據外電報道指，泰禾投資正在考慮出售其美國醫療保健業務，該業務的售價或介乎3億至4億美元（約23億至31億港元）。據知情人士稱，泰禾投資已與財務顧問初步討論，出售美國醫療子公司Alliance Healthcare，由於商議尚處於初期階段，泰禾投資仍可決定保留該業務。泰禾投資拒絕評論。

報道指，泰禾投資是中國地產商泰禾集團的主要股東，在集團成為中國五年來、首家因債券違約的主要住宅開發商後，該公司已計劃出售Alliance Healthcare Services，主要原因是新冠疫情的爆發使房地產市場陷入停頓。此外，中國萬科上個月同意以24.3億元人民幣，從泰禾投資購買集團19.9％股份。

據彭博社上月報道，泰禾投資還考慮以約10億美元（約77.5億港元），出售其人壽保險部門。據其網站稱，Alliance Healthcare成立於1980年代，曾經在納斯達克上市，主要提供外包醫療服務包括放射學、腫瘤學等，並與美國各地的醫院、診所和門診中心合作，該公司於2018年在泰禾集團總部即中國福州市開設了首家健康管理中心。