度全面封殺中國企業，小米在當地肯定會受到影響。當比重最大的智能手機的一個重要市場預料會被封殺，股價卻不怎麼下跌，若說染藍能成功抵消，欠缺說服力。

小米乃港上市手機股唯一選擇

要留意，3項業務中，雖然互聯網服務佔比最低，但以扣除成本後的溢利，卻是以此最多。上述三項業務的收入減成本後的淨額，依次為24.52億元、17.41億元及33.71億元，當中互聯網服務又差不多全數來自中國大陸，事關內地封殺谷歌，小米基於安桌系統來提供小米商城等互聯網服務。美國全面封殺華為後，高端手機生產將大受影響，而iPhone也可能受內地的愛國情緒影響，或在中國銷售轉差。這設局對於正嘗試推出高端手機的小米有莫大幫助。若中高端用戶增加，互聯網服務亦將非常受惠，足以抵消失去印度低端手機市場的影響。當然，內地除了華為，尚有OPPO、VIVO、榮耀等，但小米是本港唯一的上市標的，資金都沒有其他選擇。

[張兆聰 還看今朝]