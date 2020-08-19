五礦資源（1208）公布，上半年除稅後净虧損1.58億美元，按年多蝕95%。EBITDA（除息稅、折舊及攤銷費用前盈利）為3.84億美元，按年減少41%。集團不派中期息。

集團指，虧損主要受新冠疫情影響，商品價格和銷量均下降，但近幾個月來主要商品價格強勁反彈，因此對今年下半年的情況感到樂觀。行政總裁高曉宇指，儘管面臨新冠疫情的種種挑戰，但集團所有的運營都繼續保持生產。

上半年集團共生產銅168,938噸，以及鋅113,071 噸，分別按年減少21.6%及0.9%。Las Bambas上半年共生產銅精礦含銅131,698噸，收入7.51億美元，按年下降17％。Kinsevere電解銅產量比2019年同期增加了26％，達到36,505噸，這歸因於較高的選礦量以及由於採礦向Central礦坑過渡使得礦石入選品位的提高，由於產量和銷量增加，收入增長了12％至1.985億美元。

由於秘魯有關新冠疫情影響的持續不確定性，Las Bambas的產量指導目前已撤回。 Kinsevere電解銅產量指導保持不變，為68,000至75,000噸，Dugald River和Rosebery的鋅產量預計在225,000至245,000噸之間。